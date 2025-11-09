Gerónimo Prisciantelli, la figura de los Pumas: “Nos mantuvimos fieles a nuestro estilo”

Se apagaba el primer tiempo y los Pumas, tras un comienzo promisorio, habían caído en el terreno de la confusión. Tras comenzar 0-14, Gales estaba a sólo tres puntos, era más intenso e imponía condiciones. Aun con uno menos por la amarilla al centro Ben Thomas, dispuso un line-out dentro de las 25 yardas en ataque. Pero el lanzamiento fue parcial y los argentinos ganaron un scrum. Allí sobrevino una acción que cambió el rumbo del partido. Desde muy atrás se animaron a jugar la pelota a la punta, remontaron toda la cancha, se pusieron en situación de ataque y, tras varios intentos, lograron quebrar la resistencia cuando Simón Benítez Cruz se filtró pegado al ruck. De la salida posterior, Pablo Matera se cortó con esa mezcla de potencia y velocidad, y asistió con la zurda a Mateo Carreras. De estar en aprietos, en pocos segundos los Pumas se adelantaron 31-14 justo antes del entretiempo.

El enfoque en los minutos iniciales y finales de cada tiempo fue uno de los factores determinantes para que los Pumas se retiraran del Millennium Stadium de Cardiff con una goleada por 52-28 sobre Gales. Otro: la actuación del apertura Gerónimo Prisciantelli, autor de dos tries y elegido como el jugador del partido.

Prisciantelli apoya pese a la resistencia de Blari Murray. En su segundo partido como titular, el apertura demostró ser una alternativa interesante Walter y Juan Gasparini / Gaspaf

En tan solo su tercer partido con la celeste y blanca, el segundo consecutivo como titular, el apertura surgido del CASI estuvo a la altura de la magnitud del compromiso. De reciente paso al Racing 92 de París, donde jugó dos partidos como fullback y uno como apertura, reemplazó con efectividad a Tomás Albornoz, quien se erigió en uno de los mejores del mundo en esa posición.

“Es un desafío muy lindo, una linda responsabilidad, pero trato de hacer lo mejor posible para aportarle al equipo”, dijo el joven de 26 años en diálogo con ESPN. “Sabíamos que era un rival muy duro. Difícil porque no los podíamos analizar mucho, ya que tienen entrenador nuevo, equipo nuevo. Era un desafío enorme venir a este estadio. Creo que el equipo tuvo una buena semana de entrenamientos, sabíamos lo que teníamos que hacer y estoy contento porque lo llevamos a la cancha. Tenemos mucho para corregir, mucho para mejorar de cara a lo que viene, pero es importante que nos hayamos mantenido fieles a lo nuestro y nos vayamos de acá con una linda victoria.”

Involucrado en el plantel desde la ventana de noviembre del año pasado, Prisciantelli recién pudo debutar en el reciente Rugby Championship. Ingresó a siete minutos del final en la derrota con Australia en North Queensland y fue titular en el último partido ante Springboks, donde cumplió con una destacada performance.

Mateo Carreras fue incontenible cada vez que tomó contacto con la pelota; apoyó un try Walter y Juan Gasparini / Gaspaf

Un acierto de Felipe Contepomi, ya que este movimiento también le permite mover a Santiago Carreras al puesto de fullback, donde es más desequilibrante. Más tarde en conferencia de prensa, el entrenador fue algo más autocrítico respecto de la actuación argentina. “Hubo cosas muy buenas. Obviamente se notó que un equipo ha estado más tiempo juntos, como el argentino, contra un equipo más joven. Por el otro lado, nosotros siempre hablamos de que no nos evaluamos por los resultados, sino por lo que decimos que vamos a hacer y si lo hicimos o no, y en ese sentido no pudimos imponernos en el contacto. Ellos fueron superiores en ese aspecto. Son cosas que tenemos que mejorar para la semana que viene.”

Con su gran corrida y su asistencia de zurda como si fuera un tres cuarto, Matera fue otro de los jugadores destacados en la noche galesa. “Siempre nos cuesta venir acá, jugar acá, la ventana de noviembre. Pero metimos dos semanas muy buenas”, dijo a ESPN. Después de dos semanas de entrenamientos, ésta era la forma de terminar así que estamos muy conformes con el resultado”.

Se trató de tan solo la cuarta victoria argentina ante Gales como visitante. La primera había sido en 2001, la segunda en 2012 (también en la previa del sorteo mundialista) y la última en 2021, aunque en julio (los Pumas cedieron la localía por las restricciones que impuso la pandemia).

Matera encara a Tom Rogers y Dan Edwards; el veterano tercera línea impuso toda su jerarquía ante los jóvenes galeses PAUL ELLIS� - AFP�

Entre las figuras no se puede dejar de mencionar a Mateo Carreras, punzante y desequilibrante cada vez que tomó contacto con la pelota, autor de uno de los siete tries. “Hablamos toda la semana de la historia de los Pumas y cómo nos cuesta la ventana de noviembre”, dijo el tucumano. “Preparamos muy bien toda la semana, nos sentimos muy bien como grupo. Entonces creo que ha sido una recompensa a lo bien que nos sentimos como grupo”.

Al final, la diferencia de 24 puntos en el éxito por 52-28 terminó siendo la victoria más amplia de los Pumas sobre Gales, superando los 22 del 33-11 de 2021 en el mismo estadio, y la mayor cantidad de puntos anotados, dos más que el 50-44 de 2004 en Tucumán.

Murrayfield, Edimburgo, será la próxima escala.