El juicio por el asesinato del rugbier Federico Martín Aramburú: duro revés para la estrategia de la defensa

PARÍS – En el tercer día de juicio contra los asesinos de Federico Martín Aramburú, los ventiladores de la pequeña Sala Voltaire zumbaban contra el calor que emanaba de los bancos llenos de gente, mientras los tubos fluorescentes escupían una luz blanca que no perdonaba nada. Pero este miércoles, un tipo de combustión distinto se había apoderado de la sala. Tras dos jornadas dedicadas a las vidas, los errores y los egos de Loïk Le Priol y Romain Bouvier, el tribunal de París en lo criminal cambió de registro: se acabaron los relatos de infancia y el análisis minucioso de las carreras militares. Era el turno de los hechos, crudos, cronometrados y casi clínicos. El objetivo de hoy: reconstruir, minuto a minuto, segundo a segundo, el tiroteo del 19 de marzo de 2022 que acabó con la vida del ex internacional argentino de rugby, abatido de seis disparos en el Boulevard Saint-Germain de París.

En el estrado, un comisario de la brigada criminal, con el expediente bajo el brazo y una voz pausada pero con palabras contundentes. Este miércoles eran los investigadores quienes se sucedían ante el jurado, y su relato, metódico hasta la obsesión, fue cerrando poco a poco las puertas que la defensa había intentado entreabrir el día anterior: el escenario de la legítima defensa, esbozado por Le Priol desde la apertura del juicio sufrió un duro revés.

Federico Martín Aramburú en acción con la camiseta de los Pumas en el Mundial 2007, durante el partido frente a Georgia Mark Baker - AP

Todo comenzó con una pelea de madrugada, bajo los efectos del alcohol y aparentemente banal, iniciada en la terraza de una brasserie (café-restaurant) del distrito 6 de la capital. Le Priol desencadenó el conflicto al propinar unas bofetadas a Shaun Hegarty, amigo y socio de Martín Aramburú. El ex rugbier intervino y derribó a Le Priol al suelo tirándole de la capucha. Estalló una pelea que el personal del establecimiento logró detener en seco. Los dos rugbiers se alejaron, pensando que el incidente había quedado atrás.

Pero eso no es lo que recuerda el policía.

“Le Priol y Bouvier todavía querían pelea”, resumió. Le Priol, “muy nervioso”. Bouvier, que “le echó en cara al portero que hubiera intervenido”. Un camarero, presintiendo el peligro, les mintió a ambos para calmarlos: dijo que los rugbiers se habían ido en taxi y que no valía la pena buscarlos. Una mentira inútil. Le Priol se marchó a pie en la misma dirección que sus blancos. Bouvier subió al Jeep.

Lo que siguió ocurrió en apenas unos segundos, pero el tribunal pasaría toda la tarde analizándolo. Bouvier abrió fuego primero, descargando cuatro tiros “en cuatro segundos”, precisó el comisario. Le Priol llegó justo después, con un revólver de seis disparos, y descargó sus seis municiones, también en cuatro segundos. Dos de esas balas resultarían fatales para Federico Martín Aramburú.

María Aramburú, viuda de Federico, y Shaun Hegarty, amigo y excompañero del exrugier asesinado en Francia KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Pero fue un comentario del investigador lo que cambió por completo la atmósfera de la sala Voltaire. Al ser interrogado sobre la rapidez y la precisión de los disparos, el policía soltó sin rodeos: “Quienes quieren matar suelen vaciar el cargador por completo”. Una frase seca, casi clínica, pero suficiente para provocar un silencio sepulcral en los presentes, donde desde el lunes se agolpan los allegados de la víctima, curiosos y una decena de abogados repartidos a ambos lados del pasillo central.

Detrás de esa observación se esconde una demostración implacable: la de dos hombres expertos en el manejo de las armas. Loïk Le Priol, antiguo miembro de las fuerzas especiales, se habría entrenado a disparar en la propiedad familiar cerca de Draguignan a unos 20 kilómetros de la Costa Azul francesa. Ese detalle no es anodino para la acusación: la pericia técnica que habría demostrado, vaciando metódicamente el tambor de su arma, no encaja con la versión de un disparo de pánico, un mero reflejo de supervivencia ante un adversario desarmado pero físicamente imponente.

Xavier Nogueras, defensor de Loik Le Priol en el juicio: este miércoles, la estrategia de sufrió un duro revés KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Pues esa es, precisamente, la línea de defensa que ambos, Le Priol y Bouvier, han mantenido desde el inicio del juicio: sostienen haber actuado por “miedo”, por “instinto”, aterrorizados por la envergadura del ex jugador argentino. Sin embargo, el relato minucioso de los investigadores parece estar desmoronando dicha defensa piedra a piedra. Resulta difícil conciliar la imagen de un reflejo instintivo con la que ha ido surgiendo durante las audiencias: la de dos hombres decididos a “dar batalla”, que regresaron deliberadamente hacia sus objetivos.

