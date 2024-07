Belgrano es protagonista: sorprendió a CASI en la Catedral y dio un gran paso rumbo a las semifinales del Top 12 de la URBA

Escuchar

Los festejos del final estuvieron más que justificados. Por el juego, por la jerarquía del vencido, por la forma. Despiertan optimismo e invita a creer que se puede. Por la ubicación en la tabla de posiciones y el camino que queda por recorrer. Con un pack de forwards imparable y un Augusto Vaccarino como gran figura -aportó dos tries-, Belgrano dio un paso más hacia el gran objetivo de clasificarse a los playoffs. En un partidazo, derrotó merecidamente a CASI por 41 a 37 y consolidó su liderazgo en el Top 12 de la URBA, en la Catedral.

Es verdad que aún quedan ocho fechas para cerrar la fase clasificatoria y que aún no hay nada definido. Pero, en un torneo donde todo quedó a consideración de cinco equipos, el sólido andar de Belgrano no vislumbra grandes obstáculos para ser uno de los protagonistas de los playoffs. Fibra, orden y sacrificio. El premio está a la vista: líder absoluto y unos números contundentes. Ese es el gran motivo para que partido a partido su gente se busque, se abrace y se ilusione ante esta indiscutible campaña.

El kick de Akemeier, en acción Tadeo Bourbon - LA NACION

No se puede decir que fue un partido de alto vuelo rugbístico, ya que los dos equipos tuvieron sus defectos y virtudes en el momento de manejar la pelota y avanzar hacia el terreno rival. Sin embargo, la dinámica en el juego, lo cambiante del resultado, el roce físico y la gran batalla de forwards que se libró durante gran parte de los ochenta minutos le dieron un tono épico al desarrollo. Se jugó como se juegan los partidos entre un sólido líder y un escolta amenazante: con fuerza e inteligencia. Y ganó Belgrano, que fue el más astuto para combinar esas virtudes. CASI luchó con sus backs, presionó constantemente, pero cometió desconcentraciones en momentos claves y no supo sostener sus momentos favorables.

“Hoy no jugamos todo bien que lo podemos hacer, sobre todo en el scrum, donde por lo general solemos rendimos muy bien. Por suerte fuimos eficaces y tuvimos mucha actitud para revertir los momentos adversos. Lo importante que ganamos y logramos encaminar el tema de la clasificación. Fue un partidazo y había que ganarlo como sea”, analizó Augusto Vaccarino, el gran protagonista del domingo con dos tries determinantes para el triunfo del conjunto de Virrey del Pino.

Las palabras del back marrón pintan con exactitud lo que fue el partido. Sobre todo, el primer tiempo, donde llegaron seis veces al try (tres por lado) y prácticamente no incurrieron en indisciplinas. El que primero que mostró sus recursos ofensivos fue Belgrano, con el try a pura potencia de Vaccarino. Rápidamente CASI logró pasar al frente con los tries de maul apoyados por Torres Obeid, Posleman y Mazzini y convertidos por Akemeier.

Sin embargo, algunas infracciones -muchas de ellas con fallos arbitrales dudosos- le fueron quitando inercia y posibilitaron el resurgimiento del marrón, que con los tries de Vega y Vaccarino más las ejecuciones Lando se fue al descanso abajo 27 a 24.

La superioridad de Belgrano apareció como definitiva en la segunda mitad del segundo tiempo, cuando sus delanteros comenzaron a rendir mejor en los scrums y se apoyaron más en las formaciones espontáneas. Poco le importó haber sufrido la amonestación de Lisandro García Dragui y que el local haya estirado las diferencias con un try de Joaquín Britto convertido por Akemeier.

Briatore, de CASI, intenta avanzar pero es frenado por Aparicio Tadeo Bourbon - LA NACION

El rápido cambio de actitud, meritoria, por cierto, rindió sus frutos; consiguió situarse en campo rival y con la dinámica desordenada de sus delanteros logró dar vuelta el resultado con dos tries fortuitos, una de Etchepare y otro de Luciano Tecca, que interceptó una pelota en mitad de cancha y se fue en soledad al ingoal. Con algo mas de cinco minutos por jugar, CASI se acercó con otro penal de Akemeier, pero no le alcanzó.

