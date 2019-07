Santiago Pardal derriba a Martín Arana; con el triunfo sobre Pucará, Belgrano quedó a 4 puntos de su vencido. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

En dos partidos Belgrano dejó al rojo vivo la parte alta del Top 12 de la URBA. Ayer derrotó como local a Pucará por 27-21 y siguió en racha, tras la victoria de la fecha pasada frente a Hindú. Esta vez venció a otro rival que lo superaba en la tabla y dejó al conjunto de Burzaco, que marcha segundo, a 6 puntos de Alumni, que está quinto y fuera de zona de playoffs.

"La defensa". El capitán de Belgrano, Francisco Ferronato, no tuvo dudas de que esa fue la fue la clave por la cual su equipo pasó de perder contra CUBA y empatar con San Luis a ganarles a Hindú y Pucará en el lapso de un mes. El ataque no era el problema. Hasta la última jornada, Belgrano acumulaba 54 tries y era el más efectivo en ataque, pero también de los más goleados. Con la defensa como bandera, ayer ganó con justicia e incluso el ajustado marcador no reflejó el desarrollo.

El conjunto de Virrey del Pino fue muy agresivo, salió permanentemente a marcar de punta y no permitió a los tres cuartos rivales dar dinámica a su juego. Si bien esa estrategia dejó por momentos algunos huecos en la defensa, que fueron aprovechados por Pucará, el resultado fue positivo. Más allá de alguna escapada de Manuel Montero, cada tackle a Lucas Mensa, Joaquín Paz y Lucas González Amorosino apenas tomaban la pelota resultó un golpe psicológico para el visitante. "Si bien arriesgamos, cuando salimos a marcar de afuera hacia adentro, bien arriba, los agarramos parados diez metros atrás", explicó Ferronato.

Tomás Rosati, un histórico de Belgrano, de buena producción ante Pucará. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

No solo en la defensa se sostuvo la victoria. El scrum, clave en la conquista de 2016 y que a partir del cambio de reglas no venía desequilibrando, esta vez hizo diferencia. De esa formación llegó el try de Ignacio Marino, cuando el árbitro ya estaba en condiciones de marcar try-penal, y de un scrum robado se inició la jugada que concluyó con la incursión de Nicolás Spinelli por el in-goal. Ese try, cuando faltaban 15 minutos, fue un mazazo del cual Pucará no se levantó.

Vale destacar la labor de Tomás Rosati. El histórico apertura, hijo de Matías y nieto de Hugo -dos exjugadores de la camiseta amarilla y marrón- estuvo infalible con los pies. Además de anotar sus cinco envíos a los postes, incomodó a Pucará jugando a la espalda de la defensa y habilitó con un exquisito kick cruzado a Juan Landó en el primer try, sin que llegara a cerrar Montero. Fue un desempeño redondo del 10.

El bonus defensivo de Pucará sirvió para atenuar la derrota. Aunque todavía sigue segundo, era importante reafirmar el triunfo de la fecha anterior frente a Newman, teniendo en cuenta que en la previa había perdido contra el SIC. La tabla no refleja el andar irregular del cuadro de Burzaco, que se debe en parte a que algunas de sus figuras fueron citadas a diferentes seleccionados: Julián Domínguez y Lucas Santa Cruz, a Jaguares XV, y Felipe Del Mestre, al seven para los Juegos Panamericanos de Lima. Tiene la chance de levantar cabeza dentro de dos semanas, cuando reciba al anteúltimo, La Plata.