Entre el público, la emoción es contenida pero evidente. Los allegados de Federico Martín Aramburú, presentes desde el primer día, escuchan este relato detallado con una atención casi dolorosa: la de oír, bajo el lenguaje frío de la instrucción, los últimos instantes de un hijo, de un marido y de un padre de tres hijos.

Desde el banquillo de los acusados, Le Priol y Bouvier escuchan: uno, ligeramente encorvado tras sus finas gafas; el otro, más erguido y de brazos cruzados. Dos actitudes, dos estrategias de silencio que no han cambiado desde la apertura del juicio. No se intercambian ni una mirada, como si los tres años y medio de prisión preventiva hubieran terminado de desgastar lo que quedaba de su amistad de extrema derecha, ya descripta el martes como una relación “marcada por la brutalidad” desde hace tiempo.

Dos siluetas que son dos polos opuestos y, a la vez, están unidas por todo. Loïk Le Priol, 32 años, cabeza rapada y la mirada fija de un antiguo comando marino. Romain Bouvier, 35 años, hijo de buena familia del distrito V de París, el escritor fracasado que coleccionaba armas como otros coleccionan libros raros.

El martes por la noche, la sala había quedado suspendida ante otro tipo de vértigo, uno más íntimo. El de dos hombres que se miran en el espejo de su propia violencia.

Loïk Le Priol es uno de los acusados por el asesinato de Martín Aramburú Facebook Loïk Le Priol

Bouvier, el eterno segundo en los concursos de oratoria, que creció entre el piano y la equitación, y que vio morir a su padre a los 17 años, intenta romper con su pasado: “Cuando veo a la persona que era en aquel entonces, me da vértigo”, balbuceó en el estrado. Luego, en un tono más bajo: “Hice un uso lamentable de mi libertad. No dejo de pensar en esas transgresiones que me condujeron al abismo”.

Le Priol, el veterano de los comandos de Montfort, dado de baja tras un incidente en Yibutí, evoca sus misiones en el Sahel y su trastorno de estrés postraumático. Cuando el presidente del tribunal, Franck Zientara, le recordó el video de la expedición punitiva contra el antiguo líder de la organización de extrema derecha radical Grupo Unión Defensa (GUD), Édouard Klein, en el que exclamaba “allí maté a más de uno”, respondió: “Estaba en un estado lamentable, no tenía cabeza”. Provocando el estupor de la sala, su abogado decidió entonces salir en su defensa: “¿Qué tiene de malo matar gente en el desierto cuando se tienen 18 años?”, preguntó.

Son dos líneas de defensa las que se enfrentan: por un lado, la tesis de dos trayectorias arruinadas que buscan la redención. “Obtener el perdón, poder redimirse. Dos cosas a las que cualquiera puede, en teoría, aspirar. Pero ¿cuántas veces? Esa es la pregunta que surge tras los debates del martes por la noche”, señalaba el diario Le Figaro.

El homenaje a Martín Aramburú durante la despedida de sus restos, en 2022 Twitter @L'Equipe

Por su parte, la acusación se mantiene implacable. La abogada Véronique Massi, representante de Shaun Hegarty —el ex jugador del Biarritz Olympique que acompañaba a Fede aquella noche en el Mabillon y testigo clave del juicio—, lanzó una estocada: “Ustedes actúan, se arrepienten y luego lo vuelven a hacer”. “Evolucionar empieza, precisamente, por no volver a repetir lo mismo”.

En la sala, la división es palpable. A la izquierda, el banco de la acusación. María Aramburú, la viuda, digna y silenciosa, respaldada por el diputado vasco Peio Dufau, quien acudió para afirmar que este juicio no es un simple hecho policial. En la primera fila, los pañuelos rojos. Siempre ahí. Con una pequeña bandera argentina y un nombre bordado: “Fede”. Son los “Biarrots” —como se les llama a los jugadores del Biarritz Olympique (BO)— los compañeros del rugby, esa familia del deporte que no suelta presa.

A la derecha, las madres de los acusados.

Y en medio, el jurado. Seis ciudadanos elegidos por sorteo que deben decidir: estos dos hombres, que tenían prohibido verse desde 2015 —bajo control judicial tras el caso Klein— y que se encontraron ebrios la noche del 19 de marzo de 2022, cada uno portando un arma, ¿eran asesinos o simplemente patoteros que perdieron el control?

Se han previsto tres semanas de audiencia para este juicio extraordinario, que también debe esclarecer el papel de Lyson Rochemir, ex compañera de Le Priol, acusada de complicidad en intento de asesinato, y de Anthony Sorrentino, acusado de haber ayudado a Bouvier en su huida hasta Hungría. Este miércoles quedará grabado como el día en que el relato se volvió quirúrgico, en el que la emoción dio paso a la implacable lógica balística. Le Priol y Bouvier se enfrentan a la cadena perpetua. En la sala Voltaire, un cargador vaciado en cuatro segundos parece haber pesado más que tres años y medio de silencio judicial. La jornada era, en efecto, decisiva: si se desestimaban la premeditación y la intención de matar, la pena máxima ya no será la cadena perpetua. Si se mantenían, Loïk Le Priol y Romain Bouvier corren el riesgo de no volver a salir jamás de la cárcel.