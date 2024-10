Alumni, nuevo monarca del Top 12 de URBA: “Es muy loco salir campeones de esta manera”

El sonido que bajaba de las tribunas era un bramido estremecedor, parecido solamente al que se oye en el Monumental o la Bombonera durante las grandes tardes. Era un grito de pueblo alegre que daba comienzo a una fiesta interminable, a un desenfadado festejo después de ochenta y seis minutos de rugby electrizantes. Era la gloria decorada con banderas de dos colores inequívocos. Eran lágrimas sobre rostros nuevos y viejos. Eran abrazos entre desconocidos que al final se conocían de toda la vida. Sin análisis. Eran héroes anónimos de un logro con nombre: Alumni campeón del Top 12, después de seis años cargados de angustias y de sueños renovados.

Ese Alumni que esparcía su fiesta por la mítica Catedral del rugby no era el mero resultado de 18 partidos ganados y 6 perdidos, 668 puntos marcados y 540 recibidos. Ese Alumni invitaba, sobre todo, a volver a leer las páginas de un ayer dorado. “Esto fue una nueva oportunidad, por la que me tocó errar el año pasado en la final con SIC. Estoy muy feliz porque tuvimos un año muy regular y merecíamos terminar de esta manera”, espetó entre abrazos y felicitaciones Joaquín Díaz Luzzi, el héroe de la jornada con su certero drop, el que a los 6 minutos del tiempo suplementario decretó un 20-17 sobre el oponente de toda la vida, Belgrano, en la primera final entre ambos.

El contraste entre 2023 y 2024 para Joaquín Díaz Luzzi

Esta consagración del club albirrojo, la número 7 en su historia, es la que enciende otras vueltas olímpicas. Este nuevo logro es como la llave que abre el cofre mágico y desempolva recuerdos intactos, vigentes, brillosos como el sol. Este campeonato late justo al lado de otros momentos de gloria. Se entrecruza con el tetracampeonato de 1989, 1990, 1991 y 1992; con las consagraciones más recientes, del 2001 y el 2018. Pero es el más especial de todos: se le ganó a Belgrano Athletic, el archirrival, el enemigo deportivo de los tiempos de Buenos Aires High School.

“La verdad es que no caigo. Es muy loco salir campeones de esta manera y frente al adversario de siempre. Acá está el fruto del trabajo que hicimos durante todo el año en busca de lo que el año pasado no se nos dio. Hoy, en los momentos complicados supimos aguantar, y cuando conseguimos sacar la cabeza, fuimos letales para sumar un try de contragolpe y meternos en partido. El año pasado en la última lo perdimos; en éste, en la última terminamos festejando”, comentó Tomás Bivort, capitán y baluarte de la primera línea del nuevo campeón.

En esta nueva estrella para el currículum del conjunto de la avenida Directorio, en ese ida y vuelta con la multitud y las banderas marrones y amarillas que no paraban de flamear, en esa consagración ante los de Belgrano R con aroma a histórica, también estaban festejando los entrenadores, Rodrigo Jiménez Salice y Hernán Bellatore. Fueron ellos los que se encargaron de moldear y administrar el talentoso capital humano del plantel. “Si hoy somos campeones es por el compromiso que tuvimos todo al año”, argumentó Jiménez Salice.

En esa extensión de la algarabía mientras varios no paraban de gritar, había alguien que derramaba lágrimas y derrochaba emoción. Era Tomás Passerotti, un histórico que les cumplió el sueño a todos los que lo rodeaban y no paraban de felicitarlo. “Esto, más que un objetivo, era un deseo. El objetivo era jugar al rugby lo mejor posible, estar conectados en la cancha y hacerle honor al trabajo de todo el año. Tal vez no jugamos el rugby que sabemos jugar, pero tuvimos mucho carácter y unas p... gigantes, para terminar felices”, contó el experimentado medio-scrum, con sus pequeños hijos Timoteo y Bernadita en brazos.

