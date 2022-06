Frente a Alumni, SIC venció a un extraño aliado: tener un jugador más que el adversario

Jugar con un hombre más se convirtió en un arma de doble filo en el Top 13 de la URBA. Esta temporada, San Isidro Club atravesó situaciones así, tanto en favor como en contra. Cuando este sábado, a los 33 minutos de acción, se fue expulsado el medio-scrum rival Tomás Passerotti, una sensación de partido liquidado recorrió el predio de Boulogne. En todos, menos en los 30 protagonistas. Los del SIC no se confiaron. Los de Alumni no se dieron por vencidos. Al final, la superioridad numérica sí fue un factor, tanto como la verticalidad del ganador y la actuación de su apertura Joaquín Lamas, la figura del partido.

“El que recibe la expulsión juega con más corazón, da un plus. Y el que juega con uno menos a veces se confía, piensa que las cosas van a salir solas o se sale de su libreto y abre la pelota de más porque cree que hay espacios”, explicó Lamas. “Esta vez tuvimos la capacidad de mantener la concentración e hicimos un buen partido y terminamos ganándole bien a un equipo muy duro”.

Joaquín Lamas volvió desde Pumas 7s e hizo notar su categoría: fue la estrella del éxito de SIC sobre Alumni, con 20 puntos y una asistencia. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Por tratarse de dos conjuntos encumbrados y firmes candidatos al título, se trataba del encuentro más atractivo de la 10ª fecha. De allí a que la victoria por 35-17 del SIC tenga un valor extra. A poco de alcanzar el meridiano de la etapa regular, el reparto parece bastante nítido, por juego y por matemáticas: Newman arriba y cuatro clubes luchando por los tres lugares restantes. Entre ellos, los dos que se enfrentaron en la Zanja.

Fue el propio Lamas quien rompió la paridad, con un try a los 29 minutos. Hasta entonces habían dominado la fricción, las defensas y una intensidad altísima para este nivel de rugby. Ya el SIC había comenzado a imponerse con el scrum y a ganar la línea de ventaja con avances frontales. Pero a los 33 llegó la jugada que cambiaría el partido: en un ruck, Passerotti embistió con un hombro contra el rostro de Juan Soares Gache, el medio-scrum local, y pagó las consecuencias de la tiranía del reglamento. Tarjeta roja, y a jugar con 14 Alumni el resto del partido.

La situación no era novedosa para el SIC. En la primera fecha se había beneficiado con la expulsión a un hombre de Newman al minuto 15. Terminó perdiendo por 36-30. En la sexta padeció la tarjeta roja a Tomás Meyrelles a los 25. Aun así, ganó por 25-12. Alumni atravesó una instancia similar siete días más tarde: jugó con un rugbier más durante 71 minutos pero cayó por 29-15 frente a Hindú. El desafío que tenía el SIC esta vez, al frente por 13-3, no era tan sencillo, entonces.

La reacción inmediata fue positiva: try sobre el cierre del primer tiempo, para irse en 20-3 al descanso. Pero las cosas cambiarían al inicio de la segunda mitad. “Y eso que en el entretiempo hablamos bastante de lo que teníamos que hacer y no nos confiamos. Pero se nos vinieron”, comentó Lamas.

Alumni sacó a relucir su orgullo y puso en aprietos al SIC. A partir de una defensa agresiva y mucho ímpetu en el contacto, se adueñó del juego psicológicamente. Descontó con un try de Ignacio Cubilla y amenazó con más. El partido se resolvió a mediados del segundo tiempo gracias a la figura. Paco Lamas habilitó con un rastrón quirúrgico para la conquista de Carlos Pirán y la distancia se hizo insalvable (30-10), aun cuando quedaban algunas emociones.

Carlos Pirán consiguió uno de los tries de SIC gracias a un rastrón de enorme precisión de Joaquín Lamas. Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Fue un partido duro. Rescato que lo sacamos adelante cuando otras veces, en ventaja numérica, no supimos manejarlo”, fundamentó Lamas. “La cabeza siempre juega. Es cierto que podríamos haber hecho más diferencia y no ganamos con bonus, pero si antes de jugar me decías que íbamos a ganar por 35-17, habría estado muy bien”.

Siete días atrás, Lamas estaba en Londres por el seleccionado argentino de seven, al que se incorporó durante esta temporada y en el que suma seis etapas protagonizadas. Entrenarse en Pumas 7s en la semana y jugar en su club los sábados, cuando no tiene que viajar, vienen siendo una constante para él. “Voy alternando, pero trato de disfrutar lo que me toque sin volverme loco”, dijo.

La preparación que otorga entrenarse en un nivel de altísimo rendimiento en el seleccionado de seven benefició tanto al jugador como a su equipo. En Boulogne, Lamas marcó diferencias por su velocidad y su dinámica, además de por sus condiciones naturales. Terminó con 20 puntos (un try, tres goles y tres penales) y una asistencia.

No fue un único semipro en la cancha. Alumni se benefició de la presencia de Tomás Cubilla, capitán de Jaguares XV, aunque no por mucho tiempo: este lunes el equipo volverá a los entrenamientos, para jugar dos partidos en Estados Unidos, y luego el jugador se integrará a Argentina XV en la gira por Europa.

El triunfo dejó tercero al SIC, igualado con su vencido (que aún no tuvo fecha libre, por lo que jugó un partido más) y CUBA. Todavía falta mucho, pero ya se perfilan los favoritos y perder puntos en esta instancia puede costar caro en el recuento final, dada la paridad. “Es importante sumar en esta primera parte. Cada punto vale un montón, sobre todo ante Alumni, que es un rival directo”, completó Lamas.

El wing Justo Piccardo se abre paso entre la defensa de Alumni. Rodrigo Néspolo - LA NACION

El próximo sábado, SIC visitará a CASI en el superclásico. En eso sí que los antecedentes no cuentan.

Síntesis de SIC 35 vs. Alumni 17