Alumni dio un concierto de rugby: aplastó al SIC y entró en zona de playoff del URBA Top 14

Apabullante. Por el contexto, el rival y lo que había en juego, Alumni completó una de sus mejores actuaciones de los últimos años. Desplegó un rugby de alto voltaje, fue contundente y aplastó 59-15 al SIC, rival directo en la lucha por las semifinales del URBA Top 14. Por primera vez en 17 fechas alcanzó la zona de play-off.

Fue un festival de Alumni durante 70 minutos. En los últimos diez se permitió bajar la intensidad, pero durante casi todo el partido fue demoledor. Fuerte en cada golpe en defensa y con una voracidad impactante cada vez que se le lanzó a atacar. “Fuimos un equipo completo. Nos propusimos desde el vestuario pensar en nosotros y en nuestro juego y lo mostramos en todo momento”, destacó Rocco Testoni. “Cuando tuvimos pelotas para atacar jugamos todo. Le dimos dinámica y eso nos dio frutos: no dejar que se arme la defensa y pudimos quebrar y llegar a los tries”, analizó el medio-scrum, una de las revelaciones de la temporada en la URBA. Testoni apoyó su noveno try en los 17 partidos del año; en los primeros ocho ingresó desde el banco y en los nueve restantes fue titular ante la lesión de Tomás Passerotti.

En un lapso de 22 minutos, Alumni apoyó seis tries. Desde una pelota que se desprendió en un maul en su propio campo y definió Mateo Castanier, con una corrida de 60 metros, a la conquista de Ignacio Cubilla, que definió ante un rival desconcertante. En el medio, tries de Rocco Testoni, Tomás Cubilla, Ramón Fuentes y otro de Castanier pegado a la bandera para aumentar la diferencia y despegarse en el marcador. El local liquidó rápido el asunto y tuvo el mérito de no bajar la guardia ante un adversario presumiblemente peligroso.

Disputa en el agua, acumulada por la copiosa lluvia del viernes Rodrigo Néspolo

Alumni fue tan apabullante como el SIC endeble. El visitante lució desorientado y afligido después de los primeros golpes. Nunca se levantó y por momentos se lo vio impotente. Benjamín Chiappe se fue amonestado luego de su segundo tackle a destiempo y Agustín Sascaro por arrojar la pelota a la tribuna para impedir el juego rápido. Cuando atacó lo hizo desordenado, sin apoyos, ante un rival firme y concentrado en cada punto de encuentro. El conjunto de San Isidro sufrió ausencias de peso, sobre todo de liderazgo: Carlos Pirán, Tomás Meyrelles, Andrea Panzarini y Alejo Daireaux tenían planificado un viaje a Europa para esta fecha, mientras que Mateo Albanese, el capitán, continúa recuperándose de una lesión en la mano.

Fue una fiesta perfecta para el local, que tuvo el regreso al primer equipo de Santiago González Iglesias, referente histórico. Rete fue uno de los puntos altos: mostró firmeza en defensa con tackles bien abajo y colaboró en la gestación de juego. Además, apoyó un try con un buen ángulo de carrera cerca del ingoal. “El equipo está en una linda sintonía y teníamos una parada brava. Hicimos las cosas muy bien en el primer tiempo. Fue inmejorable esa parte”, admitió el centro, que entre los festejos con la gente recibió el cálido saludo de Pablo Matera, excompañero en los Pumas. Matera se hizo presente en Tortuguitas junto a Tomás Rapetti, Tobías Wade y Santiago Pernas, tras el entrenamiento matutino con los Pumas. Wade y Pernas son vigentes jugadores de Alumni: aún con sus ausencias, el local fue una máquina implacable.

Francisco Bottoni intenta romper la resistencia del SIC Rodrigo Néspolo

Luego de ingresar dos partidos desde el banco, González Iglesias lució la camiseta 12. Se incorporó tarde en la temporada, recién en mayo. “Bajé a la realidad, ya tengo 38 años y encarar una temporada larga desde febrero quizás me pueda dejar afuera de un final del torneo. Junté las ganas necesarias y arranque donde tenía que arrancar. Fue un proceso espectacular empezar jugando en la preintermedia”, admitió el ex back de los Pumas, que regresó en un escenario ideal. “No esperábamos esta diferencia, es imposible. Con el SIC nunca se dan estos partidos. Sí esperábamos que nos saliera lo que vinimos a hacer, en definitiva, queremos imponer nuestro juego y no dejar que el SIC entre en su circuito de juego”, agregó. En el local también volvió a sumar minutos en la primera Joaquín Díaz Luzzi, que ingresó en la segunda mitad y aportó una conversión. Otro de los experimentados que se sumó tarde y alimenta la competencia interna en el plantel.

El knock-on de Bernabé López Fleming a los 62´ y el posterior try de Sebastián Fauve fueron un reflejo de los dos equipos. Los dos tries de Nicanor Acosta no llegaron a maquillar la goleada más amplia del SIC en los últimos 11 años: desde el 62-7 ante Hindú en el 2015 no sufría una caída por tanto margen. Fue su tercera derrota en los últimos cuatro encuentros y quedó momentáneamente fuera de los puestos de semifinales.

Alumni sostiene su levantada, con ocho triunfos en sus últimas nueve presentaciones, pero, sobre todo, con un nivel sobresaliente y la convicción y el deseo de volver a estar entre los mejores.

Lo mejor del triunfo de Alumni

La síntesis del partido