Felipe Contepomi se fue feliz porque los Pumas “picaron la piedra”, pero a Gonzalo Quesada lo golpeó el “duro score”

En un ejercicio lúdico-abstracto cabe afirmar que Felipe Contepomi le ganó el duelo a Gonzalo Quesada. Una pulseada que comenzó cuando ambos luchaban por la 10 de los Pumas y se prolonga ahora en tanto entrenadores de seleccionados de primer nivel. Pero los que juegan son los jugadores, y lo que quedó en claro en Údine es que los argentinos respondieron mucho mejor a la consigna que los italianos. En un desarrollo parejo hasta la hora de juego, la mayor efectividad, la disciplina y la capacidad individual marcaron diferencias para que los Pumas derrotaran por 50-18 al equipo conducido por un viejo conocido de la mayoría.

“Está buenísimo ganar, el resultado puede avalar, pero lo importante son las formas”, resaltó Contepomi en diálogo con ESPN. “Queríamos ser intensos. Tuvimos mejor resto en los últimos 20 minutos. A eso nos referimos cuando hablamos de picar la piedra. Jugamos contra Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia dos veces. Si uno puede trasladar esa intensidad cuando viene al norte pasa esto. Eso es lo que hicieron. Los felicito a los chicos porque por momentos estuvo muy duro, muy parejo, pero nunca largaron. Siguieron confiando y haciendo la táctica que habíamos planteado. Al final se rompe la piedra, pero hay que picarla mil veces. Por ahí no se rompe y terminás los 80 minutos palo a palo con posibilidades para cualquiera. Lo que más me gustó es que desde el minuto 1 fueron con el plan y lo llevaron a cabo. No siempre salió, cometimos muchos errores, pero en el final ellos estaban cansados y los nuestros seguían corriendo.”

Del otro lado, Quesada se mostró contrariado por la cantidad de errores que cometieron sus dirigidos, tres de los cuales terminaron directamente con el equipo mirándose las caras abajo de los palos. “Los turnovers nos costaron carísimo”, dijo Queso. “Los Pumas eran superiores antes del partido y lo siguen siendo, pero me parece que el score es un poco duro. No hay excusas. Faltó preparación para un partido así, cuatro entrenamientos es poco. Me duele el resultado. Más allá de que la victoria argentina es inobjetable, creo que podíamos competir un poco más.”

A los Pumas les espera la escala más exigente de esta ventana: el viernes se enfrentarán a Irlanda en Dublín. Otro clásico para Contepomi, que se formó en aquel país como jugador profesional, primero, y como entrenador, más tarde. Para ese duelo, confirmó los regresos al plantel de Pablo Matera (purgó la fecha de suspensión que le quedaba) y Santiago Carreras, recuperado de una molestia muscular.

“Es otro partido, es otro tipo de equipo”, dijo en referencia al Trébol, que viene de caer sin jugar bien ante Nueva Zelanda. “Va a ser un desafío completamente distinto. Ya tenemos lo que queremos hacer, pero también sabemos que tenemos un día menos de descanso y un viaje en el medio. Con esa realidad vamos a planificar la semana de la mejor manera posible para imponer nuestro plan de juego sobre el de ellos. Si no, seguir mejorando para acercarnos a los mejores, y ellos están en ese lote.”

