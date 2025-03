Seis Naciones: cuatro aspirantes pero un solo candidato en la definición de un súper sábado de rugby

Habrá dos copas. La original, en el Stade de France de París; la réplica, en el Stadio Olimpico de Roma. Con cuatro seleccionados con posibilidades matemáticas de consagrarse conquistar el título del Seis Naciones, el drama está asegurado. Por la ventaja que lleva en lo más alto del tablero y por el rendimiento que viene desplegando desde fines del año pasado, Francia tiene todo para recuperar la corona. Inglaterra e Irlanda esperan una caída del puntero, mientras que Escocia necesita poco menos que un milagro. El súper sábado tiene la respuesta.

Maxime Lucu tendrá la enorme responsabilidad de reemplazar al lesionado Antoine Dupont. Un triunfo le alcanza a Francia para coronarse campeón PAUL FAITH - AFP

Con 16 puntos y una diferencia de gol de +106, Francia mira a todos desde arriba. Lo siguen Inglaterra con 15 (+20), Irlanda con 14 (+13) y Escocia con 11 (+3). Ante igualdad de puntos, el primer criterio de desempate es la mejor diferencia de tantos. Italia (4) y Gales (3) cierran la tabla.

La jornada comenzará a las 11.15 con el duelo entre Italia e Irlanda en Roma. El sueño de obtener el primer tricampeonato en soledad en 142 años de historia del certamen se diluyó para los del Trébol con la paliza que le propinó Francia el fin de semana. Todavía les queda una tenue esperanza. Deben vencer al equipo entrenado por Gonzalo Quesada y esperar que pierdan Francia e Inglaterra. También podría festejar si gana con punto bonus e Inglaterra no, y por una diferencia ocho puntos mayor a la que consigan los ingleses.

El entrenador interino Simon Easterby pateó el tablero: mandó al banco a la joven promesa Sam Prendergast y le devolvió la 10 a Jack Crowley, quien había sido el primer sustituto de Johnny Sexton tras su retiro. Superadas sendas lesiones, reaparecerán los wings James Lowe y Mack Hansen, mientras que Jack Conan, uno de los mejores jugadores de impacto del mundo entrando desde el banco, jugará desde el inicio. No la tendrán fácil ante un equipo que hasta aquí solo mostró chispazos de lo que había sido la gran campaña debut de Quesada. El argentino nacionalizado italiano Ignacio Brex será el capitán de la Azzurra.

A continuación, desde las 13.45, Inglaterra visitará a Gales en el Millennium de Cardiff. Los ingleses son amplios favoritos, pero no deja de ser un clásico y si algo demostró el Dragón en los últimos dos partidos es amor propio. Si gana con punto bonus, a Inglaterra le alcanzará con que Francia no gane. Si lo hace sin marcar cuatro tries, dependerá además de que Irlanda no haya conseguido el bonus o superarlo en diferencia de gol y que Francia no empate y consiga el bonus ofensivo al mismo tiempo. Incluso podría coronarse empatando y hasta perdiendo, pero estos son escenarios inverosímiles.

Steve Borthwick sorprendió al romper la fórmula que le dio resultado en los últimos dos partidos y, ante la lesión de Ollie Lawrence, corrió a Tommy Freeman como segundo centro y le devolvió la titularidad a Marcus Smith como fullback. Si no consigue el campeonato, terminar entre los dos primeros por primera vez desde el título de 2020 y cortar con el duopolio de Irlanda y Francia no sería un consuelo menor. No será sencillo ante un equipo que quiere demostrar que la mejor actuación de su historia en 2024 no fue casualidad, aunque Inglaterra es el único equipo del certamen al que Italia no pudo vencer.

El súper sábado se cierra a las 17 con Francia-Escocia. Para los franceses, la ecuación es simple. Ganar por cualquier resultado les asegura el título, excepto en el improbable caso que Inglaterra le meta 100 puntos a Italia, en cuyo caso además tendría que asegurarse una mejor diferencia de gol o anotar cuatro tries. El regreso de Gaël Fickou en el centro de la cancha, justo a tiempo tras la lesión de Barassi, morigera de alguna forma la baja de su estrella Antoine Dupont. Galthié vuelve a confiar en un banco 7-1, con el medio-scrum Nolann Le Garrec como único back.

Después de una gran actuación ante Italia, Marcus Smith vuelve a la titularidad; Inglaterra necesita vencer a Gales y esperar que pierda Francia Ian Walton - AP

Después del Mundial 2019, Francia creció hasta convertirse en uno de los dominadores del rugby mundial. En los cuatro Seis Naciones subsiguientes terminó entre los dos primeros, pero sólo una vez llegó a lo más alto, en 2022. Demasiado poco para esta generación de elite.

Escocia conserva posibilidades sólo hasta que jueguen Irlanda e Inglaterra. Una victoria de cualquiera de ellos los deja fuera de acción. Si así ocurriera, igualmente debería superar a Francia por 52. Más que improbable, milagroso. Aun así, se trata de un equipo duro que obligará a los franceses a esforzarse al máximo y no dar nada por sentado.

La última vez que se produjo una definición así fue exactamente hace 10 años, en 2015, cuando todavía no se había implementado el sistema de punto bonus en la competencia. Irlanda, Inglaterra y Gales llegaron a la definición con tres victorias y una derrota (6 puntos), seguidos por Francia con 4 unidades (dos ganados, dos perdidos), en procura de un milagro. La denominación de súper sábado nunca estuvo mejor puesta. La jornada comenzó con la goleada de Gales por 61-20 en Roma, que puso la vara en +53 de diferencia de puntos. A continuación, Irlanda venció 40-10 a Escocia en Edimburgo, la subió hasta +63 y se quedó mirando el último partido en el estadio. Inglaterra cerró la jornada enfrentando en Twickenham a Francia, ya eliminada a partir de los resultados previos. Necesitaba ganar por 26 para ser campeón. En un partido vibrante que incluyó 12 tries, el local se adelantó 55-35 a cinco minutos del final gracias a una conquista de Jack Nowell, pero no tuvo tiempo suficiente para marcar un try convertido más que le habría dado el título.

El equipo de Gonzalo Quesada quiere demostrar ante Irlanda que lo de 2024 no fue casualidad ap - AP

Irlanda regresó al campo de juego y los hinchas, que se habían ido a tomar cerveza y mirar el partido en los pubs de Edimburgo, volvieron a Murrayfield para presenciar cómo, a media luz y con los jugadores vestidos de traje, el capitán Paul O’Connell levantaba el trofeo.

Esta vez vuelve a haber cuatro aspirantes, aunque un único favorito. Francia depende de sí mismo y juega con los resultados puestos. Un Súper Sábado para disfrutar del mejor rugby.

Alejo Miranda Por