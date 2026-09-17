Argentina vs. Turquía, por la Copa Davis 2026: días, horarios, TV y cómo ver online

La Copa Davis 2026 continuará este fin de semana con series en todo el planeta y en una de ellas la selección argentina recibirá a Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén por el Grupo Mundial I y con el objetivo de meterse en los Qualifiers de 2027.

El sábado 19 se disputarán dos singles desde las 12 mientras que el domingo están previstos, desde las 11, el dobles y, luego, otros dos singles en caso de ser necesarios.

Juéguense un puntito, muchachos 😮‍💨 pic.twitter.com/2swQlfFXuK — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 17, 2026

Todos los partidos, cuyos protagonistas se confirmarán este viernes, se transmitirán en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digitial TyC Sports Play.

Cronograma de Argentina vs. Turquía, por la Copa Davis

Sábado 19 de septiembre

12: Single 1.

A continuación: Single 2.

Domingo 20 de septiembre

11: Dobles.

A continuación: Single 3 (de ser necesario).

A continuación: Single 4 (de ser necesario).

La serie entre argentinos y turcos se jugará en el estadio Ruca Che Prensa AAT

El equipo argentino capitaneado por Javier Frana comenzó el certamen con una derrota en la primera ronda de los Qualifiers ante Corea del Sur como visitante 3 a 2 que lo eliminó de la posibilidad de llegar la Etapa Final. Es así que cayó al Grupo Mundial I y necesita imponerse a los turcos para, el año próximo, volver a competir por el título.

Si bien aquella llave la albiceleste la afrontó sin ninguno de sus mejores jugadores, esta ocasión el capitán Frana pudo armar el plantel con la mayoría de sus mejores raquetas. Son parte del mismo Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

El equipo argentino de la Copa Davis que jugará frente a Turquía en Neuquén Ricardo Pristupluk

La Argentina es amplia favorita al triunfo -de lograrlo, será el número 100 en su historia- frente a un rival cuyos jugadores están todos por debajo del número 250 del ranking de la ATP: Mert Alkaya -mejor rankeado-, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner. Ergi Kirkin, ex-Top 300 del escalafón, no se sumó al plantel porque recientemente se recuperó de una lesión y priorizó su carrera individual.

El seleccionado nacional jugará por primera vez en la Patagonia y volverá a hacerlo en cemento y bajo techo como local después de la serie final que perdió en Mar del Plata frente a España en 2008. “La decisión de jugar en cancha dura y bajo techo llega después de reuniones con la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en las que se tuvieron que contemplar múltiples factores. Influyó el aspecto técnico, ya que el rendimiento en general de los tenistas argentinos en este tipo de canchas es muy bueno. Nos pareció una determinación inteligente”, explicó Frana sobre la superficie.

Javier Frana, capitán de la selección argentina en la Copa Davis Ricardo Pristupluk

Y agregó: “Al elegir cancha de cemento se está cuidando la parte física de nuestros jugadores ya que vendrán de la gira norteamericana en cemento, así no tendrán que cambiar de superficie por unos días y volver inmediatamente después en el circuito otra vez a canchas duras. Se disminuye la probabilidad de lesiones”.

Por último, sobre el rival, el capitán argentino se manifestó con respeto, más allá de que no tiene jugadores de calibre: “Los vengo siguiendo desde hace unos meses, son jugadores que respetamos mucho, son jóvenes y están en ascenso. Sabemos perfectamente que en Copa Davis los rankings no cuentan”.