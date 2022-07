Cheika y Matera: las voces del éxito histórico de los Pumas ante Escocia en Santiago del Estero

El post partido en Santiago del Estero destilaba sonrisas. Los Pumas, satisfechos por el final del partido ante Escocia, derrochaban toda su felicidad por el rally de los últimos minutos, que los llevó de una desventaja de 11 puntos a quedarse con el encuentro por 34-11. Y, así, conseguir la serie por 2-1. Es la primera victoria ante un rival europeo en el país desde hace 15 años. “El balance es mixto. Con algunas cuestiones estoy feliz y sé que otras necesitan trabajo para el Rugby Championship”, dijo Michael Cheika, el australiano que dirige al equipo argentino. Ese torneo es el próximo objetivo del combinado albiceleste, y comienza el próximo 6 de agosto. “Tuvimos corazón para competir”, amplió Cheika.

Unos minutos antes, con ESPN, el ex entrenador de los Wallabies había aportado más conceptos: “Disfruté mucho del partido, sobre todo en la decisión final que tomaron del scrum. Fue a puro coraje. El scrum es una cosa de nuestro juego que queremos que retorne. Esa decisión me pone muy contento”, dijo Cheika. Y también aprovechó para hacer autocrítica: “El peor error fue en la recepción de los kick-offs, en las salidas. Entiendan que hicimos mucho en esta semana. Se necesita mucho tiempo para instalar el juego que queremos. Quizás sea culpa del entrenador que no hayamos trabajado mucho eso (las salidas). Otras cosas son prioritarias, pero ahora...habrá que trabajar esto también”, sonrió.

Lo mejor de la victoria de los Pumas ante Escocia

Al entrenador le gustó mucho el carácter mostrado por el equipo, sobre todo cuando quedó 11 puntos por debajo en el marcador y parecía que no había reacción. Los Pumas, sin embargo, no se desesperaron y encontraron las oportunidades que buscaron. “Me gustó la manera en la que después de los tries de Escocia, y estando 11 puntos abajo, el equipo tuvo una buena actitud. Con mucho coraje, siguió jugando con nuestro sistema. Y el resultado llegó después de esto”, destacó.

Además del entrenador, también habló Pablo Matera, quien este sábado volvió a la capitanía después de casi dos años. Portó ese brazalete imaginario en lugar de Julián Montoya. Y fue el encargado de hablar con el árbitro. El jugador de Crusaders, en el Super Rugby, era uno de los más alegres por la victoria. “Tenía un desafío extra esta semana por ser el capitán. Veníamos perdiendo líderes, Nicolás Sánchez, Tomás Cubelli, Julián Montoya. Pero el grupo de líderes en este grupo es amplio. Para mí fue fácil porque me apoyé en ellos. Fue asumir el compromiso y seguir por el camino”, señaló Matera. Y agregó: “El lema fue dar por el prójimo. Nos trataron bien en todos lados, recibimos tanto cariño por todos lados que debíamos dar”, valoró .

Pablo Matera (6), capitán argentino, intenta frenar al escocés Durhan Van der Merwe; será try de los británicos, que terminaron perdiendo en Santiago del Estero por 34-31 Gustavo Garello - AP

Ese lema fue el leitmotiv de Matera. “Dar por el de al lado”, insistió. No le faltó razón, porque los Pumas fueron un equipo solidario en Santiago del Estero. Y sintieron el cariño de las 30 mil almas que colmaron el estadio Madre de Ciudades. Como para que el seleccionado quiera volver a esta provincia en un futuro cercano. “Me encantaría que fuera una nueva casa de los Pumas. Es un estadio increíble que no tiene que enviarle nada a uno europeo o de Estados Unidos”, se entusiasmó Matera.

El capitán Puma continuó: “Y ni hablar de la gente, de cómo acompaña al deporte acá. Cuando nos entregaron la copa les decía ‘vamos a tener que volver’. Ayer nos entregó las camisetas Leguizamón (Juan Manuel, el primer rugbier santiagueño en jugar en los Pumas). Fue una semana muy especial, con un montón de condimentos, de emociones. Sentimos la necesidad de ganar. Estoy muy contento de que el día haya terminado como lo soñamos”, completó.

Antes, a la vera del campo de juego, Matera había hablado con ESPN. “Es un día mágico. Teníamos una oportunidad enorme de ser los primeros en jugar acá y ganar una serie con Escocia. Había que creer, creer y creer. Cuando se presentó la oportunidad nos la jugamos”, declaró el capitán argentino. Sobre el carácter de este equipo, agregó: “Cuando el resultado se pone muy adverso, hay muchos equipos que bajan los brazos, pero este equipo no los baja nunca. Nosotros seguimos buscando oportunidades. No puedo más que pensar en el lindo día que tuve”, resaltó.

Elogios para Chile

Tanto Cheika como Matera tuvieron palabras elogiosas para el seleccionado chileno, que consiguió su clasificación al Mundial de Francia y compartirá grupo con los Pumas. “Le ganaron a los Estados Unidos. ¡Felicitaciones! Es enorme. Para nosotros, los sudamericanos, es grandioso...Fantástico. Y va a ser un gran día cuando juguemos contra Chile en el Mundial, más allá de quién gane”, dijo Cheika. Además, resaltó a la Super Liga Americana de Rugby por este logro chileno: “Tiene un gran mérito”.

El australiano Michael Cheika, head coach de los Pumas, debutó con un triunfo en la serie con Escocia y encara el Rugby Championship con una sonrisa PABLO GASPARINI - AFP