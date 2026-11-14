Francia doblegó a Sudáfrica, festejó a lo grande y se encamina a la final del Nations Championship

En un efervescente Stade de France, la moneda cayó del lado del local. Francia aportó su dosis de rugby champagne, pero sacó a relucir una defensa férrea para aguantar los embates ajenos y sacarse una espina frente a Sudáfrica. Con el triunfo por 21-19 se mantiene en lo más alto de la tabla de la Zona Norte y quedó cerca de clasificarse para la final del primer Nations Championship; en caso de superar con punto de bonus a los Pumas en el mismo escenario el sábado 21 se asegurará el primer puesto entre los europeos y un lugar en la definición del fin de semana siguiente en Londres.

Fue un choque de titanes en París. Nada menos que entre el vigente bicampeón del Seis Naciones contra el ganador de las dos últimas versiones del Rugby Championship y, además, consagrado campeón del mundo por segunda vez consecutiva tres años atrás en el mismo escenario. Los Springboks llegaban con cinco triunfos consecutivos sobre Les Bleus en Saint-Denis desde 2013, incluyida la victoria en los cuartos de final en el Mundial de 2023, pero esta vez se les escapó un partido que tuvo de todo y que terminó con un resultado festejado como la conquista de un torneo. Luego de una pelota recuperada por un tackle de Louis Bielle-Biarrey, el local celebró con exaltación una victoria necesaria para recobrar la confianza a menos de un año de la Copa del Mundo de Australia.

Florian Verhaeghe le gana una pelota aérea a Siya Kolisi, el capitán sudafricano; cinco veces seguidas se había impuesto Springboks en el Stade de France. FRANCK FIFE - AFP

Francia construyó la victoria con el juego, y también con una defensa firme que apareció en los momentos calientes. Pudo perder por sus deficiencias en las formaciones fijas, sobre todo el scrum, con el que el visitante supo lastimar mediante la primera línea de la segunda unidad. A último momento, fiel a su estilo, Rassie Erasmus cambió a los que estaban anunciados como reservas por los titulares. Con Ox Nche, Malcolm Marx y Wilco Louw ingresando juntos a los 35 minutos del primer tiempo, le dio un giro al encuentro.

Apoyado por un público animado, el local marcó la cancha desde el minuto uno con una sorpresa estratégica. Antoine Dupont, anunciado como apertura, lució la camiseta 10 pero se desempeñó como medio-scrum, acompañado por Maxime Lucu, también medio-scrum natural, pero ubicado como apertura por las bajas de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert, Antoine Hastoy y Thomas Ramos, ausentes por lesiones. En realidad, Dupont fue un todoterreno. Un estratega en la lectura del juego, un atleta para estar siempre encima de la pelota y predispuesto a la hora de defender, y un jugador generacional aporte mágico. La asistencia para el try de Bielle-Biarrey y el 50-22 de zurda que ejecutó antes de la conquista de Théo Attissogbe son propios de un genio que pocas veces pierde la compostura y la serenidad. Con un semblante serio, lidera a su equipo mediante las acciones.

Théo Attissogbe consiguió el segundo try francés y lo celebra con Maxime Lucu, habitual medio-scrum que ofició como apertura por bajas numerosas; el festejo francés fue efusivo. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El try de Aaron Grandidier-Nkanang, ex figura del seven francés, abrió el marcador, seguido por el de Attissogbe, producto de una acción fortuita. La pelota rebotó en la cara de Kalvin Gourgues y terminó en una asistencia. Antes del try de Bielle-Biarrey, Jan-Hendrik Wessels anotó el único de Sudáfrica en la etapa inicial, mediante el empuje del maul.

El punto negativo de la noche en los suburbios de París fue el de las constantes intervenciones del TMO, que fueron quitando ritmo al juego. El juez italiano Andrea Piardi tuvo varios fallos controvertidos, como la amonestación a Lucu, que hizo todo lo posible para encuadrar bien a su rival. Y el try invalidado a Kurt-Lee Arendse por haber invadido los 10 metros en un lanzamiento de line-out en la última acción del primer período.

Mickaël Guillard cae delante de Ruan Nortje; les Bleus tuvieron juego y defensa para aguantar a los sudafricanos. FRANCK FIFE - AFP

En la segunda etapa, Jasper Wiese recibió la tarjeta roja de 20 minutos por haber limpiado un ruck de manera brutal, pero Francia fue cediendo la iniciativa y el territorio. De manera estratégica, casi todas las patadas tricolores fueron dirigidas a la cancha para no conceder lines a un adversario que hace de su maul una fortaleza. También, de su scrum; en el segundo tiempo sometió a Francia en esa faceta, generó varias infracciones y consiguió dominio físico y mental. Acorralados, les Bleus resistieron como pudieron. Más allá de los tries de Cobus Reinach y Malcolm Marx, aguantaron en defensa, con François Cros, que se multiplicó, y con un gran trabajo de Yoram Moefana, un potente centro que por momentos cumplió el rol de octavo. Una pelota trabada en el in-goal por Esteban Capilla fue crucial para ganar tiempo y confianza. Los backs sudafricanos se equivocaron en muchos lanzamientos y Manie Libbok falló una conversión que habría equilibrado el tanteador cerca del final.

Ahora los Boks se complicaron en la lucha por el título de campeón. Deberán ser favorecidos por un tropiezo de Nueva Zelanda, que este sábado visitará a Gales y en la última fecha a Inglaterra.

Lucu celebra con un eufórico Louis Bielle-Biarrey, estrella francesa por sus tries (30 en 29 encuentros) y hasta por su defensa: el wing recuperó la última pelota del partido y garantizó la victoria tricolor. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Así como Dupont es la gran estrella del rugby francés, Bielle-Biarrey lo sigue de cerca. Con su casco rojo característico, el wing acumula 30 tries en 29 presencias. Siempre conectado con el juego, recuperó la última pelota con un tackle infernal a Jesse Kriel, para desatar la locura de un estadio que vivió el encuentro como a una final. Más allá de la tabla de posiciones del Nations Championship, Francia necesitaba dar un golpe sobre la mesa para sentirse a la par de Sudáfrica y Nueva Zelanda, las dos mejores selecciones del mundo. Lo logró con varias bajas en el plantel, gracias a que el entrenador Fabien Galthié se encargó de aumentar la profundidad en los últimos años.

Compacto del triunfo francés sobre Springboks

El sábado 21, ante los Pumas, Francia intentará sellar la clasificación para la final de la nueva competencia, que este sábado ofrecerá cuatro duelos: a las 8.40 de Buenos Aires Italia recibirá a Argentina, a las 11.10 Gales hará lo propio frente a All Blacks, a las 13.40 Inglaterra será local contra Japón y a las 17.10 Irlanda actuará en Dublín frente a Fiji. Por último, ya el domingo, a las 12.10 y en Edimburgo, Escocia se enfrentará con Australia.

Compacto de Francia 21 vs. Sudáfrica 19