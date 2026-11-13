Los Pumas juegan en el estadio más antiguo de Italia, en la delgada línea entre la oportunidad y la crisis

Cuanto más propicia se presenta la oportunidad, mayor es el abismo que se abre delante. Enfrentar a Italia representa para los Pumas una inmejorable posibilidad de recuperarse del duro golpe de realidad que les asestó Irlanda. Fallar, en cambio, equivaldría a adentrarse definitivamente en una crisis. La línea que separa la victoria de la derrota puede ser muy fina, pero la diferencia entre caer de un lado o del otro es colosal. Para la selección argentina, se trata de un partido cargado de significado.

A las 8.40 de la mañana argentina, los Pumas visitan a Italia en Génova por la segunda fecha del segmento europeo del Nations Championship. Después de un año irregular, justificado en parte por las variantes obligadas en el equipo, y de un inicio de ventana desconcertante el viernes pasado en Dublín,no habrá nada mejor que salir airosos del coqueto estadio Luigi Ferraris. Es decir, ganar.

Bautista Delguy será el fullback, un puesto que solo cumplió de manera esporádica Prensa UAR - Gaspafotos (Juan Gasparini)

De la mano de Gonzalo Quesada, Italia es una de las selecciones que más creció en los últimos tres años. Sin embargo, llega a este duelo sin varias de sus figuras por lesión: las bajas más sensibles son las de Tommaso Menoncello, Juan Ignacio Brex, Michele Lamaro, Sebastian Negri, Louis Lynagh y Andrea Zambonin. Viene de sucumbir el sábado ante Sudáfrica en Turín (66-7), su quinta derrota consecutiva. Todavía no sumó puntos tras cuatro encuentros en el Nations Championship.

¿Más? La última vez que se vieron las caras, dos años atrás, terminó en triunfo argentino por 50-18, la goleada más amplia entre ambos y el noveno éxito consecutivo de un historial que favorece a los Pumas 18-5 en 24 tests (hubo un empate); la última derrota fue en 2008.

Todos estos antecedentes, no obstante, no contarán cuando los dos equipos salgan al terreno de juego del estadio más antiguo de Italia: el Luigi Ferraris fue inaugurado el 22 de enero de 1911. A esta versión de la Azzurra no se la puede vencer sin jugar bien. Quesada le inculcó una mentalidad ganadora. Ya no se le gana con la camiseta. En el Seis Naciones de este año, venció a Escocia e Inglaterra (primera vez en su historia que lo logró), dos selecciones que en julio derrotaron a la Argentina. Italia es un equipo orgulloso que, como los Pumas, reclama reconocimiento y ve en este partido una ocasión para plasmar ese desarrollo y recuperarse de los últimos golpes.

Simón Benítez Cruz será titular por primera vez estando Gonzalo García disponible, otra apuesta de Contepomi Prensa UAR - Gaspafotos (Juan Gasparini)

Las lesiones que dejó el encuentro en Dublín y la necesidad de reaccionar obligaron a Felipe Contepomi a cambiar la columna vertebral de los Pumas. Sorprendió con Bautista Delguy como fullback, una amenaza desde el fondo pero una incógnita en su rol de segundo conductor. Con Juan Martín Scelzo buscará en el juego corto la profundidad que nunca apareció ante Irlanda. Con la 9, Simón Benítez Cruz será titular por primera vez estando Gonzalo García disponible, una apuesta por ganar peligrosidad desde la base. Lesionados los tres hookers habituales, Bautista Bernasconi debutará como titular con una sola semana de entrenamientos junto al plantel en todo el año.

Que hay que ganar la batalla de los forwards es una verdad, pero la premisa recobra significado después de la floja actuación del pack el viernes y porque Italia apoya gran parte del peso de su juego en esa faceta. El scrum, particularmente, representa una amenaza, máxime por la juventud de la primera línea argentina. Fischetti, Nicotera y Ferrari acumulan 183 caps y promedian 30 años, contra solo 19 caps y 24 años de Wenger, Bernasconi y Moreno. La ecuación puede equilibrarse en el segundo tiempo con los ingresos de Vivas, Bosch y Sclavi.

El ingreso de Juan Martín Scelzo en la tercera línea es una de las apuestas de Contepomi en procura de imponer rigor con los forwards

Será también un nuevo capítulo del cruce Contepomi-Quesada. Dos que no juegan pero inciden en sus equipos. Un duelo que empezó en la disputa por la camiseta número 10 de los Pumas y se trasladó a la conducción. El único enfrentamiento como entrenadores de seleccionados fue el mencionado de 2024, en Údine. Como último acto simbólico puede contarse la reciente final de la URBA entre Newman e Hindú, los clubes formadores de cada uno.

“Los Pumas llegan con más derrotas de las que están acostumbrados a sufrir y han recibido críticas”, dijo Quesada en la previa. “Conozco bien a ese grupo y su carácter, por lo que no tengo dudas de que llegarán muy decididos y querrán imponer su manera de jugar desde el comienzo. Sabemos que necesitan una reacción. Me imagino una Argentina lanzada al ataque, que irá con todo y pondrá toda su agresividad desde el primer minuto. No espero un partido completamente limpio, porque ninguno de los dos equipos llega al ciento por ciento: la clave será aprovechar cada oportunidad en un partido que podría ofrecer pocas ocasiones para ambos equipos, y ganará quien las aproveche mejor”.

Contepomi instó a “no bajar los estándares” y reconoció la valía del rival: “Italia es un equipo muy combativo, pero tenemos buena cantidad de jugadores de reserva para llevar a cabo esa intensidad y ese combate por 80 minutos”. También se refirió a la importancia de volver al triunfo en una temporada en la que los Pumas suman apenas uno en siete partidos. “A mí me gusta ganar. Dame la victoria primero”, sentenció. “Pero yo soy muy claro: lo que te acerca al resultado es hacer bien las cosas que decimos que vamos a hacer. Nuestro foco no es ganar o ganar, sino hacer las cosas al máximo estándar que tenemos”.

Pablo Matera vuelve a ser el capitán ante la ausencia de Montoya, como en los partidos ante Sudáfrica y Australia Prensa UAR - Gaspafotos (Juan Gasparini)

La presión por el resultado empieza a permear en los Pumas por primera vez en el ciclo Contepomi. La capacidad que evidenció este equipo en los últimos tres años, sumado al deterioro que acumula el rival, permite augurar una victoria que encauce el rumbo. Una caída, en cambio, repercutiría el doble.

Formaciones

Italia: Tommaso Allan; Ange Capuozzo, Paolo Odogwu, Leonardo Marin y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Stephen Varney; Manuel Zuliani, Lorenzo Cannone y Ross Vincent; Federico Ruzza y Nicolo Cannone; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera (c) y Danilo Fischetti.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Suplentes: Gianmarco Lucchesi, Muhammad Hasa, Marco Ricconi, Enoch Okapi Gyamfi, Alessandro Ortombina, Samuele Locatelli, Alessandro Garbisi y Federico Mori.

Argentina: Bautista Delguy; Rodrigo Isgró, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo y Pablo Matera (c); Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Bautista Bernasconi y Boris Wenger.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín González, Facundo Isa, Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli.

Inicio: 8.40

TV: ESPN

Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia)

Cancha: Stadio Luigi Ferraris, Génova.