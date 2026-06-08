El reconocimiento a un Puma en Inglaterra, tres argentinos campeones y varios en play-off

Se emocionó en un video publicado en las redes sociales del club en la previa, recibió el reconocimiento del público y de sus compañeros y se despidió con una victoria. Matías Alemanno vivió una tarde inolvidable en su partido número 100 con la camiseta de Gloucester, que además fue su último luego de seis temporadas en el club. Northampton Saints, Bath, Leicester Tigers y Saracens se clasificaron a las semifinales de la Premiership en la última fecha del rugby inglés.

Después de seis temporadas y media, Matías Alemanno le puso punto final a su etapa de los Cherry and White y se mudará al rugby francés. “Siento una gran admiración por él, es un auténtico guerrero. No ha sido más que positivo, no se ha quejado ni una sola vez y hace lo mejor para el equipo. Simplemente pone las manos a la obra. Es un personaje increíble, a pesar de que sabía que no iba a estar aquí la próxima temporada, ha sido insuperable en todo el año”, lo elogió su entrenador George Skivington. Alemanno arribó al club en el 2020, luego de la disolución de Jaguares y rápidamente se hizo su lugar y se ganó el cariño de los hinchas. Culmina una temporada productiva a nivel individual, con una buena cifra de 23 partidos en todas las competencias.

El jugador de 34 años acumula 99 caps con los Pumas y podría alcanzar el centenar la próxima ventana de julio; su regularidad en su club y su invaluable experiencia lo pueden ubicar nuevamente en el radar de la selección en un puesto que tendrá la ausencia por lesión de Pedro Rubiolo, uno de los indiscutidos. Se convertiría en el quinto Puma en alcanzar esa cifra luego de Agustín Creevy, Nicolás Sanchez, Pablo Matera y Julián Montoya.

Gloucester se despidió con una goleada a favor 54-21 sobre Newcastle Red Bulls, aunque quedó lejos de la pelea por las semifinales de la Premiership. En el visitante, Simón Benítez Cruz apoyó uno de los tries en una aceptable primera temporada en el rugby de elite europeo. La liga inglesa tendrá el clásico entre Northampton Saints y el Leicester Tigers de Joaquín Moro en semifinales el próximo viernes y el duelo entre el Bath de Santiago Carreras y Exeter Chiefs, el sábado. Carreras volvió a lucir la 10 de su equipo y aportó cuatro puntos con el pie en la ajustada victoria ante Leicester. En la última fecha, Harlequins derrotó a Northampton, con minutos de Pedro Delgado, Boris Wenger y Guido Petti.

El Top 14 vivió una definición vibrante, con los siete partidos en simultáneo. Lo más resonante en el rugby francés fue la derrota de Bordeaux Begles, el bicampeón de Europa, que ni siquiera logró clasificarse a los play-off; con caída 34-31 ante Clermont finalizaron octavos, una campaña decepcionante para un plantel plagado de estrellas. Marcos Kremer fue uno de los puntos más altos de Clermont, completó 21 tackles y aportó su despliegue físico como segunda línea. Bautista Delguy dejó la cancha con dolor por un golpe en el tobillo y se realizará estudios para conocer el diagnóstico.

Intentan contener a Marcos Kremer, de Clermont, en el partido del Top 14 ante Union Bordeaux-Begles ROMAIN PERROCHEAU - AFP

Sin Justo Piccardo ni Domingo Miotti, ambos con leves lesiones y planes para llegar a las instancias decisivas, Montpellier superó 28-25 a Lyon y se clasificó a las semifinales de manera directa, al igual que Toulouse. Con un gran sprint final, La Rochelle (Joel Sclavi titular) y Racing 92 ganaron sus compromisos y se clasificaron a los cuartos de final; los marítimos visitarán al Stade Francais y el conjunto de París hará lo propio frente al Pau de Julián Montoya y Facundo Isa. El gran favorito a levantar el Bouclier de Brennus es el Toulouse de Santiago Chocobares y Efraín Elías, que no contó a lo largo del año con Juan Cruz Mallía, ausente por una lesión en la rodilla.

El Vannes de los argentinos, otra vez campeón

Al igual que en el 2024, Vannes se coronó campeón del PRO D2 y logró el ascenso al Top 14. Con Francisco Gorrissen como capitán y una de sus figuras, y con Santiago Medrano como titular, superó 18-14 al Provence Rugby de Federico Wegrzyn. Vannes arrasó en la temporada, totalizó 116 puntos en la temporada producto de 24 victorias en 30 fechas, aunque terminó sufriendo en una final apretada. Bautista Pedemonte también integró el plantel de un club que buscará consolidarse en la máxima categoría del rugby francés, luego del descenso en el 2025.