Soñado para Champagnat: batacazo en el clásico con Newman, primer triunfo desde la vuelta y festejo multitudinario en casa

No fue como salir campeón, pero no anduvo tan lejos: Tomás Baca Castex. Tobías Imbrosciano, Matías Muniagurria y todo Champagnat vivieron con euforia su sorpresivo éxito sobre vs. Newman en su tercer partido en el Top 12 de URBA luego del ascenso.

Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN