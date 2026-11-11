Los Pumas: cambiar o insistir sin desviarse de la ruta, el dilema de Contepomi

La derrota del viernes es una de esas que obligan a replantearse muchas cosas. Fue, sin dudas, la peor actuación de los Pumas en el ciclo de Felipe Contepomi. Uno de esos partidos que hacen pensar si el camino elegido es el que lo llevará al destino buscado. En eso estará por estas horas el staff de entrenadores, que en la mañana de este jueves, 48hs antes del partido del sábado ante Italia (a las 8.40 en Génova), anunciará la formación. Antes que nombres propios, el dilema pasa por decidir si modificar cuestiones estructurales o intentar corregir sin desviarse de la ruta.

La caída 42-12 ante Irlanda, en el inicio del segmento europeo del Nations Championship, resultó un golpe inesperado para el equipo argentino, que llegó a Dublín con altas expectativas por tener el equipo completo por primera vez en el año, con la ilusión de vencer por primera vez como visitante a Irlanda, que llegaba cuestionada, y disputarle la consideración en el top 4 del mundo. Quedó muy lejos. Hubo un retroceso marcado en el rendimiento. El resultado, incluso, fue piadoso.

Facundo Isa es un jugador que tiene la capacidad de desequilibrar por peso propio y contagiar a sus compañeros Prensa UAR

Que el siguiente rival sea Italia es motivo de alivio. No porque sea un adversario al que se le pueda ganar antes de salir a jugar, sino porque el equipo que conduce Gonzalo Quesada llega diezmado por las lesiones de varias de sus figuras y no es reconocido justamente por tener un recambio profundo.

Ante esta circunstancia, ¿qué hacer? ¿Buscar un golpe de efecto y propiciar cambios profundos o confiar en lo logrado hasta aquí y buscar retomar una senda que hasta aquí había sido en ascenso?

La lógica llama a no tomar medidas drásticas. Del otro lado, hacer lo mismo llevará a resultados idénticos. En la capacidad de los entrenadores estará saber hasta dónde tirar de la cuerda.

Respecto de los nombres, además de los lesionados (Juan Cruz Mallía y casi seguro Julián Montoya), puede esperarse el ingreso de jugadores de impacto. En Lansdowne Road no hubo quien tomara la pelota y avanzar con potencia. El único fue Boris Wenger y, sobre el final, Pedro Rubiolo. Marcos Kremer estuvo contenido y ni Pablo Matera ni mucho menos Juan Martín González tienen esa característica. Allí aparece el nombre de Facundo Isa como el más idóneo. Si bien se sumó a último momento por la lesión de Santiago Grondona y sólo jugó dos partidos desde 2023, tiene esa chispa capaz de desequilibrar individualmente y contagiar a todo el equipo (en ataque y en defensa); lo viene demostrando esta temporada en su club. Significaría resignar disciplina táctica (algo que le costó permanecer en el equipo), pero puede ser un riesgo redituable.

El scrum se sacó un aprobado ante Irlanda, pero Italia representa una amenaza aún mayor Agencia AFP - AFP

Lo mismo puede significar el ingreso de Rodrigo Isgró en una de las puntas, un puesto que de todas maneras Contepomi suele rotar entre los tres wings habituales.

Hay cuestiones que no hay que cambiar pero sí corregir de manera urgente. Lo del line-out el viernes fue preocupante. Una formación que en los últimos años le había dado buenos réditos a los Pumas, esta vez fue lo que alimentó al rival. Tanto más crucial será si no está Montoya. Acaso sea hora de confiar en el experimentado Facundo Bosch (35), que volvió al equipo tras ser ignorado durante cinco años.

Otro aspecto crítico fue la defensa. Como ocurrió todo el año, a los Pumas le marcaron tries muy fáciles. Rival que llega a las 25, rival que se va con un try en el bolsillo. Aquí hay que hacer una salvedad. La llegada del inglés Shaun Edwards trajo, necesariamente, cambios en las estructuras defensivas (si no para qué vino). Esto requiere tiempo de trabajo y entrenamientos. No es hora de cambios drásticos, pero sí cabe esperar una mejoría.

Los cambios que introdujo Shaun Edwards en la defensa argentina todavía necesitan tiempo para consolidarse Juan Gasparini

El juego aéreo es otro ítem en el que Irlanda empezó a marcar la cancha. Desde hace varios partidos ya que los Pumas disputan la pelota aérea con el jugador que viene en retroceso y no con el que llega de frente y tiene ventaja. Hasta aquí, en los últimos cuatro partidos que lo hicieron esa táctica no funcionó. Un aspecto determinante en el rugby de hoy.

El scrum estuvo firme, pero no es una acción de juego que Irlanda privilegie más allá de la fortaleza de Porter, Sheehan y Furlong. Italia, en cambio, busca presionar y forzar el penal si se siente superior. Aunque tenga bajas en la primera línea, no deja de ser una amenaza. El primer examen de Mario Ledesma al frente de la formación fue un aprobado. El sábado tendrá un desafío que puede presentarse más exigente.

Después de dos años y medio de crecimiento, sería errado echar todo por la borda y hacer borrón y cuenta nueva por un partido. Pero tampoco se puede minimizar la derrota y reducirla a “errores individuales”, como declaró Contepomi apenas finalizado el encuentro. Que hay cuestiones que corregir, es indudable. Qué tan profundos deben ser esos cambios, es algo que los entrenadores deben calibrar.