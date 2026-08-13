Favoritos al Balón de Oro 2026: la posible lista de nominados y cuándo se entrega

Es una incógnita saber quién va a quedarse con el Balón de Oro 2026, galardón que levantó por última vez Ousmane Dembélé y que aún no tiene nominados oficializados. El ganador se dará a conocer el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra. Entre los candidatos aparece nada menos que Lionel Messi, poseedor de ocho premios, lo que lo consolida como el máximo ganador de la historia por amplia diferencia, ya que su inmediato perseguidor es Cristiano Ronaldo con cinco.

France Football organiza la ceremonia en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El medio galo reconoce a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada, como así también a los mejores entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 de todo el mundo. Esta vez se tiene en cuenta lo hecho entre julio de 2025 y el 19 de julio de este año, es decir que se tiene en cuenta la final del Mundial. El jurado lo conforman 100 periodistas del centenar de países que están mejor ubicados en el ranking de la FIFA.

Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro en 2025 y sueña con repetir la hazaña FRANCK FIFE - AFP

Para este año no hay un favorito indiscutible. De hecho, todo indica que hay al menos ocho jugadores que pelearán por quedarse con el Balón de Oro. Ellos, al menos en los papeles, son: Rodri (Manchester City - España), Lamine Yamal (Barcelona - España), Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra), Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia), Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra), Michael Olise (Bayern Múnich - Francia), Ousmane Dembélé (PSG - Francia) y Lionel Messi (Inter Miami - Argentina).

De ellos, los pronósticos ponen a Kane, Yamal y Rodri como los máximos favoritos a quedarse con el premio. El inglés “la rompió” con el combinado bávaro, en el que ganó la Bundesliga y fue el máximo goleador con 36 goles en 31 partidos, y también con los Tres Leones, pero se quedó afuera de la Champions y de la Copa del Mundo en semifinales.

Harry Kane brilló en el Mundial 2026 y es uno de los favoritos a quedarse con el Balón de Oro RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El extremo español, por su parte, tuvo un rendimiento muy discreto en el Mundial y se quedó afuera en los cuartos de final de la Champions League, aunque ganó LaLiga siendo clave. Por último, el mediocampista fue campeón del mundo con la Furia Roja y elegido como el mejor futbolista del certamen ecuménico, aunque sin grandes actuaciones con el combinado citizen a lo largo de la temporada.

Todos los ganadores del Balón de Oro

Lionel Messi (Argentina) - Ocho premios

Cristiano Ronaldo (Portugal) - Cinco

Michel Platini (Francia), Johan Cruyff y Marco van Basten (Países Bajos) - Tres

Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge (Alemania), Ronaldo Nazário (Brasil), Alfredo Di Stéfano (Argentina) y Kevin Keegan (Inglaterra) - Dos

Luis Suárez y Rodri (España); Eusébio y Luis Figo (Portugal); Stanley Matthews, Michael Owen, George Best y Bobby Charton (Inglaterra); Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Raymond Kopa, Karim Benzema y Ousmane Dembélé (Francia); Lothar Matthaus, Matthias Sammer y Gerd Müller (Alemania); Fabio Cannavaro, Paolo Rossi, Roberto Baggio y Gianni Rivera (Italia); Ruud Gullit (Países Bajos); Hristo Stoichkov (Bulgaria); Andriy Shevchenko (Ucrania); Ronaldinho, Rivaldo y Kaká (Brasil); Allan Simonsen (Dinamarca); Omar Sivori (Argentina - Italia); Josef Masopust y Pavel Nedved (Checoslovaquia - República Checa); Igor Belanov, Oleg Blojin y Lev Yashin (Unión Soviética); Denis Law (Escocia); Floran Albert (Hungría); George Weah (Liberia) y Luka Modric (Croacia) - Uno