Argentinos en Europa: Domingo Miotti sigue intratable y varios apoyaron tries

En la única semana de receso del Seis Naciones, los torneos en Europa volvieron a tomar protagonismo, con muchos jugadores argentinos involucrados. Próximamente Felipe Contepomi dará a conocer la primera lista de los Pumas del 2026 para una concentración de Londres y varios intentarán hacerse un lugar en un camp que será con jugadores que militan en el viejo continente para empezar a delinear objetivos de cara a la temporada previa al Mundial de Australia.

Domingo Miotti sigue afianzándose como uno de los grandes jugadores de la temporada del Top 14. Lo volvió a ratificar en la victoria 41-17 sobre Racing 92, que ubica a Montpellier en el tercer puesto de la tabla de posiciones. El tucumano aportó 16 puntos, incluyendo penales de larga distancia, y además tuvo una actuación sobresaliente en ataque: jugó en la cara de la defensa, con algunos pases en el contacto que generaron quiebres de su equipo. El apertura cometió un error que desembocó en el try de Gäel Fickou, pero se repuso y guió a su club a un nuevo triunfo. Encontró en el escocés Ali Price un gran socio en la conducción.

Montpellier acumula diez victorias en sus últimas doce presentaciones y sueña con volver a las definiciones. “Esto demuestra el gran equipo que somos y podría llevarnos a grandes cosas al final de la temporada. Hay bastantes jugadores que vivieron la experiencia de 2022 (campeones del Top 14) y 2024 (jugaron los playoffs del descenso) y quieren volver a vivir grandes experiencias. Nuestro objetivo es terminar entre los seis primeros”, señaló Joan Caudullo, el entrenador. Miotti llegó a los 194 puntos en la temporada y quedó por detrás del neozelandés Harry Plummer, de Clermont, que acumula 201.

Toulouse es el cómodo puntero de Francia y se aprovechó del débil Montauban con una goleada 68-13. Efraín Elías ingresó en el segundo tiempo y sufrió una tarjeta amarilla, mientras que Santiago Chocobares tuvo descanso en el último campeón. El Pau de Julián Montoya sigue creciendo: con el capitán de los Pumas y Facundo Isa como titulares superó 39-17 a Bordeaux Begles y quedó como único escolta, cuando aún restan ocho fechas para los play-off.

Lucas Paulos apoyó un try en Bayonne, que cayó 38-15 ante Clermont (Bautista Delguy titular) y no levanta cabeza. En el conjunto vasco también jugaron Ignacio Calles, Facundo Bosch y Rodrigo Bruni.

Tomás Albornoz aún no hace pie en su nuevo club, Toulon, y estuvo impreciso en el empate ante Lyon. Juan Martín Scelzo fue titular en el contundente triunfo del Stade Francais 42-21 sobre Perpignan de Jerónimo De la Fuente.

En Inglaterra la liga continúa en periodo de receso, aunque se disputó una nueva jornada de la Premiership Rugby Cup, el torneo en el que los equipos suelen rotar para que sumen rodaje jugadores relegados o proyectos de la academia. En ese sentido, Benjamín Elizalde sigue ganando ritmo en Bristol Bears y se despachó con dos tries en la caída ante Sale Sharks. Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Juan Martín González y Lucio Cinti regresaron de sus vacaciones y también jugaron en sus clubes.

Bautista Bernasconi (16 tackles) y Thomas Gallo (14 tackles) cumplieron una buena tarea defensiva en Benetton, que no pasó del empate ante Dragons (Rodrigo Martínez titular) en la 12° fecha del United Rugby Championship. Bautista Stavile apoyó el único try de Zebre, que perdió 21-7 en su visita a Munster. Además, fueron titulares Gonzalo García, Juan Pitinari, Martín Roger y Enrique Pieretto, mientras que Guido Volpi ingresó en la segunda mitad.

Try argentino en el Super Rugby Pacific

Con sorpresas, paridad y notables mejoras de los equipos australianos, el Super Rugby Pacific continúa su marcha y Leonel Oviedo apoyó su primer try en la competencia. Gracias al empuje del maul, el hermano del Puma Joaquín llegó al ingoal en el éxito de Western Force 35-19 ante Moana Pasifika. Franco Molina volvió a ser titular y Agustín Moyano debutó oficialmente en la franquicia de Perth, tras ingresar a los 9´del segundo tiempo. Tomás Lavanini sigue sin sumar minutos en Highlanders, que perdió 31-14 ante Reds. El único que ganó sus tres compromisos en Brumbies, en esta oportunidad a los Blues.