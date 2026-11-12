Los Pumas vs. Italia: Contepomi cambia la columna vertebral del equipo

Dublín quedó atrás, la mira está puesta en Génova: los Pumas afrontan la continuidad de la gira de noviembre en Italia, y el segundo partido trae novedades. Mitad obligado por las lesiones, mitad en busca de un cambio que revitalice al equipo, Felipe Contepomi dispuso cinco cambios para el partido del sábado, entre ellos cuatro que constituyen la columna vertebral del equipo. El partido, que arranca a las 8.40 (hora de Argentina), en la segunda fecha del segmento europeo del Nations Championship,

Las mayores novedades son la ubicación de Bautista Delguy como fullback, el ingreso de Simón Benítez Cruz en la posición de medio-scrum, la inclusión de Juan Martín Scelzo como número 8 y la elección de Bautista Bernasconi para reemplazar al capitán Julián Montoya como hooker. Además, Rodrigo Isgró sustituye a Juan Cruz Mallía (afectado en la rodilla) y Joaquín Moro relega a Juan Martín González al banco, donde aparecen como grandes novedades Facundo Isa y Facundo Bosch.

Formaciones

Argentina: Bautista Delguy; Rodrigo Isgró, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo y Pablo Matera (c); Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Bautista Bernasconi y Boris Wenger.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín González, Facundo Isa, Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli.

Italia: Tommaso Allan; Ange Capuozzo, Paolo Odogwu, Leonardo Marin y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Stephen Varney; Manuel Zuliani, Lorenzo Cannone y Ross Vincent; Federico Ruzza y Nicolo Cannone; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera (c) y Danilo Fischetti.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Suplentes: Gianmarco Lucchesi, Muhammad Hasa, Marco Ricconi, Enoch Okapi Gyamfi, Alessandro Ortombina, Samuele Locatelli, Alessandro Garbisi y Federico Mori.

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