El pitido final del árbitro Pablo Deluca despertó los aplausos de los hinchas del Marrón y algunos comentarios eufóricos y apresurados en las tribunas: “somos cosa seria”, “hoy no jugamos bien, pero mostramos la chapa de candidato”, “hay plantel para ilusionarnos”, “la actitud no se negocia”. Tal vez en esas frases que son eternas para cualquier equipo que convierta tries y gane, estuvo la realidad de ochenta minutos desprendida de la sombra nostálgica que quedó irremediablemente en el pasado. Porque el presente de Belgrano Athletic justifica todo.

CASI y Belgrano redondearon un partidazo en San Isidro Tadeo Bourbon - LA NACION

La síntesis

CASI: Juan Akemeier; Santiago David, Jerónimo Solveyra, Bruno Devoto y Jerónimo Tumbarello; Felipe Hileman y Tobías Casaurang; Luis Briatore (C), Benjamín Rocca Rivarola y Eugenio Sartori; Leo Mazzini y Agustín Posleman; Juan Ignacio Nieto Sánchez, Juan Bautista Torres Obeid y Joaquin Britto. Entrenadores: Oscar Murgier, Santiago Phelan y Matias Biagi. Cambios: ST, 9 minutos, Salvador Ochoa por Posleman.

Juan Landó; ignacio Díaz, Tomás Etchepare, Juan Brescia y Pedro Arana; Juan Aparicio e Ignacio Marino; Franco Vega, Augusto Vaccarino y Joaquín de la Serna; Ramón Duggan y Luciano Tecca; Lisandro García Dragui, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (C). Entrenadores: Guillermo Tramezzani, Luis Gradín y Francisco Gradin. Cambios: ST, 12 minutos, Theo Blacksley por Marino; 20, Santiago García Botta y Mikael Blom Quesada por Ferronato y Duggan; 25, Justo Durañona por García Dragui y, 30, Tobías Bernabé por Juan Brescia. Primer tiempo: 3 minutos, penal de Akemeier (C);7, gol de Landó por try de Vaccarino (B); 9, gol de Akemeier por try de Torres Obeid (C); 19, gol de Akemeier por try de Posleman (C); 24, gol de Landó por try de Vega (B); 29, gol de Akemeier por try de Mazzini (C); 33, gol de Landó por try de Vaccarino (B); 38, penal de Landó (B) y, 40, penal de Akemeier (C). Resultado parcial: CASI 27- Belgrano 24

3 minutos, penal de Akemeier (C);7, gol de Landó por try de Vaccarino (B); 9, gol de Akemeier por try de Torres Obeid (C); 19, gol de Akemeier por try de Posleman (C); 24, gol de Landó por try de Vega (B); 29, gol de Akemeier por try de Mazzini (C); 33, gol de Landó por try de Vaccarino (B); 38, penal de Landó (B) y, 40, penal de Akemeier (C). Resultado parcial: CASI 27- Belgrano 24 Segundo tiempo: 2 minutos, penal de Landó (B); 13, gol de Akemeier por try de Britto (C); 29, gol de Landó por try de Etchepare (B); 35, gol de Landó por try de Tecca (B) y, 38, penal de Akemeier (C). Resultado parcial: CASI 37 - Belgrano 17.

2 minutos, penal de Landó (B); 13, gol de Akemeier por try de Britto (C); 29, gol de Landó por try de Etchepare (B); 35, gol de Landó por try de Tecca (B) y, 38, penal de Akemeier (C). Resultado parcial: CASI 37 - Belgrano 17. Amonestado: 12 minutos, García Dragui (B)

12 minutos, García Dragui (B) Árbitro: Pablo Deluca

Pablo Deluca Cancha: Club Atlético San Isidro