Alumni, campeón del Top 12 de URBA: la tarde más gloriosa en su historia, la revancha de aquel dolor para Joaquín Díaz Luzzi

El drama se apoderó de la escena y el 10 se hizo cargo de la situación. Alumni atacó con sus forwards, cerca de los rucks, con un control de pelota notable. Joaquín Díaz Luzzi encontró el momento justo para posicionarse, acomodarse y rematar la final del Top 12 de URBA. El apertura rojiblanco se puso el traje de héroe, con un drop preciso, de más de 30 metros, para desatar la euforia de su gente, que vivió su tarde más gloriosa. Con un 20-17 en tiempo extra, Alumni consiguió el séptimo título de campeón en su historia. Ninguno tan especial como éste, contra Belgrano, su clásico rival, en una definición memorable del certamen de rugby de Buenos Aires.

El campeón supo jugar la final y, sobre todo, pelear. Corrió de atrás siempre, pasó momentos de apremio, pero tuvo el corazón y la cabeza como para no desesperarse en un partido en el que casi siempre estuvo abajo en el marcador, empató a los 28 minutos del segundo período con un try de antología de Ramón Fuentes y ganó en el suplementario con ese drop de Díaz Luzzi, que, apenas ejecutó la patada, sabía la dirección final. Levantó los brazos, miró a la tribuna y recibió los abrazos de todos sus compañeros, mientras los jugadores de Belgrano no tenían consuelo.

El drop decisivo de Joaquín Díaz Luzzi

¡JOAQUÍN DÍAZ LUZZI LE DA UN NUEVO TÍTULO A ALUMNI VS. BELGRANO!



📺 Mirá todo el rugby en #DisneyPlus. pic.twitter.com/fGuJAqfjmt — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 26, 2024

Fue una final atrapante, más por la intensidad que por el juego. Luchada, friccionada, con disputa en cada punto de encuentro. El resultado fue favoreciendo al equipo que jugó sin la pelota. Las defensas se impusieron a los ataques y en ese desarrollo hubo dos tiempos bien distintos. En el primero, Alumni ganó el duelo territorial, forzando situaciones de peligro, aunque no aprovechadas. Una pesca de Joaquín De la Serna, un maul en el que trabaron la pelota arriba y un cierre extraordinario de Ignacio Díaz contra Ramón Fuentes les ahogaron situaciones claras de anotación. En cambio, el equipo porteño fue clínico y lastimó en sus únicas dos incursiones en los 22 metros ajenos: Juan Landó sumó de a tres y Augusto Vaccarino interceptó un pase de Díaz Luzzi para correr desde la mitad de la cancha y zambullirse debajo de la hache. Preso de sus errores de manejo, Alumni sumó solamente un penal de su apertura y se fue al descanso 10-3 abajo.

Pero tuvo la templanza que tienen los campeones. No perdió la compostura ni cuando su adversario golpeó al minuto del segundo tiempo, tras una combinación perfecta: Juan Aparicio hizo un pase rasante a Díaz, que quebró la línea de ventaja y asistió a Joaquín Moro, el mejor de Belgrano en la final. Cinco minutos más tarde, el campeón golpeó por medio del maul, una de las facetas en las que más creció en el 2024. Con el 3-17 en el tablero, Alumni fue por todo y se arriesgó a ir al line-out, que le dio réditos. No se despegó más en el tanteador y supo resistir cerca de su in-goal, con una defensa brillante y también con la dosis de buena fortuna que suele acompañar a un campeón. Landó, el máximo goleador del campeonato, falló tres penales para estirar la diferencia estando 17-10 arriba su equipo, e incluso un drop a los 39 minutos de la segunda etapa. De acertarlo, no le habría dejado tiempo a Alumni.

El espectacular try de Ramón Fuentes que propició el alargue

¡RAMÓN FUENTES Y EL TRY DE SU VIDA, PARA DARLE VIDA A ALUMNI EN LA FINAL! 🔴⚪🔝



📺 Mirá la definición del torneo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/CAy66lMw4G — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 26, 2024

Desde plena defensa, urgido el campeón, llegó el try que nadie olvidará en Directorio 1155. Alumni recuperó la pelota en un ruck y Franco Battezzati ejecutó un salteo que le llegó a las manos de Fuentes, apremiado, a cinco metros de su in-goal. El wing hizo una pausa y luego, con decisión, inventó un try que se recordará siempre. Rompió tres tackles y corrió toda la cancha para igualar en el tanteador a los 28 minutos de la segunda mitad. Con 12 conquistas, el wing de 22 años fue el líder en ese rubro en el conjunto campeón.

