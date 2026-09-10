El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú: la defensa busca alejar la idea de la premeditación

El acusado de matar a Federico Martín Aramburú en 2022 en París sacó su arma después que el rugbier internacional argentino le asestara “una multitud de golpes”, afirmó este jueves su defensa, que busca debilitar la tesis del asesinato premeditado.

En la madrugada del 19 de marzo de 2022, Loïk Le Priol, un exmilitar y militante ultraderechista, disparó seis veces contra Aramburú hasta vaciar el cargador tras una pelea en una terraza de un bar en pleno centro de París. Cuatro balas lo alcanzaron.

Al inicio del juicio el lunes ante un tribunal de París, Le Priol admitió que fue “el autor de la muerte” del rugbier, pero rechazó que tuviera la intención de matarlo: “Disparé para defenderme”, agregó. Las circunstancias precisas de la muerte fueron el objeto este jueves de una discusión entre el abogado defensor Pierre-Henri Baert y un investigador interrogado.

Loik Le Priol, detenido por el crimen de Federico Martín Aramburú

Tras una discusión y una primera pelea frente al bar, Aramburú y su amigo Shaun Hegarty se marchan rumbo a su hotel. Le Priol los persigue corriendo para “enfrentarse” con el argentino, según el investigador.

El abogado defensor le preguntó por qué dijo “enfrentarse” y no “matar”. “Porque no tengo elementos para afirmarlo”, “no puedo leer su mente”, le respondió.

El exmilitar alcanzó al deportista 45 segundos después que su amigo Romain Bouvier, juzgado por intento de asesinato, le disparara cuatro veces. Aramburú y Le Priol se enzarzan inmediatamente y caen al suelo. Ambos se levantan y, según la defensa, el exinternacional de los Pumas asesta un golpe violento que fracturaría la nariz del exmilitar.

Maria, la viuda de Martín Aramburú, en el juicio KENZO TRIBOUILLARD - AFP

“¿Tras este primer puñetazo, Le Priol saca el arma?”, preguntó Baert. “No me parece”, respondió el policía.

Le Priol y el rugbier argentino llegan a las manos de nuevo, llegan los disparos. “¿Pudo haber sacado el arma en un contexto de defensa”?, insistió el abogado defensor. “En un contexto de pelea”, matizó el policía.

Baert afirmó que su cliente realizó primero dos disparos de advertencia, antes que los otros cuatro.

Los seis disparos se efectuaron en cuatro segundos, un lapso muy corto para “dar tiempo a una persona a cambiar de opinión”, precisó el policía, quien recordó que Aramburú no estaba armado. El veredicto se espera para el 25 de septiembre. Le Priol y Bouvier se enfrentan a cadena perpetua.

Agencia AFP