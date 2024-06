El Top 12 de la URBA: CUBA vuela con aires de cambio: sigue de racha y recupera a sus figuras

Escuchar

Hay aires de cambio en CUBA. Un equipo que se energizó, se llenó de confianza y con la goleada sobre Champagnat por 52-13 se aleja de los últimos puestos, con la premisa de continuar la levantada y arrimarse a los semifinalistas. El aplastante triunfo sobre uno de los recién ascendidos ilusiona a los de Villa de Mayo, que llevan cuatro partidos sin perder y hoy concretaron una actuación con pocas fisuras.

El URBA Top 12 aún no llegó a la mitad de la temporada regular y queda un largo tramo por recorrer, pero ayer fue una fecha que puede marcar un quiebre: con el fin del Súper Rugby Américas, los jugadores de Pampas quedaron habilitados para regresar a sus clubes. CUBA fue uno de los que más sufrió esa sangría en la primera parte del torneo y en la tarde nublada de Villa de Mayo contó con el retorno de varias de sus figuras. “Siempre es lindo volver al club y jugar con amigos. Fue un torneo largo con Pampas, pero regresar al club es algo que siempre se extraña”, resaltó Estanislao Carullo, que jugó la final como titular en la derrota de la franquicia de Buenos Aires ante Dogos XV, y ayer llevó la camiseta 3 de su club y mostró toda su jerarquía: apoyó un try, avanzó metros cada vez que tocó la pelota, empujó en el scrum y fue una de las figuras de la cancha.

Segundo Pisani y Patrono consiguieron dos de los últimos tres tries de CUBA, que totalizó ocho en su cancha frente a Champagnat. Santiago Filipuzzi

“Fue un año intenso con Pampas y una preparación durísima, pero ahora cambiamos el chip. Hablamos con Marcos y Moncho y queríamos volver y aportar lo nuestro al club”, destacó Carullo. Marcos Eliçagaray y Simón Benítez Cruz también regresaron luego de estar involucrados con Pampas, mientras que Rafael Iriarte volvió dos fechas antes, tras su paso por Selknam en Chile. Todos le dieron un salto de calidad al equipo. Carullo desde su potencia, Eliçagaray por su orden y elegancia en el centro de la cancha y su pie, mientras que Iriarte y Benítez Cruz se alternaron el rol de medioscrum. El primero le dio ritmo al juego con pases planos y el segundo mucho vértigo corriendo la base.

Como local, CUBA jugó un partido serio de principio a fin; al minuto de juego ya ganaba gracias al try de Benito Ortiz de Rozas y a los 80′ apoyó el octavo try en la última pelota de la tarde, con una palomita de Valentín Mastroizzi. No le dio lugar a la reacción a su rival, más allá de la gran jugada que desembocó en el try de Tomás Baca Castex, que anotó su décima conquista en el certamen y es el líder en ese rubro junto a Ignacio Díaz, de Belgrano Athletic.

Valentín Mastroizzi vuela para cerrar la cuenta de tries en la goleada de CUBA, que ahora está a apenas 11 puntos del último puesto de clasificación para las semifinales, después de seis fechas iniciales sin triunfos. Santiago Filipuzzi

CUBA lo sometió con su pack de forwards, sobre todo con su scrum: en total forzó seis penales por el empuje en esa formación, incluido un try en el arranque del segundo tiempo. “Lo fuimos a buscar y desde la solidez de las formaciones fijas vino el partido. Desde el scrum line y el maul fuimos muy fuertes”, analizó Carullo, clave en el fijo.

El local también lastimó desde el line. Enrique Devoto apoyó un try en la primera mitad, tras un buen empuje del maul, mientras que Segundo Pisani encontró un hueco desde la hilera, se filtró y no tuvo oposición. Pero también fue eficiente cuando se lanzó a jugar de manos, con la frescura de sus backs. Como los tries de Ortiz de Rozas y Francisco Sied, con líneas rectas y buenas manos. O el de Francisco Patrono, luego de una cachetada de Valentín Mastroizzi, el 10 que juega, hace jugar y también factura con tries: le había marcado al SIC hace dos semanas y hoy volvió a apoyar tras una asistencia de Lucas Campion.

El vistoso try de Francisco Sied

Fue tan parejo lo de CUBA, que anotó 26 puntos por tiempo y cuatro tries en cada mitad. No se paralizó con la tarjeta roja a Benito Ortiz de Rozas, producto de dos amarillas a los 13′ del segundo tiempo, y aceleró ante un rival que no encontró ninguna faceta del juego de la cual sostenerse. Después de 10 fechas, Champagnat sólo ganó el clásico ante Newman y con algunos jugadores golpeados le está costando conseguir triunfos. Con intenciones de juego auspiciosas y backs dinámicos, deberá ajustar en las formaciones fijas para intentar mantenerse en la elite de la URBA.

CUBA recupera soldados y la fecha libre no le hizo perder envión. Después de seis derrotas en los seis primeros partidos, empató contra CASI y superó a Alumni y SIC, tres de los candidatos a acceder a las semifinales. La goleada sobre Champagnat es otro paso para la construcción de un equipo que quiere volver a ser protagonista.

