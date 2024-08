Alumni sacudió a CASI, se le escapó a 7 puntos y encara la parte final del Top 12 en su mejor momento

Escuchar

En un torneo en el que cinco clubes pelean por cuatro lugares para las semifinales, Alumni vs. CASI se planteó como una final. Así se lo vivió durante los 80 minutos y así lo festejó el local, que se impuso por 37-25 y dio un buen paso para consolidarse entre los cuatro primeros. La comunión entre los jugadores y la hinchada, con cánticos al final del enfrentamiento, fueron un fiel reflejo del valor del triunfo en la 17ª fecha del Top 12 de URBA.

“Lo vivimos como una final. Lo planteamos así en la semana y en los entrenamientos. Hicimos mucho foco en este partido y supimos resolverlo”, resaltó Ignacio Cubilla, uno de los jugadores más destacados del campeonato. El tercera línea es uno motor del pack y su aporte en ataque y en defensa es invaluable en energía e impulso, para un equipo que jugó decidido desde el primer minuto. “Estuvimos muy convencidos desde el arranque y se vio en los primeros minutos, en los que marcamos una buena diferencia”, agregó el menor de los hermanos Cubilla.

Uno calmo festejo, de los muchos que hizo Alumni en una tarde de inspiración contra un adversario directo por la clasificación para las semifinales; a los 18 minutos ya estaba 21-0 al frente. Rodrigo Nespolo - La Nación

A los 18 minutos Alumni ya ganaba por 21-0 por una combinación de factores; su solidez para ganar el contacto, su eficacia cuando ingresó a la zona roja, la indisciplina del CASI y el viento en favor. Santiago Pernas anotó el primer try, luego de un buen lanzamiento que empezó con un line a 30 metros del in-goal. Pegado a un ruck, Juan Patricio Anderson encontró un hueco y marcó el segundo. La puntería de Joaquín Díaz Luzzi fue vital para ir estirando la brecha. “Uno no espera esa diferencia, pero estábamos convencidos de ir a buscarlo desde el minuto cero. Lo planteamos bien en la semana; las salidas nuevas funcionaron”, analizó el apertura.

Luego de esa desventaja abrumadora en los primeros 20 minutos, CASI nunca logró meterse de lleno en el partido. El try de Leo Mazzini, el mejor jugador del visitante, y el pie de Juan Akemeier lo acercaron en el tanteador, hasta irse al descanso abajo por 27-13. Pero Alumni no perdió la compostura. A los 10 minutos de la segunda etapa estiró la diferencia a 24 tantos, con un try de Santiago Alduncin y la puntería de Díaz Luzzi, autor de 22 puntos en la tarde.

Filippo Testoni es alcanzado por el tackle de Jerónimo Solveyra, que lo hace caer; en contraste, Alumni fue claramente superior en su cancha a CASI. Rodrigo Nespolo

Los descuentos de Hugo García y Jerónimo Tumbarello se dieron gracias al empuje académico en el tramo final, pero el triunfo de Alumni nunca corrió riesgo. “Sabíamos que se nos iba a venir, CASI es un equipazo y tiene muchos jugadores de buenas destrezas que, cuando atacan, son difíciles de frenar. Estamos un poco en deuda con la defensa y seguimos trabajándola para mejorarla”, puntualizó Díaz Luzzi, que además de usar acertadamente el pie atacó bien con la pelota.

El equipo de San Isidro padeció en el scrum, una de sus fortalezas a lo largo del 2024. Cedió cuatro penales con esa formación en la que suele imponerse. Los conducidos por Oscar Murgier atraviesan una racha negativa que, por primera vez en mucho tiempo en el torneo, los deja fuera de los mejores cuatro puestos de la tabla. Acumulan cuatro caídas en los últimos cinco partidos y fueron superados en las posiciones por nada menos que su archirrival, SIC. Dentro dos fechas afrontarán el superclásico, que será decisivo para las aspiraciones de ambos. Antes recibirán a CUBA, en otro de los duelos de mucha historia en el rugby de Buenos Aires.

