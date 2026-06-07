Jerónimo Sorondo, el Pumita que levanta a Belgrano en su remontada en el Top 14

La expresión, acorde con sus 19 años, contrasta con su metro noventa y seis y sus noventa y ocho kilos. Su forma de jugar, en cambio, sí resulta imponente. El Nº 8 Jerónimo Sorondo tuvo una actuación determinante para que Belgrano volviera de Villa de Mayo con la victoria. El jugador de los Pumitas no sólo anotó tres tries, sino que además tuvo un despliegue y una preponderancia que marcaron la diferencia en un partido que se planteó de ida y vuelta en el primer tiempo y se definió en el segundo por la mayor solvencia del Marrón.

El triunfo por 41-36 sobre CUBA permite a Belgrano confirmar su levantada y seguir de cerca al lote de cuatro punteros, todavía con mucho por jugar en el Top 14 de la URBA. Apenas transcurrieron 11 fechas de 26 clasificatorias, y si bien Hindú, Newman, SIC y CASI sacaron una luz de ventaja en la carrera a las semifinales, nada está dicho. Con cinco jugadores en Pampas, el Marrón tiene argumentos adicionales como para confiar.

Sorondo festeja su primer try, producto de una gran acción colectiva en un inicio de partido furioso por parte de Belgrano. Hernan Zenteno - La Nacion

“Nos enfocamos en plasmar en la cancha lo que hacemos durante la semana en los entrenamientos. Lo hicimos y eso nos lleva al resultado”, dijo Sorondo para LA NACION. “La clave del partido estuvo en la intensidad, en los contactos. Dominamos y eso nos llevó a la victoria. Creo que fue clave el ingreso desde el banco, y uno de nuestros objetivos es lograr mantener la intensidad durante los 80 minutos”.

El partido se presentaba como un duelo de equipos en ascenso, que comenzaron de manera irregular y encaminaron la temporada en las últimas fechas, y que reposan en lo que pueden hacer sus figuras más jóvenes.

Juan Landó, el conductor de Belgrano, intenta escapar del tackle de Marcos Eliçagaray; atrás, el omnipresente Sorondo, que no por nada integra los Pumitas. Hernan Zenteno - La Nacion

En un encuentro que se planteó de ida y vuelta desde el inicio, Belgrano impuso condiciones a partir de la mayor intensidad del pack a la hora de imponer condiciones en el contacto. Además, contó con un scrum demoledor, que ganó penales cada vez que arrojó la pelota. En ese contexto, la actuación de Sorondo, que cumplirá 20 años dentro de dos semanas (el 19 del corriente), fue desequilibrante. Ganó metros cada vez que tomó contacto con la pelota y estuvo omnipresente en la cancha, además de ser opción recurrente en el line-out.

Rubricó el mejor try de la tarde, una acción colectiva brillante de muchos pases en poco espacio por la banda derecha. Habían transcurrido 17 minutos de acción y Belgrano ganaba por 19-6 tras un comienzo furioso. CUBA parecía dormido, pero se despertó entonces y lo dio vuelta con un sprint furioso y, también, muy lindos tries gestados por los tres cuartos. El local se fue al descanso ganancioso por 27-26 tras una primera mitad vibrante (siete tries).

El pack vuelve a ser un arma contundente para Belgrano, que tras perder en las primeras cinco fechas, ganó cinco encuentros y empató otro en el torneo de URBA. Hernan Zenteno - La Nacion

Jerónimo Sorondo nació en Azul y a los cinco años comenzó a jugar al rugby en el Club de Remo. En 2024, con edad de M19, se mudó a Buenos Aires para estudiar marketing y se sumó a las filas de Belgrano Athletic. Fue parte del plantel de los Pumitas que resultó tercero en el Mundial de Sudáfrica del año pasado, todavía con un año de ventaja respecto a la mayoría de sus compañeros. Volvió a ser tenido en cuenta por Nicolás Fernández Miranda, jugó el Rugby Championship M20 y está en la prelista para el Mundial de Georgia, que se desarrollará a fin de mes. Su debut en la primera división se produjo en la cuarta fecha del Top 14, en la derrota por 30-24 como local a manos de Champagnat.

El segundo tiempo fue distinto. Belgrano asumió el control de las acciones a partir del scrum y de la actuación de Sorondo. Un penal ganado en esa formación le dio un line en sector de ataque, y de un penal jugado rápidamente por el medio-scrum Theo Blaksley llegó el segundo try del octavo. Algunos minutos más tarde volvió a vulnerar el in-goal, tras levantarse de un scrum que avanzó varios metros.

Sorondo encara a Lucas Campion y Rafel Benedit; tiene 19 años, jugó el Mundial Juvenil de 2025 y está en el plantel inicial para el de Sudáfrica 2026. Hernan Zenteno - La Nacion

Con cinco caídas consecutivas, no había comenzado bien la campaña Belgrano, semifinalista en 2025. Desde esa quinta derrota, sin embargo, no volvió a cometer traspiés y acumula cinco éxitos y un empate. “Tuvimos un mal comienzo con los resultados en contra, pero creo que estamos laburando muy bien semana tras semana”, admitió Sorondo. “No pensamos en la clasificación. Tratamos de ir partido por partido, intentando mejorar el rendimiento en todos”.

Belgrano pudo cerrar el pleito antes, pero le faltó precisión en el line-out para terminar de traducir la ventaja territorial en números y porque Juan Landó falló un par de penales de conversión accesible. Sobre la hora, CUBA rescató un punto valioso gracias al pie de Rafael Benedit (8/8 en patadas a los palos). “Nos hicieron muchos puntos de nuevo. Tenemos mucho por corregir, mucho por mejorar: tackles errados, penales. No podemos darnos ese lujo en este nivel”, fue la autocrítica del apertura devenido centro de CUBA, compañero de Sorondo en los Pumitas el año pasado. “Vamos construyendo y mejorando, en ataque, sobre todo. Tenemos momentos de buen juego, pero nos falta. Por algo se nos escapa este tipo de partidos”.

Compacto de la quinta victoria de Belgrano

La clasificación todavía parece lejana, pero más lo es el desenlace del certamen. Belgrano sigue en ascenso, y Jerónimo Sorondo le da razones como para ilusionarse.

Síntesis de CUBA 36 vs. Belgrano 41