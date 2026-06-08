Los Pumas 7s: un año de importantes novedades, de cara al gran objetivo

Tan frenético es el seven que a veces se vuelve cruel. En Burdeos, Los Pumas 7s estuvieron a unos metros de dar vuelta el partido contra Nueva Zelanda, meterse en cuartos de final, dejar fuera de acción a Sudáfrica y darse una oportunidad cabal de ir por el SVNS World Championship por primera vez en su historia. Polémica y quejas con el referí mediante, esos metros que lo separaron del try resultaron una distancia mucho mayor. De tener la chance de ir por todo a quedarse con las manos vacías.

De allí el desconsuelo del rookie Pedro de Haro, tomándose la cabeza y mirando el suelo. De allí la protesta de Matteo Graziano contra el árbitro en señal de frustración. Luego de finalizar segundos en Hong Kong y terceros en Valladolid, los Pumas 7s llegaron al tercero y último de los certámenes que definieron al campeón anual con fundadas expectativas de luchar por el título. Debían finalizar tres puestos por arriba de Sudáfrica, el mejor equipo de la temporada por lejos. Pero el diablo metió la cola. Pese a ser cabeza de serie, la Argentina quedó emparejada con Nueva Zelanda, otra potencia, y Francia, que arrastraba una mala temporada pero era local (los dos serían finalistas). Los nervios y la presión jugaron su parte, y quedaron eliminados en cuartos de final por ser el peor de los terceros.

Luciano González volvió a ser determinante. El ancho de bastos de Pumas 7s fue incluido en el equipo ideal de la temporada Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

“Todavía duele esa derrota, obviamente. Todas duelen, y la de Nueva Zelanda en particular, porque estábamos a nada de quedarnos con todo y al final terminamos lejos”, confesó el entrenador Santiago Gómez Cora en diálogo con LA NACION, antes de embarcar de regreso al país. “Estuvimos a cinco puntos de pelear por la Liga, dejar afuera a Sudáfrica y Francia, pero cuando tensás un poquito con un equipo nuevo, quedás expuesto a esta situación. Sabíamos que estábamos para ser competitivos, pero no mucho más”.

Sudáfrica pasó con lo justo, y el cuarto puesto final les bastó para consagrarse bicampeones del circuito. Esta vez con justicia: fueron los mejores de la temporada, con cinco títulos en nueve etapas. La Argentina, que había sido el mejor equipo en 2024 y 2025, pero se quedó sin nada en la definición, no pudo revertir la historia a su favor. El quinto puesto termina por ser un reflejo fiel de lo que fue la campaña. Por primera vez desde la temporada 2019/20 los Pumas 7s no ganaron ninguna etapa. Datos que, no obstante, no deben tomarse como un retroceso.

Juan Patricio Batac, uno de los debutantes esta temporada en Pumas 7s, que tienen asegurado un gran futuro Zach Franzen

Para que el análisis de la temporada de Pumas 7s se ajuste a la verdad, conviene retrotraerse al fin de la campaña anterior. Después de dominar el Circuito de manera casi absoluta las dos temporadas anteriores, la Argentina sufrió una sangría importante de jugadores, como nunca había ocurrido en los 12 años que Santiago Gómez lleva al frente de la selección. Las bajas incluyeron una figura como Matías Osadczuk, jugadores clave en la estructura como Germán Schulz, Tobías Wade, Agustín Fraga y Alejo Lavayén, más el joven Facundo Pueyrredón. Esto obligó al entrenador a reformular la estrategia. Si en los años anteriores apostó por ir por todo en cada torneo para que el equipo se acostumbrara a ganar, ahora priorizó foguear a los jugadores elegidos para el recambio.

