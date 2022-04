El Top 13 de la URBA: Alumni se plantó en la casa del campeón y llega bien parado al clásico

Tras el primer traspié hace siete días, con una contundente derrota en manos de Newman, Alumni visitó la casa del último campeón del rugby de Buenos Aires. Una parada difícil, que resolvió con una defensa firme, un buen juego territorial y complicando a CUBA en los lanzamientos. “Trabajamos mucho lo del partido pasado con Newman, que estuvimos muy flojos en las formaciones fijas. Tratamos de volver a las bases, entrenar mucho scrum y line, con una buena estructura de formaciones fijas y a partir de ahí empezamos a encontrar el juego”, explicó Tobías Moyano, uno de los más experimentados del conjunto de Tortuguitas.

CUBA es uno de los equipos con line más efectivos del Top 13 y este sábado lo padeció: sufrió 10 pérdidas de lanzamientos propios en la hilera, un número altísimo para este nivel. “Con nuestras pelotas en el primer tiempo pudimos hacer tries con el line como plataforma de ataque y el defensivo logramos meterle presión a CUBA, que sin duda es uno de los mejores de la URBA”, añadió el octavo.

En el encuentro adelantado de la fecha del Top 13, las principales emociones se vieron en los primeros 12 minutos. Alumni salió lanzado a jugar desde el arranque y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba reunido debajo del ingoal: a los 4´ Marcos Herrero interceptó un pase de Máximo Provenzano y apoyó su segundo try en el campeonato. Convencido, el visitante redobló la apuesta y ocho minutos más tarde ya ganaba 14-7 con los tries de Ezequiel Oliva y Joaquín Díaz Luzzi, que aportó dos conversiones. El apertura fue una de las figuras del Alumni campeón de 2018 y en 2020 viajó a Australia.

Alumni le ganó de visitante a CUBA 21 a 7. Hernán Zenteno

En 2021 volvió, jugó un puñado de partidos a fin de año y en este 2022 quiere volver a afianzarse con la 10 de su club. Participó de los cuatro partidos como titular y este sábado fue una de los grandes responsables de la victoria en Villa de Mayo: “Fuimos serios en la semana. Sabíamos que teníamos que pelearlo hasta el final y así fue”, expresó el apertura, que anotó 11 puntos y asistió de gran manera a Franco Battezzati en la única conquista del segundo tiempo.

Una de las nuevas reglas del rugby a nivel mundial, que la URBA sumó esta temporada, es la 50:22. Si un jugador patea desde su propio campo y la pelota pica y sale por el touch adentro de los 22 metros rivales, el line lo arroja el equipo que ejecutó el kick. Díaz Luzzi parece ser un especialista en esta faceta. Ya la había realizado con éxito en las primeras fechas y este sábado la ejecutó bien en dos oportunidades.

“Es cuestión de practicarla. A veces sale, otras no. Hay que estar muy atento a donde está parado el rival. Cuando sale es una gran ventaja para el equipo y me pone muy contento”, admitió sonriente el 10, titular en un puesto que tiene mucha competencia: el ex Puma Santiago González Iglesias volvería en la quinta fecha, mientras que Tobías Wade, que asumió ese rol de buena manera en gran parte del 2021, está con los Pumas 7s en Singapur.

El complemento fue friccionado, muy trabado y con imprecisiones. Alumni sufrió dos tarjetas amarillas y ni así CUBA logró aprovechar sus momentos. Una y otra vez se topó con su ineficiencia en el line, muy bien defendido por Bautista Vassolo, Santiago Alduncín y el debutante Nicolás Promanzio. Al último campeón le está costando generar juego e hilvanar secuencias ofensivas. Sus principales conductores están afectados a distintos equipos de la UAR: Rafael Iriarte en Jaguares XV y Felipe De la Vega en los Pumas 7s.

Con 13 puntos, Alumni quedó tercero en la tabla por debajo de Newman y SIC e igualado con Hindú. Tanto Moyano como Díaz Luzzi coinciden en una misma frase: “No tiene sentido levantar la cabeza más allá del partido que viene”. Son 24 encuentros de temporada regular, pero ninguno tan importante como el que jugarán después de la fecha libre: recibirán a Belgrano Athletic en uno de los clásicos más importantes del rugby de Buenos Aires.

“Va a ser una semana especial, es muy lindo jugar el clásico. Lo vamos a preparar de manera muy seria porque va a ser un partido durísimo”, anticipó el apertura, mientras que Moyano coincidió que no es un partido más: “Siempre jugar con Belgrano es especial. Tenemos una semana de descanso y es clave. Estos partidos se disfrutan mucho”, cerró el octavo, mientras detrás del ingoal la gente que se acercó a Villa de Mayo también palpitó el duelo ante el Marrón: “Con Belgrano cueste lo que cueste, con Belgrano tenemos que ganar”.

La síntesis:

CUBA: Benjamín Gutiérrez Meabe, Marcos Young, Francisco Patrono, Marcos Herrero y Benjamín Ocampo; Nicolás Amadeo y Facundo Fontán; Benito Ortiz de Rozas, Segundo Pisani (C) y Lucas Maguire; Santiago Uriarte y Jerónimo Conte Grand; Santiago Tsin, Enrique Devoto y Facundo Aguirre.

Entrenadores: Tomás Cóppola, Federico Sala y Agustín Benedict

Cambios: ST: 7´ Pedro Mastroizzi por Lucas Maguire: 11´ Simón Benítez Cruz y Emilio Pérez Maraviglia por Facundo Fontán y Facundo Aguirre: 15´ Iván Bosch y Sebastián Médica por Santiago Tsin y Santiago Uriarte; 18´Juan Pedro Garoby por Enrique Devoto, 38´Santiago Viacaba por Simón Benítez Cruz.

Alumni: Máximo Provenzano, Segundo Maciel, Alejó González Chávez, Franco Battezzati (C) y Luca Sábato; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Tobías Moyano, Bautista Vassolo e Ignacio Milou; Santiago Alduncín y Nicolás Promanzio; Ezequiel Oliva, Tomás Bivort y Federico Lucca.

Entrenadores: Lucas Chioccarelli y Rodrigo Jiménez Salice

Cambios: ST: 15´Máximo Castrillo por Ezequiel Oliva, 22´Juan Cruz Garri por Tobías Moyano (temporario), 26´Ignacio Cubilla por Ignacio Milou.

Tantos:

PT: 4´gol de Benjamín Gutiérrez Meabe por try de Marcos Herrero (C); 7´gol de Joaquín Díaz Luzzi por try de Ezequiel Oliva (A); 11´ gol de Joaquín Díaz Luzzi por try del mismo (A).

ST: 14´ gol de Joaquín Díaz Luzzi por try de Franco Battezzatti (A)

Incidencias: ST: 17´Amarilla a Joaquín Díaz Luzzi (A); 21´Amarilla a Tomás Bivort.

Árbitro: Gonzalo de Achaval.