Joaquín Díaz Luzzi merece un párrafo aparte. Hace un año sufrió luego de fallar un penal de conversión más que accesible, que le habría otorgado a Alumni el título de campeón ante el SIC. Este sábado erró dos penales en el segundo tiempo, pero siguió intentando, no se frustró y levantó la cabeza para esperar su momento de gloria. El 10, que fue decisivo en la última conquista, en el 2018, y que brilló en la semifinal de siete días antes contra el propio San Isidro Club, esta vez hizo delirar al público albirrojo, eufórico tras ganar una final en tiempo extra. Todos fueron a abrazar a Díaz Luzzi y el apertura recibió una merecida ovación.

Joaquín Díaz Luzzi, importante durante toda la temporada para Alumni y determinante en la última acción del campeonato. LA NACION/Rodrigo Néspolo

Este Alumni nacido en Belgrano R, con estrechos lazos afectivos con Belgrano Athletic, se inició en el fútbol por el 1900, bajo el nombre de Buenos Aires English High School, y al año siguiente adoptó su actual denominación. Dominó el deporte de la pelota esférica, pero como sus hombres veían que las conductas en general se alejaban del propósito con el cual se había creado la institución, se retiraron de la competencia. Y Alumni regresó en 1951 a las contiendas deportivas, ya no en el fútbol, sino principalmente en el rugby. Que hoy lo encuentra campeón por séptima vez.

Compacto de la conquista de Alumni en el clásico

Síntesis de Alumni 20 vs. Belgrano 17

Alumni: Santiago González Iglesias; Santiago Pernas, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Ramón Fuentes; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Bernardo Quaranta y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca.

Santiago González Iglesias; Santiago Pernas, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Ramón Fuentes; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Bernardo Quaranta y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca. Cambios: ST, 3 minutos, Máximo Castrillo por Lucca, Tomas Rapetti por Bivort y Santiago Alduncin por Quaranta; 8, Alejo Gonzales Chaves por González Iglesias; 29, Tobías Moyano por I. Cubilla, y 37, Cruz González Bibolini por Fuentes.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Hernán Bellatore.

Belgrano: Juan Landó; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Martín Ramón Arana y Ignacio Díaz; Juan Aparicio y Tomás Cubelli; Joaquín Moro, Julian Rebussone y Joaquín De la Serna A ; Augusto Vaccarino y Juan Penoucos; Lisandro García Draghi, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (capitán).

Juan Landó; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Martín Ramón Arana y Ignacio Díaz; Juan Aparicio y Tomás Cubelli; Joaquín Moro, Julian Rebussone y Joaquín De la Serna ; Augusto Vaccarino y Juan Penoucos; Lisandro García Draghi, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (capitán). Cambios: ST, 11 minutos, Justo Durañona por García Draghi y Franco Vega por Rebussone; 15, Tobías Bernabé por Díaz; 29, Ignacio Marino por Cubelli y Santiago García Botta por Ferronato, y 30, Luciano Tecca por Penoucos.

Entrenadores: Guillermo Tremenzzani, Francisco Grandín y Luis Gradín.

Primer tiempo: 3 minutos, penal de Landó (B); 26, gol de Landó por try de Vaccarino (B), y 29, penal de Diaz Luzzi (A). Resultado parcial: Alumni 3 vs. Belgrano 10.

3 minutos, penal de Landó (B); 26, gol de Landó por try de Vaccarino (B), y 29, penal de Diaz Luzzi (A). Alumni 3 vs. Belgrano 10. Segundo tiempo: 1 minuto, gol de Landó por try de Moro (B); 7, try-penal (A), y 28, gol de Díaz Luzzi por try de Fuentes (A). Amonestados: 7, De la Serna (B). Resultado parcial: Alumni 14 vs. Belgrano 7.

1 minuto, gol de Landó por try de Moro (B); 7, try-penal (A), y 28, gol de Díaz Luzzi por try de Fuentes (A). 7, De la Serna (B). Alumni 14 vs. Belgrano 7. Tiempo suplementario: 6 minutos, drop de Díaz Luzzi (A). Resultado parcial: Alumni 3 vs. Belgrano 0.

6 minutos, drop de Díaz Luzzi (A). Alumni 3 vs. Belgrano 0. Árbitro: Pablo Deluca (h.).

Pablo Deluca (h.). Cancha: Club Atlético de San Isidro.

El pack de Alumni, una fortaleza del nuevo campeón del Top 12, hace su trabajo contra el de Belgrano en la primera final entre los clásicos rivales. LA NACION/Rodrigo Néspolo

Nicolás Casanova Por