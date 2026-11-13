Italia se aferra al scrum para empujar contra su campo a los Pumas

Hay una imagen que grafica la evolución de Italia en el scrum. El momento en el que el cuerpo de Tadhg Furlong se eleva, tras no poder soportar la presión de su rival, recorrió el mundo del rugby y se viralizó rápidamente durante el último Seis Naciones. El pilar derecho titular de las últimas tres giras de los British and Irish Lions fue penalizado frente a una de las armas en las que Italia empieza a construir sus bases y procura someter a los Pumas, este sábado, en Génova, a partir de las 8.40 de la mañana (hora de la Argentina).

El video del scrum de Italia se propagó y generó memes. El propio Mirco Spagnolo, el pilar enfrente a Furlong, tuvo que salir a pedir cordura: “Lo siento porque creo que se está yendo demasiado lejos. El aspecto deportivo es una cosa y entiendo el deseo de destacar la fuerza de nuestro scrum, pero cuando vas más allá de eso y se crean memes para ridiculizar a un pilar que hizo historia en el rugby, no está bien. Me parecen una falta de respeto. Estamos hablando de Furlong, una leyenda de este deporte”.

Gonzalo Quesada, entrenador de Italia, observa una práctica de su equipo antes de enfrentar a los Pumas por el Nations Championship @italrugby - Federugby

El scrum de Italia fue el más fuerte del Seis Naciones 2026. Fundamental para lograr triunfos ante Escocia e Inglaterra (el primero en la historia ante la Rosa) y poner contra las cuerdas a Irlanda, en Dublín. Spagnolo no estará presente ante los Pumas por una lesión en la rodilla, pero el resto de la primera línea estará completa y son una amenaza para la selección argentina. En un plantel plagado de ausencias por diversas lesiones, el corazón del scrum estará a disposición para intentar ganar esa batalla.

“Sabemos que Argentina está bajo presión en las formaciones fijas en este momento, pero tienen mucho potencial. Ya los hemos estudiado un poco y también presionaron a Sudáfrica durante el verano, así que será un partido que se jugará en la delantera y no es un resultado predecible”, anticipó Danilo Fischetti, pilar izquierdo que se desempeña en Northampton Saints. “Tenemos estándares muy altos porque tenemos un gran potencial y sabemos cuánto podemos aportar al equipo durante el partido. El scrum de Sudáfrica es el mejor del mundo, pero hicimos un gran trabajo”, agregó.

En la reanudación del Nations Championship los Springboks aplastaron a la Azzurra con un contundente 66-7, pero el scrum italiano se mantuvo firme. Los sudafricanos, que marcaron una diferencia gigante con el maul, intentaron imponerse en el scrum, pero en varios tramos fueron superados, incluso con infracciones en contra. “Los italianos lo hicieron muy bien. Nos presionaron mucho y nos dejaron trabajo por hacer”, admitió Ox Nche, uno de los mejores pilares del mundo, especialista en esa formación. “No estuvimos coordinados como equipo. Sin duda, Italia estaba más decidida que nosotros y todos tenían un objetivo en mente. Estábamos un poco desorganizados. Pero tenemos soluciones y trabajaremos en ellas para lograr un rendimiento a la altura de nuestros estándares frente a Francia”.

Simone Ferrari es la piedra angular del scrum italiano. A los 32 años atraviesa el momento de esplendor para un pilar derecho. Con su preponderancia en la formación, en el triunfo ante Escocia fue elegido mejor jugador del partido y luego recibió una pancarta de los hinchas: “San Ferrari, empuja por nosotros”. Se desempeña en Benetton y conoce bien a Bautista Bernasconi, que llega tocado y hará su presentación como hooker titular de los Pumas. Cuando Ferrari fue reemplazado ante los Springboks, el scrum italiano perdió la compostura, aunque ante los Pumas reaparecerá entre las reservas Marco Riccioni, de vasta experiencia y buena formación, pero con escaso rodaje en el último año por diversas lesiones. Es una alternativa más fuerte que el joven Ion Neculai. Además, entre los relevos regresará Gianmarco Lucchesi, hooker del Toulon, por Tommaso Di Bartolomeo, en lo que se presume otro salto cuando ingrese por el capitán Giacomo Nicotera.

Simone Ferrari, pilar italiano y arma fundamental en el scrum @simoferro_

La crisis en el scrum de los Pumas desembocó en la salida de Andrés Bordoy y en el regreso de Mario Ledesma, que asumió el rol de entrenador de forwards, con el foco principal en mejorar esa formación. Ante Irlanda no se vislumbraron avances, aunque es prematuro sacar conclusiones con pocos días de práctica. Los indicios por la elección de los jugadores apuntan a consolidar el scrum: Francisco Moreno, fuerte en ese aspecto, pero lento en los desplazamientos, se mantendrá como pilar derecho, mientras que Joel Sclavi estará entre los reservas y Tomás Rapetti, el de mayor movilidad en el juego suelto, volvió a quedar afuera de los 23. Boris Wenger, el mejor pilar izquierdo en lo que respecta al scrum, seguirá por encima de Mayco Vivas en una posición que tiene a Thomas Gallo lesionado. Otra señal es la convocatoria a Tomás Lavanini para la gira. Un jugador que parecía lejos del radar, pero su fortaleza y peso para el scrum le dan un valor que no pueden ofrecer Franco Molina ni Matías Alemanno, descartados para noviembre. Lavanini no jugará ante Italia, pero emerge como primera opción de relevo a Pedro Rubiolo, el dueño de la 5 de los Pumas.

En la construcción de un buen equipo es imperioso consolidar las bases. Sin eso, no hay plan que valga. Ante un rival de menor envergadura, pero con formaciones compactas, es una buena medida para dar un salto.

Formación: Tommaso Allan; Ange Capuozzo, Paolo Odogwu, Leonardo Marin y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Stephen Varney; Manuel Zuliani, Lorenzo Cannone y Ross Vintcent; Federico Ruzza y Niccolò Cannone; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera (capitán) y Danilo Fischetti.

Reservas: Gianmarco Lucchesi, Muhamed Hasa, Marco Riccioni, Enoch Opoku Gyamfi, Alessandro Ortombina, Samuele Locatelli, Alessandro Garbisi y Federico Mori.