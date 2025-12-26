LA NACION

Agenda de TV del sábado: Premier League, Serie A, rugby de la Premiership y Liga Nacional

Fútbol inglés e italiano con argentinos, rugby de Inglaterra y básquetbol local en la jornada deportiva en las pantallas

El Chelsea de Enzo Fernández se medirá con el Aston Villa de Emiliano 'Dibu' Martínez por la Premier League.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 27 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Premier League

  • 9.30 Nottingham Forest vs. Manchester City. ESPN
  • 12 Burnley vs. Everton ESPN y Disney+
  • 12 Brentford vs. Bournemouth. Disney+
  • 12 Arsenal vs. Brighton & Hove Albion. Disney+
  • 12 Liverpool vs. Wolverhampton. Disney+
  • 12 West Ham United vs. Fulham. Disney+
  • 14.30 Chelsea vs. Aston Villa. ESPN
Liverpool, el equipo de Alexis Mac Allister, recibirá a Wolverhampton, el último en la tabla de la liga inglesa.
Serie A

  • 8.30 Parma vs. Fiorentina. Disney+
  • 11 Lecce vs. Como. ESPN 2 y Disney+
  • 11 Torino vs. Cagliari. Disney+
  • 14 Udinese vs. Lazio. ESPN 2 y Disney+
  • 16.45 Pisa vs. Juventus. Disney+

RUGBY

Premiership

  • 14.30 Bath Rugby vs. Northampton Saints. ESPN 3

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 19 Quimsa vs. Ciclista Olímpico. TyC Sports
