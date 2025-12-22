Benjamín Urdapilleta, figura: el veterano que sigue vigente en la elite y el Puma que renovó su contrato

Mientras se empieza a cerrar la persiana de 2025, las ligas europeas retomaron su actividad, luego de dos semanas de pausa por las copas. La agenda argentina del fin de semana estuvo marcada por la gran producción de Benjamín Urdapilleta, que a los 39 años sigue brillando en el primer nivel: fue la figura de Perpignan, que derrotó a Clermont y cortó una racha de 11 derrotas consecutivas en el Top 14 para empezar a soñar con salvarse del descenso.

El apertura, que en junio se había retirado del rugby profesional, regresó hace un mes ante una oferta tentadora de Perpignan, complicado por las lesiones en ese puesto y urgido por mantener la categoría. Tras disputar un solo partido en CUBA, en el que se fue expulsado ante Belgrano Athletic, asumió el desafío y el sábado empezó a pagar la confianza con buenos rendimientos: anotó 16 puntos en la victoria por 26-20 ante Clermont, su ex equipo. Además, volvió a conectarse con sus principales virtudes: su juego estratégico con el pie, la disciplina táctica y la fiereza a la hora de tacklear.

“No es fácil volver a agarrar ritmo; digamos que tengo el ritmo de alguien de 39 años. No tengo la misma velocidad ni la misma fuerza que antes. Pero me siento bien físicamente y tengo mis cosas que puedo sumar al equipo”, señaló ante la prensa francesa.

Además del aporte del goleador histórico del Top 14, Perpignan contó con una buena producción de Joaquín Oviedo y el ingreso de Ignacio Ruiz. El club catalán cosechó su primera victoria en 12 fechas en la lucha por la permanencia: suma cinco puntos y quedó a dos de Montauban, el recién ascendido y el más débil a nivel presupuestario. Sólo uno descenderá directamente, mientras que el penúltimo disputará la promoción. En Clermont, Bautista Delguy aportó un try sobre el cierre, mientras que Marcos Kremer completó los 80 minutos.

Justo Piccardo tuvo una tarde redonda en Montpellier. En su regreso a la titularidad fue una de las figuras en la victoria 33-31 sobre Castres y luego del encuentro se anunció su renovación hasta 2029. Un puñado de partidos le alcanzó para convencer al club campeón en el 2022 de extender su vínculo por tres años. “Tenemos un equipo muy fuerte y lo demostramos en varias ocasiones. Si logramos ser más constantes, será realmente interesante. El proyecto del club también es muy atractivo y han fichado muchos jugadores jóvenes”, explicó en diálogo con Midi Olympique.

“Hablé mucho con mi papá; es alguien con quien siempre hablo y sigo mucho sus consejos. Había opciones, sobre todo en Inglaterra o en el Top 14, pero me encanta Montpellier, la ciudad, la vida aquí y la liga. El Top 14 me parece increíble, con su intensidad y su caos. También pienso en el Mundial: jugar partidos de alto nivel cada fin de semana, bajo presión, es una excelente preparación si tengo la suerte de ser seleccionado”.

Justo Piccardo, el argentino de Montpellier que tuvo una gran actuación ante Castres por el Top 14 francés SYLVAIN THOMAS� - AFP�

En el triunfo sobre Castres, Piccardo fue una de las principales armas ofensivas, con nueve ataques, seis tackles superados y un quiebre. Además, Domingo Miotti ratificó su buen presente y aportó 15 puntos con el pie para trepar al sexto puesto de la tabla. Toulouse se mantiene como uno de los líderes del Top 14 y el sábado celebró el regreso de Santiago Chocobares, tras recuperarse de una conmoción cerebral sufrida en la ventana de noviembre. El centro disputó su partido N° 100 en su carrera profesional, en la cómoda victoria ante Lyon por 41-19. El otro puntero es Pau, una de las sensaciones de la temporada: con el ingreso de Facundo Isa en la segunda etapa, goleó a Montauban 53-17 y se mantiene en lo más alto.

En la Premiership inglesa, Bristol Bears dio la nota al superar como visitante a Harlequins por 40-14, con un try de Santiago Grondona (su hermano Benjamín ingresó desde el banco) y una buena labor de Pedro Rubiolo, uno de los jugadores claves en la batalla física. “Lo más gratificante fue nuestro trabajo y el trabajo sin la pelota. Para mí, Pedro Rubiolo ha estado absolutamente increíble en todo el trabajo sin la pelota durante las últimas tres semanas, lo que significa que podemos anotar tries desde 50 metros”, destacó Ellis Genge, autor de una de las conquistas. En el tradicional Big Game en Twickenham, Rodrigo Isgró marcó uno de los tries del conjunto de Londres, que además contó la presencia de Guido Petti, Boris Wenger y Pedro Delgado.

¡Qué acrobacia de Isgró!



El mendocino y un recurso pocas veces visto para el try de Harlequins ante Bristol.



➕ Mirá el mejor rugby en #DisneyPlus Plan Premium. pic.twitter.com/AbWeLrnEsn — ScrumRugby (@ScrumESPN) December 20, 2025

En la liga de Inglaterra también se destacó Joaquín Moro, de gran presente en Leicester Tigers, mientras que Santiago Carreras se calzó la 10 de Bath y marcó 10 puntos en la cómoda victoria sobre Newcastle Red Bulls. La revelación de la Premiership es Exeter Chiefs, que el sábado logró un valioso triunfo 30-24 ante Saracens (Juan Martín González titular).

Albornoz se despidió de Benetton

Sin minutos en la victoria 21-15 ante Zebre, Tomás Albornoz vivió su último día como jugador de Benetton. El tucumano fue al banco, pero no ingresó y tras el encuentro recibió una camiseta enmarcada y una cálida despedida de sus compañeros. Después de 4 años, 69 partidos, 18 tries y 388 puntos en el equipo italiano arribará al Toulon francés en los próximos días. Benetton se llevó el derby, con una actuación sobresaliente en ataque de Ignacio Mendy, autor de un try. También fueron titulares Thomas Gallo y Bautista Bernasconi.

El try de Mendy