Agenda de TV del sábado: Premier League, Serie A, rugby de la Premiership y Liga Nacional
Fútbol inglés e italiano con argentinos, rugby de Inglaterra y básquetbol local en la jornada deportiva en las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 27 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Premier League
- 9.30 Nottingham Forest vs. Manchester City. ESPN
- 12 Burnley vs. Everton ESPN y Disney+
- 12 Brentford vs. Bournemouth. Disney+
- 12 Arsenal vs. Brighton & Hove Albion. Disney+
- 12 Liverpool vs. Wolverhampton. Disney+
- 12 West Ham United vs. Fulham. Disney+
- 14.30 Chelsea vs. Aston Villa. ESPN
Serie A
- 8.30 Parma vs. Fiorentina. Disney+
- 11 Lecce vs. Como. ESPN 2 y Disney+
- 11 Torino vs. Cagliari. Disney+
- 14 Udinese vs. Lazio. ESPN 2 y Disney+
- 16.45 Pisa vs. Juventus. Disney+
RUGBY
Premiership
- 14.30 Bath Rugby vs. Northampton Saints. ESPN 3
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 19 Quimsa vs. Ciclista Olímpico. TyC Sports
