El SIC demolió al campeón y blinda su estado anímico en el Top 12

Festeja San Isidro Club, se lamenta Alumni: hubo mucha diferencia entre el líder del Top 12 y el campeón. Crédito: Rodrigo Néspolo

Los jugadores del SIC y su público se mezclaron en un efusivo abrazo una vez que terminó el partido. Pareció natural que eso sucediera dada la intensidad con la que se jugó el encuentro. Fueron 80 minutos de un partido físico donde la gente gritó por momentos cada tacle como si fuera un try de su equipo. Para los de Boulogne la victoria sirvió como el desahogo lógico y necesario tras una victoria que confirmó sus aspiraciones de playoffs. Es que si bien todavía queda mucho camino por recorrer en este Top 12, el SIC retomó la senda triunfal nada menos que frente al campeón. En Tortuguitas, derrotó a Alumni por 24-5 y aprovechó el empate de los escoltas Pucará e Hindú para sacar aún más ventaja en la punta.

El SIC necesitaba ganar. No solo para mantenerse arriba sino también para demostrar que, a pesar de ser un equipo joven, tiene lo necesario para pelear por cosas grandes. Una aseveración que pareció estar en jaque la semana pasada cuando perdió con Hindú. No por la derrota en sí sino porque dejó escapar un partido que en el primer tiempo, incluso, pareció que pudo haber goleado. Esa frescura que aportan los jóvenes se terminó diluyendo en las dudas que genera la inexperiencia. Pero nada de eso sucedió con Alumni.

Los entrenadores González Bonorino y Victorica apostaron por el mismo XV y el planteo les salió perfecto. Si bien el SIC no logró hacer el juego abierto que lo caracterizó históricamente, esta vez, y como viene sucediendo a lo largo del torneo, el SIC tuvo en la defensa a su estandarte. Prevaleció en el metro, ganó las acciones que se dieron en el piso y le complicó las salidas de los rucks a Alumni, que no pudo darle dinámica a su juego. Fue un trabajo integral de todo el pack de forwards que, repercutiendo, erosionó la defensa local. "Veníamos de perder y nos dolió mucho la forma en la que se dio. Era importante poner lo que nos faltó con Hindú, ser más agresivos y ese fue uno de los pilares. El partido empezó ahí. Ellos trataron de entrar con el maul y no pudieron, recién lo hicieron en el segundo tiempo, sobre el final. Creo que hoy la actitud estuvo increíble", destacó el apertura Joaquín Lamas.

Justamente el trabajo de la pareja de medios fue uno de los puntos más altos de la jornada. Lamas, que ante Hindú se había mostrado algo dubitativo en la toma de decisiones y errático frente a los postes, tuvo una tarde ideal. No solo anotó los tres envíos que tuvo a los palos, dos de ellos desde la punta, sino que condujo con criterio y sin arriesgar de más. El 10, que el año pasado reemplazó con solvencia a Benjamín Madero, conforma junto a Juan Soares Gache una de las parejas más regulares del campeonato.

Al límite de la infracción

Cabe aclarar que para aplicar esa ferocidad en defensa muchas veces lo hizo al límite de la infracción; es un aspecto que deberá mejorar ya que frente al campeón tuvo dos amonestados. Sobre el final del primer tiempo fue amonestado Tomás Meyrelles por un tackle a destiempo a Lucas Frana. Fue una acción que terminó costándole caro a Alumni, que se quedó sin su apertura y no contó con un reemplazo en el banco porque Joaquín Díaz Luzzi se encontraba suspendido esta jornada. Así, tuvo que ser el wing Tobías Wade quien se encargó de conducir a su equipo.

El otro amonestado fue Lucas Rizzato, un minuto antes del try de Máximo Provenzano, que recibió la tarjeta por reiteradas infracciones. Más allá de las amarillas el árbitro debió advertir varias veces y consultar también con el TMO, acciones que demoraron el partido y le quitaron dinamismo al juego. "No nos dejaron jugar. Entramos en una vorágine de la cual no pudimos salir y a cometer errores por impulsivos, de equipo inmaduro. Hoy no jugamos en equipo" se lamentó el segunda línea de Alumni Bernardo Quaranta.

En lo que va del Top 12 el SIC perdió dos partidos importantes pero se recuperó en el siguiente. Después de caer en el clásico con el CASI le ganó de visitante a Belgrano y ahora hizo lo propio con Alumni. "Creo que sirvieron para cerrar una etapa. Es una manera de plasmar la bronca que te queda y por suerte pudimos hacerlo nada menos que ante el campeón", explico Soares Gache.

Fue una victoria que sirve en lo anímico más que en el juego y que le permite al SIC sacarle 6 puntos de ventaja a Pucará, a quien recibe en la próxima fecha. Más allá de la derrota, Alumni viene mejorando su juego y buscará ante el colista Atlético del Rosario, en Tortuguitas, volver a la senda ganadora. Lo necesita ya que tras la caída se encuentra momentáneamente afuera de los puestos de playoffs.

El triunfo zanjero por 24-5 como visitante se dio en un partido ríspido por demás. Crédito: Rodrigo Néspolo

La síntesis de Alumni 5 vs. SIC 24

Máximo Provenzano; Rafael Desanto, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Tobías Wade; Lucas Frana y Tomás Passerotti (capitán); Mariano Romanini, Santiago Montagner y Tobías Moyano; Bernardo Quaranta y Santiago Alduncin; Guido Cambareri, Tomás Bivort y Federico Lucca. Entrenadores: Santiago Van Der Ghote y Nahuel Neyra.

Santiago Van Der Ghote y Nahuel Neyra. Ingresados: Segundo Maciel, Santiago Ambroa e Ignacio Tagtachian.

Gastón Arias; Tiago Romero Basco, Carlos Pirán, Santos Rubio y Mateo Madero; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Alejandro Daireaux, Tomas Meyrelles y Andrea Panzarini; Lucas Rizzato y Marcos Borghi (capitán); Segundo Aguilar, Lucas Rocha y Marcos Piccinini. Entrenadores: Santiago González Bonorino y Eduardo Victorica.

Santiago González Bonorino y Eduardo Victorica. Ingresados: Marcos Gatica, Francisco Piccinini, Lucas Sommer, Tomás Comisatti y Franco Moneta.

20 minutos, penal de Lamas (S), y 34, gol de Lamas por try de Madero (S). Amonestados: Meyrelles. Resultado parcial: Alumni 0 vs. SIC 10. Segundo tiempo: 7, try-penal (S); 24, try de Provenzano (A), y 36, gol de Lamas por try de Francisco Piccinini (S). Amonestados: Rizzatto. Resultado parcial: Alumni 5 vs. SIC 14.

7, try-penal (S); 24, try de Provenzano (A), y 36, gol de Lamas por try de Francisco Piccinini (S). Amonestados: Rizzatto. Resultado parcial: Alumni 5 vs. SIC 14. Cancha: Alumni.

Alumni. Árbitro: Juan Pablo Federico.