El pedido del CASI antes del juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú

A más de cuatro años del asesinato de Federico Martín Aramburú en París, el CASI, junto con familiares y amigos del exPuma, lanzó una convocatoria a la comunidad del rugby para reclamar justicia a pocos días del comienzo del juicio por el crimen. Bajo la consigna “JUSTICIA X FEDE”, la iniciativa tendrá presencia este sábado en los siete partidos del Top 14 de la URBA y en el encuentro entre los Pumas y Australia.

El proceso judicial se desarrollará en Francia entre el 7 y el 25 de septiembre, después de una extensa espera por parte de los allegados a Aramburú. “Su familia, sus amigos y toda la comunidad del rugby esperan que, tras una larga espera, la Justicia francesa dé una respuesta contundente ante la gravedad de los hechos”, expresa el comunicado difundido por familiares, amigos y la comunidad de CASI.

Aramburú tenía 42 años y era padre de tres hijos cuando fue asesinado en París, el 19 de marzo de 2022. Formado en el CASI, fue el Puma Nº 623, disputó 22 partidos con el seleccionado argentino y formó parte del plantel que consiguió el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.

Federico Martín Aramburú en los Pumas archivo/ Getty images - PA Images

El crimen ocurrió durante la madrugada, después de una discusión en un bar de la capital francesa. Aramburú estaba junto con el jugador de rugby francés Shaun Hegarty cuando se produjo un enfrentamiento con Loïk Le Priol y Romain Bouvier. Tras la intervención del personal de seguridad, el argentino y Hegarty abandonaron el lugar. Poco después fueron buscados nuevamente por los agresores y el exjugador argentino recibió varios disparos que le provocaron la muerte.

Loïk Le Priol quedó acusado de asesinato, mientras que Bouvier debía afrontar el proceso por intento de asesinato. Lyson Rochemir, pareja de Le Priol, estuvo presente durante el episodio y quedó acusada como cómplice en intento de asesinato.

Ante la proximidad del juicio, CASI busca ahora que el reclamo tenga alcance en todo el rugby argentino. El club invitó a exhibir el cartel “JUSTICIA X FEDE” durante la jornada del sábado, tanto en los encuentros del Top 14 de la URBA como en el partido de los Pumas.

“El rugby fue una parte central de la vida de Fede. Hoy, su comunidad tiene la oportunidad de acompañar a su familia y unirse detrás de un mismo pedido”, sostiene el comunicado. La carta concluye: “Por Federico, por su familia y por todos los que siguen reclamando justicia: JUSTICIA X FEDE”.