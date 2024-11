Argentinos en el rugby de Francia: un try a puro fútbol y un debut esperado

Mientras el ajustado triunfo de los All Blacks sobre Inglaterra abrió la ventana internacional de noviembre, el Top 14 sigue su rumbo. La Premiership y el United Rugby Championship frenaron, pero la liga francesa vivió su novena fecha, con mucha participación de argentinos, antes de que vuelvan a juntarse con los Pumas. El domingo en Udine, se reencontró el grueso del plantel, y mañana se sumarán Juan Cruz Mallía y Efraín Elías, que sumaron minutos en la ajustada derrota del Toulouse sobre Bayonne.

El último campeón de Francia, diezmado por las gran cantidad de bajas afectadas al seleccionado galo, perdió 12-8 en su visita al conjunto vasco, que contó con Facundo Bosch, Rodrigo Bruni y Lucas Paulos, tres que no fueron incluidos en la lista de Felipe Contepomi para el encuentro ante Italia del próximo sábado. El que tuvo su esperado debut en el Toulouse fue Efraín Elías, que ingresó los últimos 16 minutos, luego de sumar rodaje en el equipo juvenil del club. El capitán de los Pumitas en este 2024 se mostró firme en defensa con seis tackles y una pelota recuperada, aunque sufrió un penal por meter las manos en un ruck. El segunda línea es uno de los grandes proyectos del rugby argentino y se desenvuelve en la cancha con un temple impropio de sus 20 años. Luego de su debut en los Pumas en la victoria ante los All Blacks en Wellington, hay buenas chances de que sume minutos en noviembre.

El debut de Elias

Elías es el octavo argentino en vestir la camiseta del club más exitoso de Europa, luego de Patricio Albacete, Omar Hasan, Alberto Vernet Basualdo, Eusebio Guiñazú, Nicolás Vergallo, Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares. Mallía, que volvió a desempeñarse como apertura, se formó en el Jockey de Córdoba, el mismo club de Elías, que el próximo sábado jugará la final del Torneo del Interior A frente a Tucumán Lawn Tennis. Luego de la pelota recuperada por el forward se fundieron en un abrazo. A pesar de la derrota, Toulouse sumó un punto bonus defensivo que lo mantiene como el único puntero del Top 14.

El mejor try de la novena fecha de la máxima categoría de rugby francés lo apoyó un argentino. Mostrando sus dotes futbolísticos, Jerónimo De la Fuente arrancó la jugada a 70 metros del ingoal rival, utilizando su zurda. Punteó la pelota con la derecha y luego se la cedió con ese mismo pie a Eneriko Buliruarua, que la tomó con las manos y asistió al centro formado en Duendes. El rosarino, que es el capitán de Perpignan, abrió la sólida victoria sobre Vannes por 32-13 en un encuentro en el que también participaron Joaquín Oviedo, Ignacio Ruiz, Francisco Gorrissen y Santiago Medrano. A pesar de la lesión de Santiago Chocobares, De la Fuente no fue convocado para los tests de noviembre en un puesto en el que no sobran variantes.

Le ⚽️ dans le sang

Jerónimo de la Fuente, le Ballon d'or de l'@usap_officiel 🇦🇷 #TOP14 pic.twitter.com/59JizRAodb — TOP 14 Rugby (@top14rugby) November 3, 2024

El otro que apoyó un try fue Bautista Delguy, un habitué en visitar ingoals ajenos en Clermont. Lleva 12 en el 2024, en esta oportunidad sirvió para superar a Bordeaux Begles, su ex equipo. El wing recibió una gran asistencia de Alex Newsome para apoyar sobre la bandera. Benjamín Urdapilleta aportó siete puntos con el pie en el ganador, mientras que Guido Petti ingresó 40 minutos desde el banco.

El try de Delguy

En una fecha con muchos jugadores argentinos, también tuvo la particularidad de contar con el rosarino Damián Schneider como árbitro principal. El referee contratado por UAR se hizo cargo del triunfo de La Rochelle por 35-18 sobre Stade Français (se enfrentaron Joel Sclavi y Francisco Gómez Kodela). Schneider, que este año hizo de juez de línea en el 6 Naciones, participó del Mundial Juvenil y del NPC de Nueva Zelanda, el próximo sábado será el árbitro de Francia-Japón, en el Stade de France.

El try de Benjamín Elizalde en Inglaterra

Si bien la liga inglesa entró en un parate, este fin de semana arrancó la Premiership Rugby Cup, un torneo que incluye a los clubes de la Primera y Segunda División. Benjamín Elizalde apoyó su primer try en Bristol Bears, en la goleada sobre Bedford Blues por 67-19. El salteño recibió un pase de su compatriota Benjamín Grondona y marcó antes de sumarse al plantel de los Pumas en Udine. El jugador de 20 años es uno de los cinco jugadores sin caps que podría hacer su estreno internacional el próximo sábado.

🇦🇷 Benja Elizalde opening his account in #BristolBears colours 🐻📁 pic.twitter.com/fYhcwQm8j9 — Bristol Bears 🐻 (@BristolBears) November 2, 2024

Nicolás Casanova Por