Hindú extraña jugadores que le faltan, anda mal y sufre el recambio, pero venció a CUBA por ser fiel a su ADN: respetar el juego

Gritos de desahogo, cánticos con su gente y abrazos. Hindú está lejos de su mejor versión y, tras un comienzo irregular de torneo, necesitaba un triunfo así para empezar a despegar. La victoria por 17-14 sobre CUBA, otro de los equipos que tuvieron un inicio negativo, le sirvió para recomponerse antes del primer fin de semana libre en un calendario extenso y demandante, el del Top 12.

“Por momentos las cosas salieron como queríamos. Depende de nosotros ser el equipo que queremos ser”, resaltó el marplatense Bautista Farise.

Dos de los clubes protagonistas importantes de los últimos años en Buenos Aires no están acostumbrados a esta inconstancia. Hindú, campeón de 2022, venía de caer sin atenuantes frente a CASI por 44-8. CUBA, ganador del certamen de URBA en 2021, perdió por cuarto partido consecutivo y no levanta cabeza. Ambos equipos están en plenos procesos de reconstrucción, con jóvenes que hacen sus primeras armas, y están pagando cara la sangría de jugadores, entre retiros y los que están abocados al Super Rugby Americas y la Major League Rugby: Joaquín De la Vega Mendía, Nicolás D’Amorim y Lautaro Bávaro por el lado de Hindú; Estanislao Carullo, Marcos Eliçagaray, Simón Benítez Cruz, Rafael Iriarte y Marcos Young por CUBA.

La puja entre los forwards fue importante en una cancha pesada, poco apta para desarrollar el juego de pases y velocidad que caracteriza a Hindú. Lucas Mangi - LA NACIÓN

En ese contexto, protagonizaron un encuentro cerrado en una cancha pesada, sin mucho vuelo y en el que prevaleció la lucha de forwards. En Don Torcuato, el visitante golpeó primero, con una buena secuencia en ataque, una combinación entre Valentín Mastroizzi y Felipe De la Vega que terminó con Lucas Campion en el in-goal. Hindú fue el dominador de los primeros 40 minutos, pero le costaron generar juego y quebrar la defensa.

“En la primera etapa estuvimos mucho en su campo y no logramos entrar. Pero tuvimos la paciencia para trabajarlo bien. El segundo tiempo se hizo cuesta arriba, pero no bajamos los brazos”, destacó Farise, uno de los generadores de juego de Hindú. Junto a Belisario Agulla, la figura del encuentro, formó una pareja de centros sin fisuras en un equipo que tuvo más garra que volumen de juego. “Siempre intentamos jugar el mejor rugby posible. Tenemos que seguir mejorando. Nuestros objetivos son cortos, semana por semana. No miramos más allá”, agregó el ex jugador de Comercial Rugby Club.

En la segunda mitad, CUBA mostró una cara más combativa. Con los arranques de Benito Ortiz de Rozas, su mejor jugador, generó impulso. Y con el ingreso de Facundo Fontán logró más dinámica en ataque y pasó al frente con un try de Enrique Devoto. Inmerso en confianza, el visitante tuvo más corazón que razón: a 11 minutos del final contó con una chance inmejorable de sumar tres puntos y sacar una diferencia de siete, pero fue por más y procuró entrar con una combinación de line y maul que no progresó.

Benito Ortiz de Rosas lidera un ataque de CUBA, equipo que no tomó la decisión correcta a 11 minutos del final al elegir patear afuera en lugar de a los palos; el campeón de 2021 es el único conjunto que perdió en las cuatro fecha del torneo de URBA. Lucas Mangi - LA NACIÓN

Perdonar a un equipo que posee la estirpe y el oficio de Hindú es un pecado, y a seis minutos del final el Elefante se lo hizo saber a CUBA. En una jugada que nació en un line en la mitad de la cancha, el local fue frontal, realizó 17 fases y terminó con Lucas Pulido encontrando un hueco a la salida de un ruck. Una acción con 100% del ADN de Don Torcuato: intensidad, ritmo de juego y limpieza de rucks. El medio-scrum había ingresado poco antes y anotó su séptimo try en la primera división de su club.

