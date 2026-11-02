Domingo Miotti recibió el llamado de Quesada y cambia de selección: jugará para Italia

En 2022 fue llamado de urgencia y apenas entró cuatro minutos en la derrota de los Pumas frente a Escocia en el Estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta. Seguramente, Domingo Miotti no imaginaba que ese ingreso por Juan Imhoff en el incipiente ciclo de Michael Cheika iba a ser su última participación en la selección argentina. Cuatro años más tarde regresará al escenario internacional, pero con la camiseta de Italia, rival de los Pumas, el 14 de noviembre, en Génova.

Miotti fue incluido en el plantel que dio a conocer Gonzalo Quesada para la reanudación del Nations Championship, en el que Italia se medirá ante Sudáfrica, Argentina, Fiji y un rival por definir, de acuerdo a la tabla de posiciones final. El jugador, de 30 años, es elegible para la Azzurra por los orígenes italianos de su familia y, de acuerdo con la Regla 8 de World Rugby, por haber disputado su último partido internacional con Argentina luego de 36 meses.

Una imagen de Domingo Miotti con la camiseta de los Pumas; aquí, contra los Wallabies en Sidney, en diciembre de 2020 Villarpress

“Todo empezó hace tres años cuando llegué a Italia. Me comentó que, al tener un abuelo italiano, podría representar a la selección italiana”, expresó Quesada en un comunicado. “Este año retomamos el contacto. Me explicó que esperaría hasta julio y que estaría encantado de ser considerado para la selección. Sin comprometernos a nada, exploramos esta posibilidad”, añadió.

El entrenador argentino conoce a Miotti de su etapa en Jaguares. Lo hizo debutar en el Súper Rugby 2019, en su único año al cargo de la franquicia, en el que llegó a la final de la competencia. El tucumano emergía como un posible sucesor de Nicolás Sánchez y en ese año fue la segunda opción de apertura, detrás de Joaquín Díaz Bonilla.

Miotti, con la camiseta de Montpellier, en un partido por el Top 14 francés (Photo by Gabriel BOUYS / AFP) GABRIEL BOUYS - AFP

“Domingo es un gran jugador y una excelente persona. Ha demostrado una gran motivación y, a pesar de tener la oportunidad de representar a ambos países, tomó esta decisión. Nos complace darle la bienvenida y creemos que este es el momento adecuado para conocerlo e integrarlo al grupo. No estuvo disponible la semana pasada por lesión, pero ahora puede retomar los entrenamientos con normalidad”, desmenuzó el entrenador, que amplia su abanico de variantes en un puesto fundamental. “Con Paolo Garbisi, Tommaso Allan, Giacomo Da Re y Domingo Miotti, tenemos cuatro opciones interesantes en la posición de apertura, cada uno con características diferentes”.

En nombre de Miotti volvió a surgir con fuerza durante 2025 por su rutilante nivel en Montpellier; en la temporada 2025/26 fue una de las figuras y el goleador del campeón de la Challenge Cup y finalista del Top 14. Una consistencia en rendimientos que no había logrado en sus pasos por Western Force, Glasgow Warriors y por momentos en Oyonnax. Con un estilo de juego pragmático, destellos de calidad y un pie excelso, se afianzó en un club protagonista en los primeros planos en la mejor liga del mundo.

Domingo Miotti esperó una convocatoria de Contepomi, y finalmente se decantó por vestir la Azzurra Canal +

La noticia de su cambio de lealtad tuvo la singularidad de que la dio a conocer Felipe Contepomi, al ser consultado sobre su situación en conferencia de prensa, en la previa del partido entre los Pumas y Gales, el 9 de julio pasado. “Con Mingo la idea original era que viniera en agosto a los partidos contra Sudáfrica y Australia. Tuvimos una buena charla y me dijo que tiene otra posibilidad, que es jugar para Italia. Ve más cercana la posibilidad de jugar desde ese lado, una mejor posibilidad. Aceptamos y acompañamos su decisión. Seguramente no haya sido fácil. No hay que juzgarla, ni mucho menos”, contó el entrenador, antes de que la decisión sea de público conocimiento. El mellizo siempre priorizó a Tomás Albornoz, su opción principal, y por detrás a Santiago Carreras y Gerónimo Prisciantelli. También le dio minutos a Nicolás Roger. La rotura de ligamentos cruzados de la rodilla de Carreras deja un hueco grande, con escasas variantes de calidad.

Al no recibir una comunicación sobre su condición en la cabeza de Contepomi, el jugador formado en Tucumán Lawn Tennis aceptó el desafío de representar a Italia; cuando el entrenador de los Pumas lo llamó, ya era tarde. Es uno de los cinco jugadores convocados sin caps en un plantel italiano plagado de lesiones importantes, entre ellos Juan Ignacio Brex, otro ítalo-argentino. Recuperado de una lesión que lo marginó de las últimas semanas, Miotti podría debutar ante Sudáfrica o ante los Pumas, lo que le agregaría un condimento extra al enfrentamiento en Génova por la quinta fecha del Nations Championship.

Miotti y un penal, una de sus especialidades; el tucumano recuperó su máximo nivel en Montpellier SYLVAIN THOMAS - AFP

El tucumano fue uno de los grandes prospectos del sistema de Alto Rendimiento de la UAR. Integró el primer plantel de Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Nanjing 2014, en el que lograron la medalla de plata. Fue de los pocos en participar de tres mundiales de los Pumitas, y en uno de ellos fue figura para alcanzar el tercer puesto. Se destacó en Argentina XV, debutó en los Pumas en 2020 y dos años después sumó su último cap. Esta semana arrancó su etapa en Italia y los Pumas podrían volver a aparecer en su camino, pero como adversarios.