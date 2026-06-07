LA NACION

Así quedó la tabla histórica de campeones del Circuito Mundial Mundial de Seven, tras el título de Sudáfrica

El combinado africano se ubicó cuarto en la última etapa y le alcanzó para quedarse con el trofeo; los Pumas 7s concluyeron en el quinto lugar

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Sudáfrica logró el quinto título en su historia en el Circuito Mundial de Seven
Sudáfrica logró el quinto título en su historia en el Circuito Mundial de SevenROMAIN PERROCHEAU - AFP

Concluyó este domingo el Circuito Mundial de Seven 2025-2026 con la última etapa del SVNS World Championship que se desarrolló en Bourdeaux, Francia, y Sudáfrica se coronó campeón gracias al cuarto puesto que logró en el certamen y que le alcanzó, en gran parte, porque los Pumas 7s se ubicaron novenos.

Los africanos perdieron en semifinales ante Nueva Zelanda 24 a 12 y, después, el duelo por el tercer puesto contra España 40 a 14. Sin embargo, como la selección argentina, que era su única escolta en la previa al último certamen, no superó la primera etapa se aseguró el título antes de concluir su incursión.

Los sudafricanos cosecharon 52 puntos y relegaron por ocho a los neozelandeces. El podio lo completó España con 42 mientras que cuarto terminó Australia con 38, la misma cantidad que la Argentina. Más atrás terminaron Fiji (36), Francia (34) y Estados Unidos (17).

El formato de competencia del Circuito Mundial de Seven se fue modificando desde su inicio en el 2000 y hubo temporadas con dos campeones, uno de la primera etapa y otro de la denominada Gran Final. En ese contexto, el máximo ganador es Nueva Zelanda con 14 títulos seguido en soledad por Sudáfrica con seis. Fiji tiene cuatro estrellas, la Argentina 2 y hay tres países con una coronación que son Australia, Samoa y Francia.

La tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, con los Pumas en el quinto lugar
La tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, con los Pumas en el quinto lugar

Tabla de campeones del Circuito Mundial de Seven

  • Nueva Zelanda - 14 títulos
  • Sudáfrica - 6
  • Fiji - 4
  • Argentina - 2
  • Australia / Samoa / Francia - 1

Campeones del Circuito Mundial de Seven, año por año

  • 2000: Nueva Zelanda.
  • 2001: Nueva Zelanda.
  • 2002: Nueva Zelanda.
  • 2003: Nueva Zelanda.
  • 2004: Nueva Zelanda.
  • 2005: Nueva Zelanda.
  • 2006: Fiji.
  • 2007: Nueva Zelanda.
  • 2008: Nueva Zelanda.
  • 2009: Sudáfrica.
  • 2010: Samoa.
  • 2011: Nueva Zelanda.
  • 2012: Nueva Zelanda.
  • 2013: Nueva Zelanda.
  • 2014: Nueva Zelanda.
  • 2015: Fiji.
  • 2016: Fiji.
  • 2017: Sudáfrica.
  • 2018: Sudáfrica.
  • 2019: Fiji.
  • 2020: Nueva Zelanda.
  • 2021: Sudáfrica.
  • 2022: Australia.
  • 2023: Nueva Zelanda.
  • 2024: Argentina (Francia ganó la Gran Final).
  • 2025: Argentina (Sudáfrica ganó la Gran Final).
  • 2026: Sudáfrica.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Rugby
  1. CASI-SIC, "una sensación muy linda de vivir": entretelones de un clásico que se lleva en la piel
    1

    CASI - SIC: cómo se vive el choque más esperado, las claves y el valor de una semana distinta a todas

  2. Fin del sueño para los Pumas 7s: una derrota los dejó sin chances de ser los mejores de la temporada
    2

    Los Pumas 7s quedaron fuera de la lucha por el título en el Seven de Burdeos y dejaron escapar la chance de ser los mejores de la temporada

  3. SIC festejó un triunfo memorable en el superclásico: con la pelota final y en la cancha de CASI
    3

    Top 14 de URBA: SIC le ganó el clásico a CASI en la última jugada en la Catedral

  4. El capitán de SIC, tras la ofensiva de 5 minutos y 32 fases: “Fue de todos, pero yo se lo doy a los forwards”
    4

    Mateo Albanese, tras el ataque de 5 minutos y 32 fases de SIC: “Fue de todos, pero yo se lo doy a los forwards”