El scrum fue una fortaleza de Alumni, que sorprendió en esa faceta a CASI, un equipo virtuoso en sus forwards; ahora el ganador le lleva 7 puntos de diferencia al perdedor en la tabla. Rodrigo Nespolo - La Nación

Alumni necesitaba este triunfo luego de la derrota a manos de Newman para no quedar en una posición incómoda. El subcampeón sigue sumando jugadores importantes para el tramo final de la temporada: hace unas fechas regresó Tomás Cubilla de Estados Unidos y este sábado volvió a la intermedia Tobías Wade, tras su participación en los Juegos Olímpicos por los Pumas 7s. Es uno de los conductores del equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, que integró un banco de suplentes de lujo en la primera junto al Pumita Tomás Rapetti, más la experiencia de Santiago González Iglesias y Tobías Moyano, que ingresaron en la segunda etapa. “Es muy lindo que haya esta competencia. Es muy sana. Eleva la vara y eso nos hace ser cada vez mejores. Ojalá se sumen más y todos peleemos por un puesto a las 15.30″, valoró Díaz Luzzi.

A falta de cinco fechas para las semifinales, Alumni le sacó 7 puntos de ventaja a CASI y todavía le falta jugar el clásico con Belgrano, el líder, y enfrentarse con SIC. Dentro de siete días visitará a Buenos Aires CRC. “Tenemos que salir a jugar todas las veces como lo hicimos hoy”, subrayó Díaz Luzzi. En un Top 12 que ofrece sorpresas, Alumni no quiere bajarse de la pelea.

Compacto del éxito de Alumni

Síntesis de Alumni 35 vs. CASI 25

Santiago Pernas; Filippo Testoni, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Matías Del Franco; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Juan Patricio Anderson, Santiago Montagner e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncin y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Máximo Castrillo. Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Hernán Bellatore.

Cambios: ST, 15 minutos, Tomás Rapetti por Vidal; 19, Santiago González Iglesias por Battezzati; 28, Tobías Moyano por Anderson; 30, Nicolás Promanzio por Alduncin, y 34, Máximo Lamelas por Bivort.

Juan Akemeier; Santiago David, Jerónimo Solveyra, Benjamín Belaga y Jerónimo Tumbarello; Felipe Hileman y Luca Canzani; Leo Mazzini, Luis Briatore (capitán) y Eugenio Sartori ; Ignacio Larrague y Salvador Ochoa; Juan Ignacio Nieto Sánchez, Juan Bautista Torres Obeid y Facundo Scaiano. Entrenadores: Oscar Murgier, Santiago Phelan y Matías Biagi.

Cambios: ST, 8 minutos, Bruno Devoto por David y Hugo García por Nieto Sánchez; 11, Ignacio Torrado por Larrague; 23, Joaquín Britto por Scaiano, y 32, Benjamín Rocca Rivarola por Ochoa y Facundo Andreotti por Torres Obeid.

3 minutos, penal de Díaz Luzzi (A); 6, try de Pernas (A); 11, penal de Díaz Luzzi (A); 15, gol de Díaz Luzzi por try de Anderson (A); 18, penal de Díaz Luzzi (A); 20, penal de Akemeier (C); 24, gol de Akemeier por try de Mazzini (C); 27, penal de Díaz Luzzi (A); 31, penal de Díaz Luzzi (A), y 35, penal de Akemeier (C). 26, Sartori (C). Alumni 27 vs. CASI 13. Segundo tiempo: 5 minutos, gol de Díaz Luzzi por try de Alduncin (A); 8, penal de Díaz Luzzi (A); 23, gol de Akemeier por try de García (C), y 40, try de Tumbarello (C). Amonestados: 27, Montagner (A). Resultado parcial: Alumni 10 vs. CASI 12.

5 minutos, gol de Díaz Luzzi por try de Alduncin (A); 8, penal de Díaz Luzzi (A); 23, gol de Akemeier por try de García (C), y 40, try de Tumbarello (C). 27, Montagner (A). Alumni 10 vs. CASI 12. Árbitro: Damián Schneider.

Damián Schneider. Cancha: Alumni.