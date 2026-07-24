Arrojó su raqueta hacia una tribuna, no fue descalificada y venció a una tenista argentina

El partido entre la argentina Martina Capurro Taborda y la rusa Daria Egorova, por el W75 de Vacaria, en Brasil, quedó marcado por una escena que provocó el reclamo de la jugadora nacional y generó cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.

El episodio ocurrió durante el primer set. Egorova estaba 4-3 arriba y el game se encontraba 40-40 cuando, después de perder un punto, lanzó la raqueta hacia una de las tribunas laterales. La secuencia quedó registrada en el video del encuentro.

Pese a la acción de la tenista rusa, el juez de silla y el supervisor del torneo resolvieron que el partido continuara y no dispusieron su descalificación. La decisión provocó el enojo de Capurro, quien manifestó su malestar ante ambas autoridades.

El juez árbitro también puede disponer una descalificación directa cuando la conducta es considerada especialmente grave o pone en riesgo la integridad del público

Después del encuentro, la argentina publicó un posteo en Instagram en el que aseguró que la raqueta había golpeado a una persona. “Ella pierde el punto y revolea su raqueta por afuera de la cancha. Le pega directo a una persona, que encima era un árbitro del torneo”, relató. Según Capurro, “en cualquier torneo, es descalificación directa”, pero el supervisor justificó la decisión al señalar que “no hubo intención y que no hizo un gran daño”.

El posteo de Capurro en Instagram después del episodio

La tenista argentina también anticipó que presentará un reclamo formal ante el organismo internacional. “Espero que la ITF haga algo al respecto. Mandaré la cantidad de cartas que tenga que mandar”, afirmó.

Según el Código de Conducta, arrojar una raqueta de manera violenta o imprudente dentro del recinto puede ser considerado abuso de equipo o conducta antideportiva. El sistema de penalización contempla una advertencia para la primera infracción, la pérdida de un punto para la segunda y la pérdida de un game para la tercera. Sin embargo, el juez árbitro también puede disponer una descalificación directa cuando la conducta es considerada especialmente grave o pone en riesgo la integridad del público.

Además, el episodio puede derivar en una sanción económica posterior, aun cuando la jugadora haya sido autorizada a continuar el encuentro. Los organismos responsables de la competencia tienen la facultad de aplicar multas por conductas que comprometan la seguridad de los espectadores o la integridad del torneo.

Egorova terminó imponiéndose en dos sets, por un doble 6-4, y avanzó en el certamen. La derrota significó la eliminación de Capurro, aunque el resultado deportivo quedó relegado por la controversia.