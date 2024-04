Top 14, de Francia: Bautista Delguy impulsa su regreso a los Pumas a puro try

Escuchar

El inicio del ciclo de los Pumas rumbo al Mundial Australia 2027 entrañó una sorpresa. En la concentración realizada el mes pasado en Londres, entre los 31 convocados sobresalió el nombre de Bautista Delguy. El ex wing de Pucará no fue tenido en cuenta durante la era de Michael Cheika ni estuvo en Francia 2023. Con base en tries conseguidos con la camiseta de Clermont, impulsa su regreso al seleccionado. Este sábado abrió la cuenta en la goleada al puntero, Stade Français, y sumó su octavo try en el Top 14, que lo posiciona cómodamente como el máximo anotador entre los argentinos.

Desde que emergió como una gran promesa con la camiseta de Jaguares en 2018, promovido por Mario Ledesma, Delguy se consolidó como wing titular de los Pumas. Hasta el Rugby Championship de 2021 jugó 21 partidos y anotó seis tries con la camiseta celeste y blanca. Sin embargo, desde entonces sumó apenas cuatro presencias, la última, frente a Escocia en noviembre de 2022, y sin llegar al in-goal. La primera convocatoria de Felipe Contepomi al frente de los Pumas le devolvió la ilusión, y Delguy responde en la cancha a esa confianza.

El try contra Stade Français fue una cabal muestra de que está a la altura de sus mejores momentos. El equipo parisino avanzaba y se acercaba al in-goal, pero un mal pase hacia la punta a la altura de las 25 yardas terminó en el piso y Delguy intercedió a toda velocidad. Se llevó la pelota dos veces con el pie haciendo gala de sus condiciones futbolísticas y cuando estaba cerca del in-goal ajeno, habiendo dejado atrás a sus perseguidores, la tomó con las manos y apoyó.

Intercepción, fútbol, huida y zambullida de Bautista Delguy

Luego fue protagonista involuntario de otra acción determinante en el partido. A los 26 minutos, con Clermont al frente por 14-10, el Galgo se plantó ante un embate del potente tercera línea tongano Tanginoa Halaifonua, que lo embistió con un codazo al cuello y se fue expulsado. Quince contra catorce, el local hizo valer la superioridad numérica y redondeó una goleada, 41-18, en la que se destacaron el fullback Alex Newsome (tres asistencias) y el otro wing, el fijiano Alivereti Raka, autor de un hat-trick.

En el enfrentamiento, correspondiente a la 22ª fecha, Marcos Kremer fue titular y aplicó 15 tackles en sus 62 minutos del segundo partido tras superar una lesión. Otro argentino de Clermont, Tomás Lavanini, ingresó desde el banco para jugar los últimos 16 minutos. En el equipo perdedor, Francisco Gómez Kodela entró al inicio del segundo tiempo, pero a los 24 minutos debió salir, afectado por una dolencia.

Además de sus ocho conquistas en la temporada del Top 14 (tryman del equipo, a la par de Raka), Delguy acumula tres por la Challenge Cup, que tiene a Clermont instalado en la semifinal que el próximo sábado lo enfrentará con Natal Sharks en Francia.

Ante la defensa de Montpellier, Ignacio Ruiz consigue su quinto try para Perpignan en la temporada; es el segundo anotador entre los argentinos en el certamen francés. PASCAL GUYOT - AFP

Otro argentino amigado con el in-goal en el Top 14 es el hooker Ignacio Ruiz. El joven surgido de Regatas Bella Vista es el segundo compatriota en cantidad de tries en el campeonato y este sábado consiguió su quinta conquista en la campaña. Con ella contribuyó a la importante victoria de Perpignan como visitante de Montpellier por 25-20. El conjunto catalán comenzó la temporada con el objetivo de mantenerse en la categoría y ahora pelea por un lugar en los playoffs: al menos hasta que el domingo juegue La Rochelle, está sexto. Jerónimo De la Fuente y Joaquín Oviedo, compañeros de Ruiz, fueron titulares.

Santiago Chocobares contribuye con un try al amplio triunfo de Toulouse sobre Racing 92; el exitoso club del sur escolta a Stade Français, ahora a apenas dos puntos, tras la fecha 22. MATTHIEU RONDEL - AFP

Pese a la derrota, Stade Français se sostiene en la punta del Top 14. El escolta, Toulouse, se le acercó a dos puntos con un 32-12 sobre Racing 92. Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares ingresaron desde el banco de suplentes y el segundo coronó su actuación con un try. Además, Domingo Miotti aportó siete puntos con el pie para Oyonnax, que volvió a la victoria en un 22-19 frente a Castres y se aferra a poco menos que un milagro para permanecer en la elite: con cuatro partidos por jugar, está a nueve unidades de Montpellier.

Domingo Miotti hizo 7 puntos con el pie y defendió contra Castres, en la victoria que le dio a Oyonnax un poco más de esperanza de quedarse en el Top 14, aunque ése sigue siendo un obejtivo difícil. FRANCIS BOMPARD - AFP