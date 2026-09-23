La dura sanción a Marcos Kremer por un peligroso tackle que le valió la expulsión en Francia

Marcos Kremer recibió una dura sanción después de la tarjeta roja que vio durante el partido entre Clermont y Bayonne, por la tercera fecha del Top 14 de Francia. El forward de los Pumas fue suspendido por tres semanas a raíz de un peligroso tackle sobre el sudafricano Robert du Preez y se perderá cuatro encuentros con su club.

La acción ocurrió a los 16 minutos del segundo tiempo. Du Preez, apertura de Bayonne, ya se había desprendido de la pelota cuando recibió el fuerte impacto del argentino, en una acción en la que la pelota ya no estaba en juego porque circulaba a un costado. El árbitro Luc Ramos revisó la jugada con el TMO y decidió expulsar a Kremer.

La tarjeta roja dejó a Clermont con un jugador menos en un momento complejo del encuentro: el equipo del argentino estaba 27-24 abajo cuando se produjo la infracción. El encuentro terminó en derrota por 46-24 ante Bayonne, que consiguió así su primera victoria de la temporada, después de dos derrotas en el inicio del campeonato.

El peligroso tackle de Marcos Kremer

Este miércoles, el comité disciplinario de la Liga Nacional de Rugby dio a conocer el castigo. La sanción inicial contemplaba seis semanas de suspensión, a lo cual se agregaba una más por los antecedentes del jugador argentino. Sin embargo, la pena quedó reducida finalmente a tres semanas por el reconocimiento de culpabilidad, su comportamiento antes y durante la audiencia y la expresión de arrepentimiento.

De esta manera, el jugador argentino de 29 años podrá volver a jugar a partir del 19 de octubre. Hasta entonces, se perderá los compromisos del Top 14 frente a Castres, el 26 de septiembre; La Rochelle, el 3 de octubre, y Bordeaux, el 10. Tampoco estará disponible para el debut de Clermont en la Champions Cup contra Leinster, previsto para el 17 de octubre. Fue la cuarta expulsión que Kremer sufre durante su carrera

La suspensión supone así cuatro ausencias para el tercera línea argentino, que deberá esperar casi un mes para volver a estar disponible después de la expulsión sufrida ante Bayonne. En cuanto a los Pumas, Kremer estará habilitado antes del próximo compromiso del seleccionado, que volverá a jugar el 6 de noviembre ante Irlanda, en Dublín, por el segundo tramo del Nations Championship.