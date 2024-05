El clásico CUBA-CASI: uno cortó la serie de derrotas y el otro sigue arriba, pero el empate que los conformó exige que mejoren

Escuchar

Los clásicos son partidos aparte. Poco importan las formas, y muchos menos, los momentos. Y cuando ganar se torna complicado, no perder termina siendo una buena opción. Algo de eso pasó este sábado en Villa de Mayo, donde CUBA y CASI no se sacaron ventajas, concluyeron 11 a 11 y, más allá de presentes dispares, quedaron conformes. Los universitarios, porque cortaron una serie de seis derrotas, y la Academia, porque estiró a cinco la fila de partidos sin perder y llega al clásico del próximo fin de semana frente a SIC inmerso en su mejor comienzo en las últimas 10 temporadas del torneo de URBA.

No fue un partido de alto vuelo, ya que los dos equipos tuvieron sus defectos al manejar la pelota. Sin embargo, el roce físico y la gran batalla de forwards que se libró durante buena parte de los ochenta minutos le dieron un tono épico al desarrollo. Se jugó como son jugados los clásicos: con fuerza e inteligencia, sin regalar nada, con mucha tensión e incertidumbre. CASI dio lucha con sus backs, presionó constantemente; CUBA se hizo fuerte en el scrum y los sueltos, y su primera línea no paró de batallar.

La Academia intentó jugar con las manos, pero los forwards prevalecieron en el desarrollo de un encuentro que no tuvo lucimiento en Villa de Mayo. Santiago Filipuzzi

Este CASI que hoy está entre los puestos de arriba en el Top 12 y que viene encadenando muy buenas producciones, esta vez dejó claroscuros. No jugó todo lo bien que puede hacerlo, pero en las complicaciones que le generó el adversario descubrió que no le da vergüenza ponerse el overol y trenzarse en la lucha. “Por cómo se dio el partido y lo duro que fue CUBA, el empate sirve, porque todavía sostenemos la buena racha”, analizó Benjamín Belaga, el autor del único try académico.

Dado el magro presente de CUBA, este empate puede ser considerado un muy buen resultado. Habrá que ver si lo usufructuará en el futuro; si logra salir de abajo en la tabla de posiciones. Por lo pronto, cortar frente a este oponente la seguidilla de caídas puede servirle como envión anímico para iniciar el repunte. “En lo anímico el empate es bueno, pero nos quedó un sabor amargo porque hicimos lo suficiente para ganar. Esto debe servir para convencernos de que, más allá de los contratiempos y las bajas, las cosas van a empezar a salir adelante”, afirmó Marcos Moroni, que hizo el único try del local.

Así como Felipe De la Vega pateó a los palos, CUBA eligió el juego con los pies para avanzar muchos metros, aun entregando la posesión. Santiago Filipuzzi

Es verdad que transcurrieron apenas siete fechas y que el camino por recorrer es largo, pero sumar se hace primordial para pelear en lo alto de la tabla. CUBA es el club más perjudicado por la fuga de muchos buenos valores a las franquicias del Super Rugby Americas. “Hoy fue muy importante sumar y comenzar a ganar confianza para seguir construyendo sin mirar atrás”, agregó Moroni.

El parcial de 8 a 5 con que el anfitrión se fue arriba al descanso dejó expuestos la paridad y lo friccionado que fue el primer tiempo. CASI trató de hacer prevalecer su lucido juego de manos y e insistió con ataques sostenidos, pero CUBA fue más astuto y quien mejor capitalizó las pocas situaciones generadas. Le sacó rédito al tempranero try de Moroni y a un penal ejecutado por Felipe De la Vega a los 30 minutos. En ese lapso, la única vez en que CASI quebró a la férrea defensa se dio por la destreza de Belaga, que apoyó tras aparecer por el ciego.

Compacto del empate en Villa de Mayo

En el segundo período la tesitura no varió. Lo único que aumentó fue la tensión. CUBA se blindó y apeló a ganar metros mediante reiterados kicks. Una de las pocas veces en que entró a la zona de 22 metros volvió a estirar la diferencia a seis (11-5), con otro penal de De La Vega. Desde entonces, el visitante, desesperado por el resultado, se hizo más vertical y se lanzó con más amor propio que ideas. El local cayó en cierta indisciplina y terminó pagándolo. En menos de diez minutos, CASI igualó con dos penales del wing Juan Akemeier.

“Hoy no corrimos lo suficiente, como sí veníamos haciéndolo. Fue un tema actitudinal. Hicimos algunas buenas y otras malas, cuando en otros partidos veníamos haciendo muy bien las cosas. Estuvimos muy imprecisos y concedimos muchos penales. A los errores que cometimos hoy no podemos cometerlos en el clásico con SIC”, comentó, con crudeza, Belaga.

Ahora habrá que ver cuál es el bagaje psicológico, físico y rugbístico de CASI y CUBA como para sostenerse. Y si el empate de este sábado en el clásico fue un buen negocio, como piensan algunos protagonistas.

Síntesis de CUBA 11 vs. CASI 11

Marcos Moroni; Pedro Mesones, Felipe Perdomo, Felipe De La Vega y Francisco Pastrono; Valentín Mastroizzi y Facundo Fontán; Segundo Pisani (capitán), Benito Ortiz de Rozas y Francisco Sied; Santiago Landau y Santiago Uriarte; Facundo Aguirre, Enrique Devoto y Francisco Garoby. Entrenadores: Lucas Piña, Joaquín Hardoy y Agustín Güemes.

Cambios: ST, 7 minutos, Joaquín Yakiche por Garoby y Bautista Casaurang por Mesones; 10, Lucas Campion por Landau, y 31, Mateo Menguele por Mesones.

Juan Akemeier; Santiago David, Jerónimo Solveyra (capitán), Bruno Devoto y Benjamín Belaga; Felipe Hileman y Luca Canzani; Benjamín Rocca Rivarola, Ignacio Torrado y Eugenio Sartori; Leonardo Mazzini y Agustín Posleman; Ignacio Sánchez Nieto, Juan Bautista Torres Obeid y Facundo Scaiano. Entrenadores: Oscar Murgier y Santiago Phelan.

Cambios: ST, 8 minutos Luis Briatore por Rocca Rivarola; 24, Hugo García por Sanchez Nieto, y 31, Felipe Probaos por David.

Primer tiempo: 1 minuto, try de Moroni (CUBA); 18, try de Belaga (CASI), y 33, penal de De La Vega (CUBA). Resultado parcial: CUBA 8 vs. CASI 5.

1 minuto, try de Moroni (CUBA); 18, try de Belaga (CASI), y 33, penal de De La Vega (CUBA). CUBA 8 vs. CASI 5. Segundo tiempo: 6 minutos, penal de De La Vega (CUBA); 19, penal de Akemeier (CASI), y 30, penal de Akemeier (CASI). Amonestados: 19, Campion (CUBA). Resultado parcial: CUBA 3 vs. CASI 6.

6 minutos, penal de De La Vega (CUBA); 19, penal de Akemeier (CASI), y 30, penal de Akemeier (CASI). 19, Campion (CUBA). CUBA 3 vs. CASI 6. Árbitro: Juan Maio.

Juan Maio. Cancha: Club Universitario de Buenos Aires.