Juegos Suramericanos: los Pumas 7s y las Yaguaretes golearon en el comienzo de su temporada

Después de 103 días, los Pumas 7s volvieron a la acción. Pasaron más de tres meses de aquel frustrante torneo en Burdeos en el que dilapidaron una chance clara de adjudicarse el Circuito Mundial de Seven. En esta ocasión el contexto es distinto; son claros favoritos a quedarse con la medalla dorada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y las goleadas a Paraguay, 50-0, y Perú, 87-0, lo confirmaron. Este sábado se medirán con Colombia, Chile y Uruguay.

El público se levantó cuando Marcos Moneta tocó una de las primeras pelotas y se dirigió a los palos en el estreno, ante Paraguay. El Rayo, que ingresó en el segundo tiempo, es la gran atracción para el público en un torneo al que el entrenador Santiago Gómez Cora decidió llevar lo mejor disponible, para empezar a tomar ritmo de competencia y para darles otro color al certamen y un mimo a los jugadores: durante todo el año recorren el mundo y rara vez lo hacen como locales, ante su gente. “Es honor jugar en Argentina. No solemos jugar acá. En el verano lo hicimos en Mar del Plata, pero esto es una competencia oficial y es distinto. Se hace sentir el amor que nos tienen”, admitió Moneta. La última vez que los Pumas 7s habían jugado en una competencia oficial en Argentina fue la del Sudamericano de Seven de 2015, en la capital santafesina.

Marcos Moneta fue el más requerido por los espectadores en el hipódromo de Rosario, cuyas tribunas estuvieron pobladas al 90%. Lucia Rios

“Es una temporada muy desafiante porque va a ser larga. El circuito es muy duro y el objetivo final es clasificarse para Los Ángeles 2028. Nos sirve un montón para construir las bases”, puntualizó el wing frente a la prensa. El Circuito Mundial comenzará recién 28 de noviembre, en Dubái, y otorgará cuatro plazas para los Juegos Olímpicos. Los Suramericanos surgen como una buena oportunidad de sumar rodaje en medio de la pretemporada. El plantel es la base del que participará en el SVNS, con la ausencia significativa de Luciano González Rizzoni, que está protagonizando el novedoso Ultimate Sevens en Europa. Tampoco está disponible Joaquín Pellandini, que cursa el tramo final de la recuperación de una lesión sufrida en la última temporada.

El 50-0 de los Pumas 7s a Paraguay

El Hipódromo de Rosario albergó numeroso público en una jornada agradable, en el escenario en que Capibaras XV hizo de local en el Súper Rugby Américas. No hubo equivalencias entre Argentina y dos rivales muy inferiores, que prácticamente no ofrecieron resistencia. Matteo Graziano (2), Pedro de Haro, Santino Zangara, Sebastián Dubuc, Moneta, Juan Patricio Batac y Mateo Fossati marcaron los tries del 50-0 sobre Paraguay en el estreno. En el segundo turno aplastaron por 87-0 a Perú con conquistas de Dubuc (5), Santiago Vera Feld (2), Martiniano Arrieta (2), Gregorio Pérez Pardo, Batac, Santiago Mare y Moneta. Tantos fueron los tries que hasta la transmisión oficial perdió la cuenta, porque las conquistas fueron encadenándose salida tras salida.

En la rama femenina, las Yaguaretés también lograron sendas goleadas: 46-0 sobre Perú y 40-0 frente a Chile. Las conducidas por Nahuel García no recibieron tries y rotaron para llegar más frescas a la jornada del sábado, en la que se medirán con Paraguay a las 15.50 y Colombia a las 18.32. El domingo, a las 15.14, lo harán con Uruguay.

Compacto de las Yaguaretés 40 vs. Chile 0

Los Suramericanos otorgarán una plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027, para los cuales los Pumas 7s ya están clasificados. Las Yaguaretés, por su parte, deben ganarse el lugar. De no lograrlo, aún les quedará una oportunidad, en el Campeonato Sudamericano, en octubre. La selección femenina se adjudicó la medalla plateada en 2014 y 2018, no subió al podio en el 2022 y este año aspira a la presea dorada. La ausencia de Brasil y su experiencia en el SVNS Championship de hace unos meses las ponen como las favoritas a hacer sonar el himno nacional en la premiación.

Abril Romero ataca durante la victoria argentina por 46-0 contra Perú en la rama femenina de los Juegos Suramericanos; las Yaguaretés procuran la clasificación para los Panamericanos Lima 2027. Prensa UAR / Lucia Rios

Los Pumas 7s, por su lado, son amplios candidatos y este sábado chocarán con Colombia a las 14.44, Chile a las 17.26 y Uruguay a las 20.08; el domingo se enfrentarán con Brasil a las 16.20. La final está programada a las 20.12.

La temporada 2026/2027 está en marcha y terminará en los últimos días de mayo, en Burdeos. Ahora ante su gente, Argentina intentará culminar en lo más alto del podio para establecer el primer impulso de una temporada extensa.