A Santino Zangara y Gregorio Pérez Pardo, en su segundo año con el equipo, pero poca participación en la cancha, se sumaron los debutantes Pedro de Haro, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc. El entrenador podría haber optado por ir dándoles rodaje de a poco al lado de Marcos Moneta y Luciano González como anchos de espada y basto. Uno fue el goleador de la temporada con 47 conquistas (igualando un récord personal) y el otro fue incluido en el septeto ideal. Un grupo de experimentados siempre rendidores constituyen la columna vertebral del equipo: Santiago Álvarez, Matteo Graciano, Joaquín Pellandini, Santiago Mare y Santiago Vera Feld. Sin embargo, el formato de la competencia, con seis certámenes iniciales donde no había nada en juego y una definición reservada a las últimos tres etapas, revirtió la metodología de años anteriores y apostó, primero, por darles muchos minutos a los más nuevos y dosificar los esfuerzos de los más experimentados.

La medalla de bronce en Valladolid fue uno de los puntos altos de la temporada, debajo de los segundos puestos en Ciudad del Cabo y Hong Kong Ignacio Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR

Resulta lógico, entonces, que los resultados hayan tardado en llegar. En las primeras seis etapas, los Pumas 7s apenas accedieron a semifinales en dos oportunidades: en Ciudad del Cabo y en Nueva York. Terminó la instancia regular sexto entre ocho equipos. Lo que se observó en ese lapso fue que había jugadores con condiciones, pero el equipo todavía no funcionaba como tal. Si se mantenía competitivo era por el brillo de sus individualidades. Pero no había cohesión y en los momentos críticos flaqueaban, una de las virtudes de los dos años anteriores.

Pero la Argentina hizo clic en el momento indicado. El bronce en Nueva York abrió una ilusión de cara a la definición. Y en la primera prueba, el equipo dio la talla. En Hong Kong, aun con toda la adversidad que implica el largo viaje y el cambio de huso horario (si bien ganaron allí un año atrás, esto ocurrió una semana después de jugar en Singapur y terminar de adaptarse a estos cambios), los Pumas 7s alcanzaron la final y se metieron de lleno en la lucha por el título. Sudáfrica sumaba su cuarto título al hilo y ratificaba su condición de candidato.

Marcos Moneta, a pura velocidad, durante el triunfo de los Pumas 7s ante Alemania, en Valladolid Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

La segunda instancia en Valladolid mostró una performance similar, aunque esta vez el choque con los sudafricanos se produjo en semifinales. El tercer puesto, no obstante, mantenía la llama de la ilusión encendida. La derrota con Francia en Burdeos marcó el punto más bajo del equipo en la instancia final y no conseguir el punto bonus también incidió en la eliminación, consumada con la caída ante Nueva Zelanda.

“La verdad es que al principio de la temporada la idea era construir un equipo, probar jugadores nuevos, darles minutos y herramientas en este año para que conozcan y sepan de qué se trata esto, para entrenarse a conciencia ahora estos meses por delante”, analizó Gómez Cora. “Aparecimos en un escenario de estar segundos en la Liga, lo que habla de buen laburo y de buena individualidad de los chicos que llegaron al equipo, pero era lógico que en el final de la temporada apareciera el cansancio, y en esos momentos de tensión, de emociones y de momentos críticos pueda caer la pelota para un lado o para el otro, y eso es lo que hay que aprender y mejorar. Tenemos dos años para laburar eso, pero lo que nos deja tranquilos es que el equipo fue competitivo una vez más con un grupo nuevo tan grande.”

"Sabíamos que estábamos para ser competitivos, pero no mucho más", aceptó Santiago Gómez Cora Zach Franzen

La primera misión de Gómez Cora será evitar que ocurra una sangría similar. Ya habrá tomado nota de lo que ocurrió un año atrás para evitar, en la medida que esté en sus manos, que ser repita. Ahora es tiempo de descansar y recargar energías. La temporada 2026/27 comienza en septiembre con los Juegos Odesur, a disputarse en Rosario, y en noviembre ya arranca el Circuito, esta vez con el condimento de que está en juego la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el gran objetivo del ciclo.

Después de dos años de ensueño que los tuvo como protagonistas absolutos, los Pumas 7s se vieron obligados a recalcular, obligados por las circunstancias. No están retrocediendo, están tomando envión. Lo mejor está por venir.