All Blacks y su regreso a la Argentina tras cuatro años: su debut contra los Pumas por el Rugby Championship es clave en el año mundialista

Siempre que un deportista o equipo de primer nivel mundial visita una ciudad argentina, la revoluciona. Es lo que ocurre con los All Blacks en Mendoza. La selección de rugby de Nueva Zelanda arribó en un vuelo chárter a la ciudad cuyana el lunes y se alojó en el hotel Park Hyatt, que dejará horas después de jugar contra los Pumas este sábado desde las 16.10 en el estadio Malvinas Argentinas, por la primera fecha del Rugby Championship 2023. Mientras, se entrena en Marista Rugby Club con mucho hermetismo y alejada de la rutina de los aficionados que se desviven por una foto con las estrellas.

Desde hacía cuatro años el mejor combinado del planeta no estaba en suelo argentino –en 2019 se impuso a la Argentina por 20-16 en el estadio de Vélez– y nunca había visitado el interior del país para jugar un test match ni por el campeonato que reúne a las potencias del hemisferio Sur. De ahí que en esa provincia consideran histórica la presencia de los hombres de negro para enfrentarse en el país con el combinado albiceleste por octava vez en el certamen. Quizás la visita más importante, tras aquéllas de 1976 y 1991 en que los oceánicos pasaron por la tierra del sol y del buen vino y sostuvieron amistosos contra el seleccionado de Cuyo.

Siempre que los All Blacks jugaron contra los Pumas en Argentina por el Championship, ganaron. Tres duelos tuvieron lugar en el estadio Ciudad de La Plata –actual Diego Maradona–, y los cuatro restantes, en el José Amalfitani, siempre por fechas finales del fixture. Pero la de esta ocasión es una visita muy distinta porque el conjunto dirigido por Ian Foster debutará en el torneo en un año en el que su principal objetivo es el Mundial que se desarrollará en Francia del 8 de septiembre al 28 de octubre, y en el cual protagonizará el partido inaugural contra el anfitrión.

Nueva Zelanda ganó ocho de las 10 disputas del Championship, incluida la última. Las únicas dos veces en que no alzó el trofeo se dieron cuando el fixture constó de una sola rueda, en 2015 y 2019, por el desarrollo de sendos mundiales (Inglaterra y Japón). Lo mismo sucede ahora, cuando por Francia 2023 el certamen tiene una única vuelta, condición que hace a cada partido más trascendente. Y así lo entiende Foster. El head coach, apuntado por los malos resultados del conjunto, manifestó que el de este sábado se trata de un encuentro clave por ser el primero en un año de Copa del Mundo y tras un 2022 en el que en 13 presentaciones sus dirigidos registraron cuatro derrotas y un empate. Como ocurre con los grandes seleccionados, una caída frente a un rival inferior puede alterar la armonía, ahora más necesaria que nunca en una temporada de muchos compromisos importantes y dos copas en juego.

El haka, la tradicional danza que los All Blacks harán ante los Pumas en la antesala del duelo por el Rugby Championship en Mendoza. Bruce Lim - Photosport

Los All Blacks no quieren sorpresas frente a los Pumas, como la que sufrieron el año pasado en Christchurch 25-18, y cruzaron el océano Pacífico con sus mejores armas, a excepción de Will Jordan y Leicester Fainga’anuku. El primero sufre una migraña y el segundo se recupera de una dolencia en una pantorrilla. Los demás son los rockstars por estos días en Mendoza: los forwards Codie Taylor, Dane Coles, Samisoni Taukei’aho, Ethan de Groot, Fletcher Newell, Nepo Laulala, Ofa Tu’ungafasi, Tamaiti Williams, Tyrel Lomax, Tevita Mafile’o, Brodie Retallick, Josh Lord, Samuel Whitelock, Scott Barrett, Tupou Vaa’I, Ardie Savea, Dalton Papali’I, Luke Jacobson, Sam Cane (capitán), Samipeni Finau y Shannon Frizell, y los backs Aaron Smith, Finlay Christie, Cam Roigard, Beauden Barrett, Damian McKenzie, Richie Mo’unga, Anton Lienert-Brown, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Braydon Ennor, Dallas McLeod, Caleb Clarke, Emoni Narawa, Shaun Stevenson y Mark Telea.

El cuerpo técnico y los jugadores respetan a los Pumas. Richie Mo’unga resaltó la atmósfera que hay en la ciudad y que habrá en el estadio Malvinas Argentinas: “Jugar contra Argentina en Argentina, y en Mendoza, puede ser considerado de la misma manera que jugar con Sudáfrica en Ellis Park. Ésta es una ciudad de rugby, los argentinos están emocionados de jugar aquí y merecen todo el respeto que reciben, porque pueden ganarnos si no entendemos lo que significa para ellos jugar contra los All Blacks”.

Nueva Zelanda no visita a los Pumas desde 2019, también por el Rugby Championship. MICHAEL BRADLEY - AFP

El historial es abrumadoramente favorable a Nueva Zelanda, que derrotó 32 veces a los Pumas. La primera ocasión en que no lo hizo fue el 2 de noviembre de 1985 en el estadio de Ferro Carril Oeste. Aquel duelo terminó 21-21 y el local pudo llevarse el triunfo con un scrum a pocos metros del in-goal del visitante. La primera victoria argentina ocurrió en 2020, cuando el Rugby Championship se convirtió en un Tri Nations: 25-15 en Sydney, Australia. Y la segunda y última, el 25-18 de agosto pasado en Christchurch, Nueva Zelanda. Ambas caídas negras se dieron con Foster como head coach.

Los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship en la Argentina

2012: Los Pumas 15-54 All Blacks en La Plata.

2013: Los Pumas 15-33 All Blacks en La Plata.

2014: Los Pumas 13-34 All Blacks en La Plata.

2016: Los Pumas 17-36 All Blacks en Vélez.

2017: Los Pumas 10-36 All Blacks en Vélez.

2018: Los Pumas 17-36 All Blacks en Vélez.

2019: Los Pumas 16-20 All Blacks en Vélez.

En 2015 los argentinos visitaron a los oceánicos en el único partido que los enfrentaron porque el Championship tuvo una sola rueda, al igual que en 2019, también por la realización del Mundial. En 2021 hubo dos cruces en Australia, y en 2022 ambos encuentros tuvieron lugar en Nueva Zelanda. En 2020, en tanto, la competencia fue el Tri Nations porque no participó Sudáfrica, y se enfrentaron en Newcastle, Australia.