El éxito de Hindú fue argumentado en buena medida en las mejoras de su scrum, que forzó tres penales y un free-kick y le dio seguridad al equipo en las salidas de campo propio.

“Fue un partido durísimo desde el minuto cero, con muchas formaciones fijas. No tuvimos un buen comienzo de torneo, pero lo primordial para nosotros siempre es lo mismo: mejorar el juego. Siempre apuntamos a eso”, afirmó Agustín Capurro, uno de los más experimentados, clave en esa lucha del pack. El pie de Santiago Fernández también fue determinante: sumar siete puntos en un encuentro que se definió por tres, y arrinconó al rival con kicks largos y estratégicos.

Compacto del triunfo del Elefante

CUBA, que ya tuvo seis debutantes en 2024, es el único equipo que perdió todos sus encuentros en el Top 12. Por primera vez en este siglo empieza el torneo de URBA con cuatro derrotas. Mientras, aun sin encontrar su mejor versión, Hindú se refugia en los jugadores de mayor experiencia para conseguir resultados y no alejarse de los primeros puestos. Después de la semana libre, tendrá el máximo desafío: enfrentarse en Boulogne con SIC, el vigente campeón y puntero del certamen.

Síntesis de Hindú 17 vs. CUBA 14

Hindú: Lisandro Rodríguez; Tomás Amher, Belisario Agulla, Bautista Farise y Federico Graglia; Santiago Fernández y Lucas Fernández Miranda; Nicolás Amaya (capitán), Tomás Scallan y Santino Amaya; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti.

Lisandro Rodríguez; Tomás Amher, Belisario Agulla, Bautista Farise y Federico Graglia; Santiago Fernández y Lucas Fernández Miranda; Nicolás Amaya (capitán), Tomás Scallan y Santino Amaya; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti. Cambios: ST, 29 minutos, Lucas Pulido por Fernández Miranda y Agustín Arburua por S. Amaya.

Entrenadores: Nicolás Fernández Miranda, Diego Liberato, Hernán Senillosa y Daniel Diviesti.

CUBA: Segundo Perdomo; Pedro Mesones, Felipe Perdomo, Felipe De la Vega y Francisco Navia; Valentín Mastroizzi y Manuel Castro Madero; Benito Ortiz de Rozas, Segundo Pisani (capitán) y Lucas Campion; Santiago Uriarte y Santiago Landau; Facundo Aguirre, Enrique Devoto y Francisco Garoby.

Segundo Perdomo; Pedro Mesones, Felipe Perdomo, Felipe De la Vega y Francisco Navia; Valentín Mastroizzi y Manuel Castro Madero; Benito Ortiz de Rozas, Segundo Pisani (capitán) y Lucas Campion; Santiago Uriarte y Santiago Landau; Facundo Aguirre, Enrique Devoto y Francisco Garoby. Cambios: ST, 20 minutos, Facundo Fontán por Castro Madero; 34, Tomás Recondo por Campion y Mateo Mengelle por S. Perdomo, y 37, Pedro Castro Nevares por Navia.

Entrenadores: Lucas Piña, Joaquín Hardoy y Agustín Güemes.

Primer tiempo: 6 minutos, gol de De la Vega por try de Campion (C); 29, gol de Fernández por try de Graglia (H), y 38, penal de Fernández (H). Resultado parcial: Hindú 10 vs. CUBA 7.

6 minutos, gol de De la Vega por try de Campion (C); 29, gol de Fernández por try de Graglia (H), y 38, penal de Fernández (H). Hindú 10 vs. CUBA 7. Segundo tiempo: 23 minutos, gol de De la Vega por try de Devoto (C), y 34, gol de Fernández por try de Pulido (H). Resultado parcial: Hindú 7 vs. CUBA 7.

23 minutos, gol de De la Vega por try de Devoto (C), y 34, gol de Fernández por try de Pulido (H). Hindú 7 vs. CUBA 7. Árbitro: Damián Schneider.

Damián Schneider. Cancha: Hindú Club, Don Torcuato.