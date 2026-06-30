Ahora es por los puntos: el Nations Championship enciende el gen competitivo de los Pumas

El Kempes estaba desolado la única vez que albergó un test match entre los Pumas y Escocia. Corría junio de 2014 y Daniel Hourcade daba sus primeros pasos como entrenador principal, tras el interinato de noviembre anterior. Otras épocas. En el tercer año del Rugby Championship, la Argentina no podía contar con los jugadores que militaban en clubes de Europa e iban a ser utilizados en el certamen hemisférico. Por eso, el tucumano recurrió a la base de Pampas XV reforzada con algunos jugadores de segunda línea del Viejo Continente. Doce años más tarde vuelven a enfrentarse, en el mismo escenario, pero en un contexto totalmente disímil.

La principal diferencia es que, por primera vez en 14 años, no hay Rugby Championship. Otra es que los Pumas no tienen restricciones para citar a ningún jugador, excepto por una cuestión lógica, los cuatro que estuvieron involucrados en la final del Top 14 de Francia el sábado pasado. Esta vez, se espera un estadio colmado, como el año pasado ante los All Blacks. Además, la ventana de junio se movió al mes subsiguiente. La novedad más saliente, no obstante, es haber enmarcado esta serie de test matches, junto con los de noviembre, dentro de una competencia internacional. Ahora es por los puntos.

Hubo 5000 hinchas en el entrenamiento abierto del domingo en el estadio Mario Alberto Kempes Prensa UAR (Thiago Álvarez y Lucca Guizzardi)

El Nations Championship, que comenzará este sábado, y que tendrá como uno de los duelos destacados el que sostendrán la Argentina y Escocia en Córdoba, llega como una apuesta de World Rugby para potenciar el interés por este deporte en los años en que no hay Mundial ni gira de los Lions (los años pares). La adhesión popular está por verse, pero lo cierto es que entre los jugadores la medida despierta entusiasmo.

“A mí me gusta. Me sorprende que haya pasado tanto tiempo para que lo hagan”, dijo Pablo Matera en una entrevista reciente en estas páginas. “Tardaron demasiado en encontrarle la vuelta para poder competir realmente por algo. Ojalá cada vez crezca más. Que sea un torneo, que si tiene que haber descenso haya descenso, que haya más presión. A mí me entusiasma mucho esta nueva estructura.”

Matías Moroni, uno de los tres sobrevivientes del duelo antes Escocia en Córdoba de 2014 RODRIGO VERGARA

A los Pumas, el hecho de que haya algo en juego les enciende ese gen competitivo innato. Jugar el Rugby Championship todos los años es lo mejor que le pasó al rugby argentino. Aun con altibajos, el crecimiento de los últimos 14 años es notorio y buena parte de él debe adjudicarse al hecho de jugar contra las potencias del sur año tras año. Aquel 2014, precisamente, sería el año de la primera victoria. Esporádicas al inicio, se hicieron más frecuentes recientemente. Pero aspirar a pelear el título ante los colosos del sur en partidos de ida y vuelta parece utópico. Así, la ilusión de luchar por algo se reducía a los Mundiales. Ahora tienen una zanahoria más por delante.

Una postal de aquel duelo entre los Pumas y Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes, en 2014 Rodrigo Nespolo/La Nacion Rodrigo Nespolo - Canon Digital

Acaso la diferencia más significativa respecto de lo que ocurrió en 2014 tenga que ver con eso. Aquella vez, un equipo joven e inexperto de los Pumas venía de caer en los dos primeros tests de la ventana ante Irlanda, vigente campeón del Seis Naciones, pero dejando buenas sensaciones en cuanto al juego: un juego más atrevido y menos estacionado que el del ciclo anterior. El duelo ante los escoceses en Córdoba se presentaba como una buena oportunidad para trasladar esa evolución al resultado, ya que el visitante también venía con un equipo experimental, pero Hourcade priorizó el desarrollo de la nueva generación: realizó nueve cambios en la formación inicial y, pese a la buena actuación, el equipo desperdició una ventaja de nueve puntos a 10 minutos del final y terminó cayendo 21-19 merced a un penal de Duncan Weir en el cierre. Tres argentinos que estuvieron aquella tarde se mantienen en el plantel: Julián Montoya, Matías Moroni y el local Matías Alemanno. Estos Pumas no se conformarían con ser competitivos y “perder hoy para ganar mañana”. No importa el rival, salen a ganar.

A la posibilidad de contar con todos los jugadores se sumó este año la ausencia de Rugby Championship, lo que le evita a Felipe Contepomi tener que dosificar energías. A este aliciente conviene anteponerle algunos efectos mitigantes. En primer término, las mencionadas bajas de los jugadores de Toulouse y Montpellier: Chocobares, Elías y Piccardo (más Miotti en caso de ser convocado). Además, una lista extensa de lesionados, entre los que sobresalen los nombres de Mallía, González, Rubiolo y Sclavi. Otro ausente será Marcos Kremer, que espera un hijo en estas horas. En los primeros dos años de mandato, no obstante, Contepomi dotó al plantel del recambio necesario para no padecer por las bajas.

En el último enfrentamiento, en noviembre, los Pumas remontaron una desventaja de 21 puntos y se impusieron en Murrayfield por segunda vez en su historia Steve Welsh - PA Images - PA Images

Finalmente, la diferencia estará en las tribunas. En 2014, el Kempes quedó enorme para un duelo que no atraía ni por nombres ni por lo que había en juego. El año pasado, en cambio, el duelo ante los All Blacks tuvo una concurrencia que estuvo cercana al récord para un test match en la Argentina. Para el sábado ya se agotaron las populares y hay 35.000 entradas vendidas. La organización espera vender las 10.000 restantes de aquí a la hora del kick-off, fijada para las 16. El sábado pasado se pudo observar una pequeña muestra gratis cuando 5000 fanáticos disfrutaron de sus ídolos en un entrenamiento abierto en el estadio mundialista.

Los escoceses también se toman en serio el Nations Championship. Vienen con el plantel completo, incluido el apertura Finn Russell, recuperado tras perderse las semifinales de la Premiership, en las que fue reemplazado con la 10 por Santiago Carreras. El plantel llega, además, en condiciones óptimas tras realizar una intensa preparación en Madrid, frente a los siete días de entrenamientos que acumularán los Pumas.

“Va a requerir un esfuerzo mayor, ¿pero qué mejor que tener una competencia de por medio? Te da la oportunidad de medirte con los mejores”, afirmó el pilar Ewan Ashman, integrante de una primera línea que es uno de los puntos fuertes de Escocia, en una conferencia de prensa de la que participó LA NACION. “No quiero pensar más allá de esta semana. Creo que es un gran torneo, pero hay que tomárselo partido a partido. Sólo pensamos en Argentina y en cómo conseguir la victoria”. Sudáfrica y Fiji serán los siguientes rivales en esta ventana para un equipo que fue tercero en el último Seis Naciones.

Empieza el año para los Pumas. Esta vez, con un sabor distinto. Jugar por los puntos enciende su gen competitivo.