Australia y el scrum de los Pumas, bajo la lupa de Federico Méndez

En el episodio 6 de Try Convertido estuvo Federico Méndez como invitado, quien analizó la derrota de los Pumas ante Australia en el inicio del Rugby Championship en su ciudad y puso la lupa sobre el scrum del equipo argentino.

El mendocino, uno de los mejores primeras líneas en la historia de los Pumas, estuvo el sábado en el estadio mundialista de su ciudad y analizó, junto a los anfitriones Patricio Albacete y Alejo Miranda, la derrota del seleccionado. “Cambió el partido cuando los Pumas cambiaron la primera línea completa”, afirmó.

Méndez opinó que el problema del scrum es de larga data. “Nos dimos un tiro en el pie. Éramos una potencia con el empuje coordinado y desde 2006/2007, durante ocho años hubo una bajada de línea de la UAR de que se saliera de ese rumbo”, apuntó.

El bicampeón de Europa con Bath y Northampton también fue crítico respecto a la situación en que la alta competencia pone a los jugadores en la actualidad: “El rugby ha perdido esparcimiento y diversión. Se está metiendo a los jugadores en una picadora de carne que es contraproducente para el espectáculo. Se premia a los que repiten lo mismo y no a los que buscan hacer cosas diferentes. Los jugadores no tienen voz. La UAR no les da libertad de expresión y creo que les vendría bien. El rugby es de los jugadores y es importante escuchar esas voces que están calladas.”

Además, el análisis de lo que dejó el triunfo de Sudáfrica vs. Nueva Zelanda y un anticipo de la revancha del sábado entre los Pumas y los Wallabies: “Argentina tiene la capacidad de mejorar mucho en poco tiempo. Tienen que animarse a atacar un poquito más”, sentenció Méndez.

Qué es Try convertido

