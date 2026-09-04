Cuándo juegan los Pumas vs. Australia por un test match

Los Pumas afrontan este fin de semana la “despedida” del país, ya que no volverán a jugar como locales hasta la próxima temporada y necesitan irse con una imagen recompuesta. En el que será el partido N° 30 de Felipe Contepomi con head coach, se medirán con Australia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, este sábado desde las 18 (horario argentino), por un nuevo test match, cierta revancha al que se jugó el fin de semana pasado en Jujuy.

El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se podrá sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium -se requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

Felipe Contepomi sabe que el presente no es el ideal pero confía en su proyecto RAMIRO VEGA - AFP

El de este sábado será el partido 30 de Contepomi al frente del equipo, con una cosecha de 12 victorias y 17 derrotas. Su ciclo no atraviesa el mejor presente, pero él confía en que el proyecto los llevará a buen puerto, con el Mundial del año como faro principal.

“Vamos en el camino que deseamos. En el camino que uno traza y la visión que uno tiene, siempre hay cosas a las que uno tiene que adaptarse por situaciones momentáneas. Por ejemplo, a veces, por los calendarios de los equipos europeos y el internacional del hemisferio Sur, hay que hacer descansar a ciertos jugadores, programar de distinta manera, y eso tiene sus desafíos”, admitió el director técnico en la conferencia de prensa de este jueves. Y agregó en el mismo sentido: “También tiene cosas buenas. Hay chicos que aparecen y tienen su oportunidad, y podemos ver cómo se agranda esa base. Pero eso también lleva a bajar un cambio y un escalón en la preparación o en la aceleración hacia donde se quiere ir”.

Los Pumas afrontará su sexto partido en el país. Anteriormente, el equipo debutó en el Nations Championship con caída frente a Escocia, triunfos sobre Gales y derrota ante Inglaterra y disputó otros dos amistosos en los que perdió ante Sudáfrica primero y los Wallabies después.

Con un saldo de apenas un triunfo y cuatro derrotas, el conjunto nacional intentará despedirse con una alegría frente a uno de los seleccionados más importantes del planeta, con el que en los últimos años se equiparó y consiguió vencerlo en varias ocasiones.

Los Pumas abren un nuevo capítulo ante los Wallabies, esta vez en Mendoza DANIEL GOLLAN

El historial favorece a los australianos: losWallabies ganaron 31 de los 44 compromisos disputados contra la Argentina. El conjunto albiceleste festejó en 10 ocasiones y se registraron tres empates.

Tras el último test, la semana pasada en Jujuy ante el mismo rival y con caída 27 a 21, y el de este sábado, los Pumas volverá a jugar en noviembre y cerrarán la primera etapa del Nations Championship con tres encuentros en Europa: vs. Irlanda en Dublín; Italia en Génova; y Francia en París.

¡Los 23 para nuestro último partido en Argentina! 🇦🇷 ¡Vamos nosotros! pic.twitter.com/IWt4b07L7Y — Los Pumas (@lospumas) September 3, 2026

Fixture y resultados de los Pumas en la temporada 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.