CASI vs. SIC, la prueba superclásica que va a medir al líder del Top 12

La tribuna principal de La Catedral, con hinchas de ambos clubes: allí revivirá este sábado el clásico de San Isidro, una fiesta del rugby. Crédito: Rodrigo Néspolo

27 de julio de 2019

Aquella máxima de que los clásicos "son un partido aparte" podría volver a hacerse realidad hoy, cuando el CASI reciba al SIC en la Catedral. Ocurre que, en la quinta fecha de la primera rueda del Top 12 de la URBA, la Academia le ganó al SIC de visitante y le inflingió una de las dos derrotas que tiene el líder del torneo en 15 fechas (la otra fue ante Hindú, también como local).

En aquella oportunidad, los zanjeros ya estaban en la punta del campeonato, pero ahora llevan una ventaja de 12 puntos sobre Pucará y parece imposible que no consigan el título. El CASI, en cambio, lejos de afirmarse tras aquel resultado de abril, aparece 9º en la tabla, con tres puntos de ventaja sobre CUBA, que hasta ahora es el equipo que jugaría un partido por la permanencia con un rival de la Primera A (hay dos descensos directos).

El irregular CASI quiere hacerle una zancadilla a su archirrival SIC en su derrotero hacia las semifinales. Crédito: Mauro Alfieri

La 16ª del Top 12 de la URBA se completa con los siguientes partidos: CUBA vs. Atlético del Rosario; San Luis vs. Alumni; Hindúa vs. Regatas; Pucará vs. La Plata, y Newman vs. Belgrano. Todos los encuentros comenzarán a las 15.45, con excepción de Pucará vs. La Plata, que será el anticipo de la fecha, a las 13.45 y será televisdado por ESPN Extra, al igual que el superclásico del rugby argentino.