Tomás Passerotti, eterno medio-scrum de Alumni, que a los 38 años se dio el gusto de volver a coronarse en el torneo de URBA; "tuvimos mucho cáracterer", destacó el compañero de Díaz Luzzi en la pareja de medios. LA NACION/Rodrigo Néspolo

“Desde el momento en que pasamos a la final y supimos que jugaríamos con Belgrano, todo fue especial. Es una alegría enorme coronar el esfuerzo del año contra el rival de toda la vida”, expresó el centro Franco Battezzati, uno de los que repitieron el éxito conseguido en 2018 .”Esto es una locura. Sobre todo porque durante el año tuvimos algunos altibajos y logramos reponernos. Construimos un equipo fecha tras fecha”, agregó el wing Santiago Pernas, que en la primera mitad del año salió subcampeón del Super Rugby Americas por Pampas. Esta vez ganó la final. Y vaya final.

Síntesis de Alumni 20 vs. Belgrano 17

Alumni: Santiago González Iglesias; Santiago Pernas, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Ramón Fuentes; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Bernardo Quaranta y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca.

Santiago González Iglesias; Santiago Pernas, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Ramón Fuentes; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Bernardo Quaranta y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca. Cambios: ST, 3 minutos, Máximo Castrillo por Lucca, Tomas Rapetti por Bivort y Santiago Alduncin por Quaranta; 8, Alejo Gonzales Chaves por González Iglesias; 29, Tobías Moyano por I. Cubilla, y 37, Cruz González Bibolini por Fuentes.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Hernán Bellatore.

Belgrano: Juan Landó; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Martín Ramón Arana y Ignacio Díaz; Juan Aparicio y Tomás Cubelli; Joaquín Moro, Julian Rebussone y Joaquín De la Serna A ; Augusto Vaccarino y Juan Penoucos; Lisandro García Draghi, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (capitán).

Juan Landó; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Martín Ramón Arana y Ignacio Díaz; Juan Aparicio y Tomás Cubelli; Joaquín Moro, Julian Rebussone y Joaquín De la Serna ; Augusto Vaccarino y Juan Penoucos; Lisandro García Draghi, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (capitán). Cambios: ST, 11 minutos, Justo Durañona por García Draghi y Franco Vega por Rebussone; 15, Tobías Bernabé por Díaz; 29, Ignacio Marino por Cubelli y Santiago García Botta por Ferronato, y 30, Luciano Tecca por Penoucos.

Entrenadores: Guillermo Tremenzzani, Francisco Grandín y Luis Gradín.

Primer tiempo: 3 minutos, penal de Landó (B); 26, gol de Landó por try de Vaccarino (B), y 29, penal de Diaz Luzzi (A). Resultado parcial: Alumni 3 vs. Belgrano 10.

3 minutos, penal de Landó (B); 26, gol de Landó por try de Vaccarino (B), y 29, penal de Diaz Luzzi (A). Alumni 3 vs. Belgrano 10. Segundo tiempo: 1 minuto, gol de Landó por try de Moro (B); 7, try-penal (A), y 28, gol de Díaz Luzzi por try de Fuentes (A). Amonestados: 7, De la Serna (B). Resultado parcial: Alumni 14 vs. Belgrano 7.

1 minuto, gol de Landó por try de Moro (B); 7, try-penal (A), y 28, gol de Díaz Luzzi por try de Fuentes (A). 7, De la Serna (B). Alumni 14 vs. Belgrano 7. Tiempo suplementario: 6 minutos, drop de Díaz Luzzi (A). Resultado parcial: Alumni 3 vs. Belgrano 0.

6 minutos, drop de Díaz Luzzi (A). Alumni 3 vs. Belgrano 0. Árbitro: Pablo Deluca (h.).

Pablo Deluca (h.). Cancha: Club Atlético de San Isidro.

