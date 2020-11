Dolor e impacto en el mundo del rugby: el destacado ex jugador francés Christophe Dominici, de 48 años, se suicidó al arrojarse de la terraza de un edificio. Fuente: Archivo - Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP FILES / AFP

El destacado ex rugbier francés Christophe Dominici, de 48 años y con 67 partidos en el seleccionado de ese país, se suicidó en el día de hoy en el parque de Saint-Cloud (Altos del Sena, al oeste de París) alrededor de las 2.40 de este martes. Según testigos, el ex jugador estaba allí cuando, en circunstancias todavía desconocidas, se subió a la terraza de un edificio abandonado y se arrojó al vacío, a 20 metros de altura y murió instantáneamente.

Dolor en el mundo del rugby por el suicidio del ex jugador francés Christophe Dominici: se destacó como wing en el seleccionado y Stade Français. Fuente: Archivo - Crédito: AFP PHOTO / PATRICK HERTZOG

Se desempeñó como wing y fue considerado uno de los mejores de finales de la década de los 90 y principios del 2000 por su gran velocidad. En el inicio de su carrera se destacó en el Rugby-Club Toulonnais a mediados de la década de 1990. En 1997, se unió al Stade Français, un club en el que dejó su huella. El ex extremo jugó durante once temporadas en la selección parisina, ganando el Campeonato en cinco ocasiones (1998, 2000, 2003, 2004 y 2007). Jugó en el XV de Francia y tuvo un papel decisivo en la histórica victoria de Francia contra Nueva Zelanda en las semifinales del Mundial de Gales 1999. También participó en el triunfo galo contra los All Blacks en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2007. Además, con el seleccionado francés llegó a ser rival de Los Pumas, por ejemplo, en los cuartos de final del Mundial 1999 (triunfo europeo 47-26).

Según el diario Le Parisien, Dominici había dicho que había experimentado un ataque de nervios después del Mundial de 1999 y había sido hospitalizado en octubre de 2000. El exjugador de rugby también había perdido a su hermana en un accidente de coche cuando tenía 14 años.

La muerte del destacado jugador de rugby conmocionó a la sociedad de Francia, tan amante de los deportes. El hecho hoy fue anunciado a la Asamblea Nacional por el ministro de Educación Nacional y Deportes, Jean-Michel Blanquer. "Me gustaría compartir con ustedes mi emoción al conocer la muerte de una leyenda del XV de Francia, tan joven, Christophe Dominici. No tenía 50 años...", dijo el funcionado antes de ser interrumpido por un homenaje en forma de aplausos de los diputados presentes.