La síntesis

CUBA : Marcos Moroni; Bautista Casaurang, Felipe Perdomo, Marcos Eliçagaray y Francisco Patrono; Valentín Mastroizzi y Rafael Iriarte; Benito Ortiz de Rozas, Segundo Pisani (capitán) y Francisco Sied; Santiago Uriarte y Santiago Landau; Estanislao Carullo, Enrique Devoto y Facundo Aguirre

: Marcos Moroni; Bautista Casaurang, Felipe Perdomo, Marcos Eliçagaray y Francisco Patrono; Valentín Mastroizzi y Rafael Iriarte; Benito Ortiz de Rozas, Segundo Pisani (capitán) y Francisco Sied; Santiago Uriarte y Santiago Landau; Estanislao Carullo, Enrique Devoto y Facundo Aguirre Cambios: ST: 6 minutos Simón Benítez Cruz por Iriarte, Lucas Campion por Sied, Felipe De la Vega por Perdomo y Francisco Garoby por Aguirre, 25´ Esteban Iribarne por Carullo y Tomás Anderlic por Devoto, 28´ Pedro Mesones por Casaurang.

ST: 6 minutos Simón Benítez Cruz por Iriarte, Lucas Campion por Sied, Felipe De la Vega por Perdomo y Francisco Garoby por Aguirre, 25´ Esteban Iribarne por Carullo y Tomás Anderlic por Devoto, 28´ Pedro Mesones por Casaurang. Entrenadores: Lucas Piña, Joaquín Hardoy y Agustín Güemes.

Lucas Piña, Joaquín Hardoy y Agustín Güemes. Champagnat: Gerónimo Tomasella; Facundo Rufino, Tomás Cotter Daireaux, Tobías Imbrosciano (capitán) y Tomas Baca Castex; Santos Panelo y Martín Graciarena; Matías Muniagurria, Lucas Moresco y Matías Alonso Boto; Iñaki Ustariz y Tobías Rivas Orozco; Marcos Magaro, Joaquín Guerra y Manuel Mauvecín.

Gerónimo Tomasella; Facundo Rufino, Tomás Cotter Daireaux, Tobías Imbrosciano (capitán) y Tomas Baca Castex; Santos Panelo y Martín Graciarena; Matías Muniagurria, Lucas Moresco y Matías Alonso Boto; Iñaki Ustariz y Tobías Rivas Orozco; Marcos Magaro, Joaquín Guerra y Manuel Mauvecín. Cambios: ST: 19 minutos Marcos Lafuente por Baca Castex, 25´ Tomás Alonso Boto por Moresco, Tomás Yanzon por Magaro y Pedro Del Piano por Graciarena, 29´ Federico Domínguez por Guerra y Tomás Gómez por Tomasella.

ST: 19 minutos Marcos Lafuente por Baca Castex, 25´ Tomás Alonso Boto por Moresco, Tomás Yanzon por Magaro y Pedro Del Piano por Graciarena, 29´ Federico Domínguez por Guerra y Tomás Gómez por Tomasella. Entrenadores : Facundo Villanueva, Federico Domínguez, Máximo Galli y Fernando Guateri

: Facundo Villanueva, Federico Domínguez, Máximo Galli y Fernando Guateri Primer tiempo: 1 minuto try de Ortiz de Rozas (CU), 6´ penal de Imbrosciano (CH), 8´ gol de Imbrosciano por try de Baca Castex (CH), 23´ gol de Moroni por try de Carullo (CU), 28´ gol de Moroni por try de Devoto (CU), 31´ gol de Moroni por try de Sied (CU), 37´ penal de Imbrosciano (CH). Resultado parcial: CUBA 26-13 Champagnat

1 minuto try de Ortiz de Rozas (CU), 6´ penal de Imbrosciano (CH), 8´ gol de Imbrosciano por try de Baca Castex (CH), 23´ gol de Moroni por try de Carullo (CU), 28´ gol de Moroni por try de Devoto (CU), 31´ gol de Moroni por try de Sied (CU), 37´ penal de Imbrosciano (CH). Resultado parcial: CUBA 26-13 Champagnat 26 minutos Amarilla a Tomasella, 36´ Amarilla a Ortiz de Rozas (CU)

Segundo tiempo: 7 minutos try-penal (CU), 20´ gol de Moroni por try de Pisani (CU), 25´ try de Patrono (CU), 40´ gol de Moroni por try de Mastroizzi (C). Resultado parcial: CUBA 26-0 Champagnat.

7 minutos try-penal (CU), 20´ gol de Moroni por try de Pisani (CU), 25´ try de Patrono (CU), 40´ gol de Moroni por try de Mastroizzi (C). Resultado parcial: CUBA 26-0 Champagnat. 10´ Amarilla a Mauvecín (CH), 13´ roja a Ortiz de Rozas (CU)

Árbitro: Pablo Deluca.

Pablo Deluca. Cancha: CUBA.

Tomás Baca Castex anotó el único try de Champagant, que luego de un buen comienzo en el torneo de URBA está deshilachándose. Santiago Filipuzzi