Así quedó la tabla histórica de campeones del Circuito Mundial Mundial de Seven, tras el título de Sudáfrica

Concluyó este domingo el Circuito Mundial de Seven 2025-2026 con la última etapa del SVNS World Championship que se desarrolló en Bourdeaux, Francia, y Sudáfrica se coronó campeón gracias al cuarto puesto que logró en el certamen y que le alcanzó, en gran parte, porque los Pumas 7s se ubicaron novenos.

Los africanos perdieron en semifinales ante Nueva Zelanda 24 a 12 y, después, el duelo por el tercer puesto contra España 40 a 14. Sin embargo, como la selección argentina, que era su única escolta en la previa al último certamen, no superó la primera etapa se aseguró el título antes de concluir su incursión.

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South Africa are HSBC SVNS World Championship winners#HSBCSVNS pic.twitter.com/VW4IPlF3mP — HSBC SVNS (@SVNSSeries) June 7, 2026

Los sudafricanos cosecharon 52 puntos y relegaron por ocho a los neozelandeces. El podio lo completó España con 42 mientras que cuarto terminó Australia con 38, la misma cantidad que la Argentina. Más atrás terminaron Fiji (36), Francia (34) y Estados Unidos (17).

El formato de competencia del Circuito Mundial de Seven se fue modificando desde su inicio en el 2000 y hubo temporadas con dos campeones, uno de la primera etapa y otro de la denominada Gran Final. En ese contexto, el máximo ganador es Nueva Zelanda con 14 títulos seguido en soledad por Sudáfrica con seis. Fiji tiene cuatro estrellas, la Argentina 2 y hay tres países con una coronación que son Australia, Samoa y Francia.

La tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, con los Pumas en el quinto lugar

Tabla de campeones del Circuito Mundial de Seven

Nueva Zelanda - 14 títulos

Sudáfrica - 6

Fiji - 4

Argentina - 2

Australia / Samoa / Francia - 1

Campeones del Circuito Mundial de Seven, año por año