Los Pumas vs. Australia: nuevo apertura, un llamativo cambio de puesto y dos posibles debutantes

MENDOZA.– Los Pumas tendrán algunos retoques en la alineación para la revancha contra Australia en su último test match como locales del 2026. En el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, este sábado a partir de las 18, la selección argentina de rugby cerrará su periplo por el país, con modificaciones que incluyen la presencia de Nicolás Roger con la camiseta 10.

El apertura santiagueño es la principal novedad y será uno de los conductores de un equipo que falló por momentos en el manejo del partido que terminó en derrota por 27-21 en Jujuy el último sábado. Otro será Santiago Carreras, una de las figuras de ese amisStoso, que se ubicará como fullback, el puesto en el que mejor rinde; el cordobés tendrá mucho protagonismo en los lanzamientos y también más libertad para atacar. Dueño de una marcha más que el resto, a veces hasta sus propios compañeros no le siguieron el ritmo ante Wallabies en el norte.

Roger jugó apenas dos partidos en Benetton, de Italia, y se incorporó a Dogos XV en el tramo final del Súper Rugby Américas, en el que participó en cinco encuentros más. No fue una temporada productiva la del jugador de 26 años, que combina desfachatez con conducción y un pie exquisito. La idea original de Felipe Contepomi era contar con Domingo Miotti para esta serie de partidos, pero cuando el entrenador contactó al apertura, el tucumano ya se había inclinado por la oportunidad de representar a Italia. Gerónimo Prisciantelli, que exhibió algunos chispazos de su calidad en Jujuy, fue relegado del plantel de 23 jugadores para este compromiso.

Desfachatez, conducción y un pie exquisito: eso ofrece Nicolás Roger, el 10 elegido para ser titular en los Pumas frente a Wallabies en el cierre de la gira por Argentina. Nicolas Aguilera - AP

Otra de las novedades subyace en el cambio de puesto de Guido Petti Pagadizábal, que empezará como ala, un rol que ocupó en varias ocasiones en Bordeaux Bègles y Harlequins, pero éste será apenas su cuarto test match en esa función en 104 apariciones internacionales; había formado como tercera línea frente a Francia e Irlanda en la ventana de noviembre de 2018 y Springboks en 2021. Estará acompañado por Pablo Matera, otra vez capitán, y Joaquín Moro, el mejor argentino el último sábado.

La segunda línea estará compuesta por Franco Molina y Efraín Elías, que hará su estreno como titular luego de ingresar desde el banco en cinco encuentros. Se trata de dos jugadores de características similares, muy dúctiles pero no tan potentes. Ambos se formaron en Jockey Club Córdoba y fueron campeones por Dogos XV en el 2024. La franquicia del Súper Rugby Américas basada en Córdoba verá en el plantel de 23 de este sábado a nueve jugadores que pasaron por sus filas, un porcentaje alto (39,1) que grafica su buen trabajo de los últimos años.

En el banco de reservas habrá dos posibles debutantes. Facundo Cardozo, surgido en Teqüe, de Mendoza, haría su debut ante su gente. El jugador de 25 años es otro de los campeones de Dogos XV en 2024 y explotó en Tarucas en los últimos dos años. Su intensidad y su agresividad le abrieron un lugar en un puesto superpoblado. Además, Mateo Soler registrará su primer cap en caso de ingresar desde el banco. El wing, hijo de Facundo Soler, Puma entre 1996 y 2002, es el tryman histórico del Súper Rugby Américas, con 30 conquistas en 49 presentaciones. Fuerte físicamente y comprometido en defensa, participó en varias convocatorias y a los 23 años tendría su oportunidad inicial. También puede desempeñarse como fullback, pero su estilo es ideal como para estar en una de las puntas en el sistema que utiliza Contepomi.

Felipe Contepomi decidió varias modificaciones del primer partido con Australia al segundo; el entrenador sigue probando con miras al plantel para el Mundial del próximo año. JUAN GASPARINI - AFP

En Mendoza se dará el regreso de local Gonzalo Bertranou, que será la variante de medio-scrum de Simón Benítez Cruz. Su última presentación tuvo lugar en una errática tarde en La Plata, en la categórica derrota del año pasado a manos de Inglaterra. Los irregulares rendimientos de Benítez Cruz y Agustín Moyano y la falta de medio-scrums descollantes en el Súper Rugby Américas le dejaron abierta la puerta otra vez a un jugador experimentado (este será su partido internacional número 69), pero cuyo rendimiento ha caído significativamente en las últimas temporadas. Viene de ser distinguido como el mejor back de la Major League Rugby, el certamen estadounidense.

El banco de suplentes volverá a tener apenas dos backs; la ausencia de Matías Moroni por un traumatismo del macizo facial izquierdo dejó al plantel del partido sin centros naturales como relevos de Faustino Sánchez Valarolo y Lucio Cinti. En caso de que alguno sufra algún inconveniente físico, Ignacio Mendy sería improvisado en esa función.

Con cuatro derrotas en cinco actuaciones en Argentina y sin la mayoría de las figuras relevantes, los Pumas intentarán cerrar la serie en casa con un triunfo que les dé aire para la reanudación del Nations Championship, que será en noviembre.

La formación de los Pumas frente a Australia