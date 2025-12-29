Argentinos en Europa: de la genialidad de Tomás Albornoz en su debut a la gran definición de Matías Moroni

En el último fin de semana del año, los argentinos se lucieron con tries y jugadas notables. El que levantó la cabeza y se animó fue Tomás Albornoz, a quien no le suelen pesar los nuevos escenarios y su debut con la camiseta de Toulon fue una fiel expresión.

Con un puñado de entrenamientos en el club se ganó un lugar entre los 23 y cuando ingresó fue protagonista de uno de los mejores tries de la fecha del Top 14, en el triunfo 31-16 sobre Perpignan, en la decimotercera fecha de la liga francesa.

El impacto de Albornoz fue inmediato. Hace ocho días se despedía de Benetton, aplaudido por sus compañeros y el público en Treviso. Se sumó a su nuevo equipo a principios de la semana y la lesión de Mateo García apuró su debut. A los 16 minutos del segundo tiempo ingresó a la cancha en lugar del italiano Paolo Garbisi para ocupar uno de los roles en la conducción.

Luego de algunos desajustes en sus primeros movimientos, participó de una de las mejores acciones de la jornada: a cinco metros de su ingoal, en lugar de despejar se lanzó a jugar, dejó a tres rivales en el camino y avanzó 40 metros. Luego de un par de fases volvió a tener contacto con la pelota y asistió con el pie a Gael Drean para liquidar el encuentro. Una exquisitez propia de su calidad y su ingenio para un jugador que dio un salto de calidad y arribó a uno de los protagonistas del Top 14. Aún sin jugar bien, Toulon ganó y se afianza en la tercera posición cuando la etapa regular alcanzó la primera mitad.

No obstante, Toulon se fue abucheado por el público al entretiempo, luego de irse 10-7 abajo ante Perpignan, el último de la tabla, que contó con Ignacio Ruiz y Jerónimo De la Fuente entre los titulares. El line y el maul, y las apiladas del inglés Zach Mercer fueron claves para torcer el rumbo. Los ingresos de Albornoz junto a Baptiste Serin le dieron otra frescura al local. Como aspecto negativo, el tucumano falló sus dos conversiones, accesibles para un goleador de su jerarquía. La falta de práctica en ese estadio quizás haya sido un aliciente para explicar sus yerros, aunque demostró chispazos que hacen ilusionar al público del Stade Mayol para luchar por el título.

La fecha del Boxing Day en Francia tuvo el regreso estelar de Mateo Carreras, luego de una lesión muscular que lo dejó afuera del último test del año de los Pumas, en noviembre. El wing volvió de la mejor manera, con una definición magnífica: en una secuencia que inició Herschel Jantjies cerca de su ingoal, capturó un kick cruzado, gambeteó a un rival y, a pesar de trastabillar llegó con lo justo a su destino. Carreras fue la figura de Bayonne por su empuje y la potencia en sus arremetidas.

Su energía para poner al equipo adelante fue fundamental para derrotar al Stade Francais 35-34, en un partido atrapante de principio a fin. El autor del try del triunfo fue el segunda línea argentino Lucas Paulos, que se emocionó tras el pitazo final. El conjunto que también contó con Facundo Bosch acumula 21 triunfos consecutivos en la liga en el Stade Jean Dauger, una verdadera fortaleza.

Toulouse, con Santiago Chocobares como titular, quedó como único puntero del Top 14, tras una aplastante goleada 60-14 ante La Rochelle. Pau sigue siendo una de las grandes sorpresas del torneo: con el triunfo 35-33 sobre Montpellier quedó a un punto del líder y sueña con regresar a los play-off. Uno de los protagonistas del anhelo del club es Facundo Isa, que completó su mejor actuación con esa camiseta.

Fue el jugador con más ataques (22) y más tackles (18), además de apoyar un try con su habitual potencia. Sin actividad en los Pumas durante el Rugby Championship ni la ventana de noviembre, el octavo acumula cinco conquistas en 13 encuentros en la temporada. Justo Piccardo apoyó el último try que le valió el punto bonus a Montpellier, mientras que Domingo Miotti aportó cuatro puntos con el pie. Marcos Kremer tuvo un trabajo defensivo impecable en el triunfo de Clermont ante Bordeaux Begles. Con 23 tackles, fue el segundo jugador que más acertó en la fecha, tras Lucas Velarte, de Perpignan.

La gran definición de Matías Moroni en Inglaterra

Después de haber transitado varios meses de incertidumbre por no conseguir club, Matías Moroni cerró el 2025 en alza. Con una corrida de 40 metros, apoyó uno de los tries en la victoria de Bristol Bears ante su ex club, Newcastle Red Bulls. El centro recibió una asistencia de Louis Rees-Zammit, el galés al que le asestó el recordado tackle que le valió a los Pumas el pase a la semifinal del Mundial de Francia 2023. Hoy son compañeros en Bristol, que logró su tercera victoria consecutiva y se ubica cuarto en la Premiership, en puestos de semifinales.

En el choque de candidatos, Northampton Saints superó 41-21 a Bath (ingresó Santiago Carreras desde el banco) y lo desplazó de la punta, mientras que Exeter Chiefs continúa su buen andar y venció a Leicester Tigers 24-10 (Joaquín Moro completó los 80 minutos). El Harlequins de los argentinos no levanta cabeza y perdió 43-17 en su visita a Sale Sharks. Boris Wenger salió lesionado luego de un scrum y aguarda por los estudios para conocer la gravedad.