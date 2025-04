Seven de Singapur: cambia el formato y los Pumas 7s van por el título de campeón de la liga

En constante cambio, el Circuito Mundial de Seven tendrá su epílogo durante el fin de semana. Al menos de la porción regular de la temporada, la que definirá al “campeón de la liga”, en una especialidad que desde el año pasado premia por duplicado: al mejor de las seis etapas, por ranking general, y al campeón del Circuito Mundial de Seven, que se decidirá en un fin de semana de mayo en Los Ángeles. En Singapur, los Pumas 7s intentarán revalidar su título de campeones de la liga, para el que les alcanza un sexto puesto. El sábado a las 5.44 debutará contra Sudáfrica, en un formato de competencia que no permite tropiezos.

“Ser campeones de liga nos motiva mucho. Es el objetivo y estamos trabajando arduamente, concentrándonos sólo en nuestro juego y nuestras acciones, no en el resultado”, destacó el capitán, Santiago Mare. “Cada grupo es muy difícil y cada partido es como una final, así que tenemos que ser muy efectivos y jugar muy bien los dos primeros partidos. Ser campeones de la liga implicaría mucho”, agregó.

El capitán Santiago Mare es líder en un gran momento de los Pumas 7s, que van por otra conquista en el Circuito Mundial de Seven Zach Franzen / Prensa UAR

El formato del torneo será el mismo que el de Ciudad del Cabo, segunda etapa del tour 2024/2025: cuatro zonas de tres seleccionados en las que sólo el primero accederá a una semifinal. De principio a fin, cada partido tiene mucho valor y una derrota prácticamente deja sin chances de ser campeón. Este sistema contrasta con el habitual, en el que ocho de los doce equipos superan la etapa de grupos. World Rugby tomó la decisión de que en fines de semana consecutivos el segundo certamen sea más corto, para disminuir la fatiga.

Los Pumas 7s les sacaron 12 puntos de ventaja a Fiji y 14 a España; esos rivales son los únicos que matemáticamente pueden destronarlos. El sexto puesto que aseguraría a los argentinos terminar en lo más alto del ranking conlleva superar su zona. En ese caso competerían el domingo habiendo cumplido su primera misión en Singapur, la de ser los campeones de la liga. El año pasado se coronaron en su último encuentro de la fase regular del circuito, con un ajustado 14-10 sobre Sudáfrica.

Así quedó el ranking del Circuito Mundial tras el primer puesto en Hong Kong. 💪#SeVenComoNunca pic.twitter.com/x4rWMxR76Z — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) March 31, 2025

De todos modos, los Pumas 7s van por más que ese título. Quieren aprovechar el envión anímico y de juego e ir por todo en Asia. Ya aclimatados al huso horario, y con un viaje relativamente corto desde Hong Kong, tienen todo como para volver a ser competitivos. A este equipo lo caracteriza el hecho de no relajarse y encontrar motivaciones para renovar la ilusión. Tras las conquistas de Perth, Vancouver y Hong Kong, acumulan 16 victorias consecutivas, a dos de su récord, que fijaron el año pasado.

El entrenador Santiago Gómez Cora siempre priorizó la regularidad y la consistencia sobre picos de rendimiento. “Marcar una era” y “dominar la serie mundial” son objetivos que repite constantemente. Fueron anhelos como jugador y está logrando eso como arquitecto de una estructura que construyó y fue moldeando desde que asumió, en el 2013. Luego de obtener la etapa de Hong Kong, su favorita, está a las puertas de otra consagración.

Los argentinos se preparan para el Seven de Singapur tras la obtención de la etapa de Hong Kong, y viven con optimismo los últimos entrenamientos. X

Argentina debutará frente a Sudáfrica en la madrugada del sábado, y a partir de las 9 cerrará su participación en la zona A, ante Gran Bretaña. Los africanos y los europeos son rivales inconsistentes, pero tienen características que pueden incomodar. Springboks 7s recuperó a su estrella, Selvyn Davids, y su estilo físico le presentó dolores de cabeza en la temporada: como local en Ciudad del Cabo, se impuso por un contundente 29-5 a los Pumas 7s, mientras que en Perth y Vancouver los argentinos tuvieron que batallar hasta la última pelota para triunfar por 19-17 y 19-12.

El balance ante los británicos, que juegan a lo ancho de la cancha con poder de conservación, también es positivo, con éxitos por 22-5 en Dubái, 27-14 en Perth y 19-14 en Vancouver. “La confianza está alta después de ganar los últimos tres torneos, pero todavía estamos ansiosos por crecer en Singapur, hacer las cosas aun mejor en la cancha y luego obtener los resultados”, indicó Mare.

El plantel de los Pumas 7s sigue con atención una charla del entrenador Santiago Gómez Cora en un gimnasio, en vísperas del Seven de Singapur. X

El título de campeón de la temporada se pondrá en juego dentro de un mes en el oeste de Estados Unidos. Entre el 3 y el 4 de mayo los mejores ocho de la tabla protagonizarán la serie final y los últimos cuatro se medirán con los cuatro primeros del Challenger Series para determinar cuáles participarán en la elite del seven en 2025/2026 y cuáles en la segunda categoría.

El año pasado, Francia se llevó una final caliente contra Argentina, antes de doblegarla en un cuarto de final olímpico de París 2024. Mientras World Rugby estudia calendarios y saca cuentas con las sedes, hay buenas chances de que desaparezca este sistema de “gran final”. Pero antes está Singapur, y los Pumas 7s se encuentran ante otra oportunidad de seguir escribiendo lo mejor de su historia.

Nicolás Casanova Por