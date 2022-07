Chile le ganó a Estados Unidos y jugará el Mundial de rugby: será rival de los Pumas en el Grupo D

¡NO APTO PARA CARDÍACOS! 😰😰😰



El Team Chile 🇨🇱 de Rugby 🏉 no se rinde y sigue en la lucha vs. Estados Unidos 🇺🇸: íbamos 19-0 abajo, pero los try de Torrealba y Garafulic + las conversiones de Videla nos tienen 14-19 😳🤗.



¡VAMOS LOS CÓNDORES! 🫶🫶#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/ZRiZQyinjE